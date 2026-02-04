భారత్పై ప్రపంచం దృష్టి- స్థిరమైన నాయకత్వం, పటిష్టమైన వృద్ధే ఇందుకు కారణం: ముకేశ్ అంబానీ
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పండ్లు ఇచ్చే చెట్టు- ఇది సహజంగానే అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది- బ్లాక్రాక్ సీఈఓతో ముకేశ్ అంబానీ
Published : February 4, 2026 at 7:45 PM IST
Mukesh Ambani About India Growth : భారత్ తన బలమైన ఆర్థిక వృద్ధి, స్థిరమైన నాయకత్వం, నిలకడైన విధానాలతో ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తోందని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఛైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ముకేశ్ అంబానీ అన్నారు. భారత్ ఆర్థిక వ్యవస్థను పండ్లు ఇచ్చే చెట్టుగా అభివర్ణించిన ఆయన, ఇది సహజంగానే అందరినీ ఆకర్షిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం భారత్లో పర్యటిస్తున్న బ్లాక్రాక్ ఛైర్మన్ అండ్ సీఈఓ లారీ ఫింక్తో మాట్లాడుతూ, భారత్ ఆర్థిక వృద్ధి గురించి ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"భారత్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థ. భారత్ 8-10 శాతం వృద్ధి రేటును సాధించడం, దాన్ని నిలబెట్టుకోవడం కూడా సాధ్యమే. భారతదేశంలో ఒక పాత సామెత ఉంది. పండ్లు కాసే చెట్టు మాత్రమే అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. నేడు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అనే గొప్ప వృక్షం స్థిరత్వంతో, సమృద్ధిగా పండ్లను ఇస్తోంది. అందుకే చాలా కాలం తరువాత భారత్ ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది."
- ముకేశ్ అంబానీ, రిలయన్స్ అధినేత
మోదీకి కృతజ్ఞతలు
గత 10-15 ఏళ్లుగా భారత్లో స్థిరమైన నాయకత్వం ఉందని, అది కూడా భారత్పై ప్రపంచ దేశాల దృష్టి పెరగడానికి ప్రధాన కారణమని అంబానీ అభిప్రాయపడ్డారు. దేశ పురోగతిలో ఆర్థిక స్థిరత్వం నిర్ణయాత్మక పాత్ర పోషిస్తుందన్నారు. ఈ సందర్భంగా పాలనలో నిలకడ, స్పష్టతను అందించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 2047 నాటికి భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మార్చాలనే ప్రభుత్వ దీర్ఘకాలిక దార్శనికతను అంబానీ స్వాగతించారు. 'వికసిత్ భారత్' లక్ష్యం దేశ పౌరుల్లో విస్తృత ఆమోదాన్ని, నమ్మకాన్ని పొందిందని ఆయన అన్నారు. దేశంలో రోడ్లు వంటి మౌలిక సదుపాయాలు, టెలికమ్యునికేషన్స్, ఇతర రంగాల్లలో జరిగిన అభివృద్ధిని ముకేశ్ అంబానీ ఉదహరించారు. భారీ ప్రాజెక్టులను చేపట్టగల సామర్థ్యం భారత్కు ఉందని, ఇదే వృద్ధికి కీలక కారకంగా ఉంటుందని అన్నారు.
Investing for a new era | A conversation with Mukesh Ambani & Larry Fink— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) February 4, 2026
A conversation that brings together perspectives on how the future of investing is being shaped in India. The event features a fireside chat with Larry Fink, Chairman & CEO, BlackRock, and Mukesh Ambani,… pic.twitter.com/f7LkixfHFn
"స్థిరమైన నాయకత్వం ఒక దేశాన్ని నిర్వచిస్తుంది. మనకు స్థిరత్వాన్ని అందించిన మోదీకి మనం కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి. మనకు 2047 నాటికి వికసిత్ భారత్ కావాలనే స్పష్టమైన లక్ష్యం ఉంది. దీనిని ప్రతి భారతీయుడు ఆకాంక్షిస్తున్నారు. విశ్వసిస్తున్నారు."
- ముకేశ్ అంబానీ, రిలయన్స్ అధినేత
ది ఎరా ఆఫ్ ఇండియా
ఈ సందర్భంగా భారత్ గురించి బ్లాక్రాక్ సీఈఓ లారీ ఫింక్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "నేను భారత దేశాన్ని ఒక రోజు, ఒక వారం లేదా ఒక సంవత్సరం అనే దృక్పథంతో కాకుండా, సుదీర్ఘకాల పరిమితిలో చూస్తాను. రానున్న 20-25 ఏళ్లు 'ఇండియన్ ఎరా'గా ఉంటుంది. ఈ 'భారత యుగం' అంటే అంటే ఏమిటో, అందులో ప్రజలు ఎలా భాగస్వాములు కావచ్చో మరింత మందికి అర్థమయ్యేలా చూడడమే జియా బ్లాక్రాక్ ముఖ్య ఉద్దేశం." అని బ్లాక్రాక్ సీఈఓ లారీ ఫింక్ అన్నారు. అయితే పెట్టుబడిదారుడిగా తాను ఏ ఒక్క యుగాన్ని మాత్రమే చూడనని, జీవితకాలంలో పెట్టుబడిదారులకు ఉండే నిజమైన అవకాశాలపై మాత్రమే దృష్టి పెడతానని లారీ ఫింక్ స్పష్టం చేశారు. భారత ప్రజలు తమ పొదుపు, పదవీ విరమణ నిధులను పెట్టుబడిగా పెట్టడం ద్వారా దేశ వృద్ధి మరింతగా పెరుగుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
జియో బ్లాక్రాక్
జియో బ్లాక్రాక్ బ్రోకింగ్ సంస్థ- భారతీయ పెట్టుబడిదారులకు తక్కువ ఖర్చుతో, పారదర్శకమైన, అధునాత సాంకేతికతతో కూడిన సేవలను అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపింది. దీని మాతృ సంస్థ 'జియా బ్లాక్రాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్'. జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్, బ్లాక్రాక్ ఇంక్ల మధ్య ఇది 50:50 పర్సెంట్ జాయింట్ వెంచర్గా ఉంది.
