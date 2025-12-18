భారత్ - ఒమన్ మధ్య కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం
భారత్- ఒమన్ ప్రతినిధులు సంతకాలు- మోదీకి ఒమన్ అత్యున్నత పురస్కారం
Published : December 18, 2025 at 4:12 PM IST
India-Oman Signed Trade Agreement : భారత్ - ఒమన్ మధ్య కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరింది. గురువారం ప్రధాని మోదీ సమక్షంలో ఒప్పందంపై భారత్- ఒమన్ ప్రతినిధులు సంతకాలు చేశారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీకి ఒమన్ అత్యున్నత పురస్కారం 'ఆర్డర్ ఆఫ్ ఒమన్' ప్రదానం చేశారు. ఇది ఆ దేశ రెండో అత్యున్నత పురస్కారం. ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాల బలోపేతానికి కృషి చేసినందుకు 'ఆర్డర్ ఆఫ్ ఒమన్' పురస్కారంలో మోదీని ఒమన్ ప్రభుత్వం సత్కరించింది.