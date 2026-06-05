భారత్ జీడీపీ వృద్ధి 7.7 శాతం : కేంద్రం వెల్లడి
2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి త్రైమాసికంలో 7.8శాతంగా నమోదైన జీడీపీ వృద్ధిరేటు- స్థిర ధరల వద్ద 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికిగాను భారత రియల్ జీడీపీ 323.12లక్షల కోట్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా
Published : June 5, 2026 at 7:55 PM IST
India GDP Growth 2026 : పశ్చిమాసియా సంక్షోభం కొనసాగుతున్నప్పటికీ దేశ ఆర్థికవ్యవస్థ మునుపటి కంటే వేగం పుంజుకుంది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో జీడీపీ వృద్ధి రేటు 7.1 శాతం నమోదు కాగా, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మరింత మెరుగై 7.7 శాతానికి పెరిగింది. ఈ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గణాంకాలు విడుదల చేసింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి త్రైమాసికం జనవరి-మార్చి కాలంలో జీడీపీ వృద్ధిరేటు 7.8శాతంగా నమోదైనట్టు తెలిపింది. స్థిర ధరల వద్ద 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికిగాను భారత రియల్ జీడీపీ 323.12లక్షల కోట్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా వేసింది. ఇది 2024-25 నాటి సవరించిన అంచనా 299.89 లక్షల కోట్ల కంటే ఎక్కువని పేర్కొంది. ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరల వద్ద దేశ జీడీపీ విలువ 346.36 లక్షల కోట్లకు చేరవచ్చని అంచనాలున్నాయి.