మహిళలకు గుడ్న్యూస్ - ష్యూరిటీ లేకుండానే రూ.4 లక్షల లోన్! - ఎలా పొందాలంటే?
- బిజినెస్ చేసే మహిళల కోసం సూపర్ "స్కీమ్" - అర్హతలు, అప్లికేషన్ విధానం ఇదే!
Published : May 15, 2026 at 9:49 AM IST
IND MSME SAKHI Scheme : మీరు డ్వాక్రా సంఘంలో సభ్యురాలిగా ఉన్నారా? పారిశ్రామికవేత్త కావాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకో గుడ్ న్యూస్. ఇండియన్ బ్యాంక్ మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో ఒక సరికొత్త స్కీమ్ను స్టార్ట్ చేసింది. ఈ స్కీమ్ కింద అర్హులైన మహిళలకు ఎలాంటి ష్యూరిటీ లేకుండానే రూ.10 వేల నుంచి రూ.4 లక్షల వరకు లోన్స్ ఇస్తోంది. వడ్డీ కూడా తక్కువే! మరి, ఇండియన్ బ్యాంక్ తీసుకొచ్చిన ఆ స్కీమ్ ఏంటి? దాని ద్వారా లబ్ధి పొందడానికి ఉండాల్సిన అర్హతలు ఏంటి? తిరిగి చెల్లించే కాలపరిమితి, కావాల్సిన పత్రాలేంటి, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
డ్వాక్రా సంఘాల్లో సభ్యులైన మహిళలకు కొత్తగా బిజినెస్ ప్రారంభించడానికి లేదా ఉన్న వ్యాపారాన్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి బ్యాంకులు తక్కువ వడ్డీకి లోన్స్ అందిస్తుంటాయి. అందులో భాగంగానే 'కేంద్ర ప్రభుత్వ క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్' కింద ఇండియన్ బ్యాంక్ మహిళా సంఘాల్లో సభ్యులకు లోన్స్ ఇస్తోంది. ముఖ్యంగా మహిళలను పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దాలనే ఉద్దేశంతో ఒక స్కీమ్ను ప్రారంభించింది. అదే, "ఐఎన్డీ ఎమ్ఎస్ఎమ్ఈ సఖి స్కీమ్ను(IND MSME Sakhi Scheme)". ఈ స్కీమ్ ద్వారా తక్కువ వడ్డీకే కనీసం రూ.10 వేల నుంచి గరిష్ఠంగా రూ.4 లక్షల వరకు రుణ సదుపాయం కల్పిస్తోంది.
ఈ లోన్కు ప్రాసెసింగ్, డాక్యుమెంటేషన్ ఫీజులు ఇతరత్రా ఏమీ ఉండవు. అర్హులైన మహిళలు ఎలాంటి పూచీకత్తూ లేకుండానే ఈ రుణాన్ని తీసుకోవచ్చు. ఈ లోన్తో కొనుగోలు చేసిన యంత్రాలు, ఆస్తులనే గ్యారంటీగా చూపించవచ్చు. కొత్తగా ఏదైనా వ్యాపారం స్టార్ట్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండి, పెట్టుబడి లేక ఇబ్బంది పడే మహిళలకు ఇది మంచి అవకాశంగా చెప్పుకోవచ్చు. తయారీ రంగం, సేవా రంగం లేదా వ్యాపార రంగాల్లో నిమగ్నమై ఉన్న లేదా కొత్తగా ప్రారంభించాలనుకునేవారికి ఈ స్కీమ్ కింద అందే పెట్టుబడి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
ఎవరు అర్హులంటే?
- ఈ పథకం కింద లబ్ధి పొందాలంటే దరఖాస్తుదారులకు కొన్ని నిబంధనలు విధించారు.
- ఈ లోన్ పొందాలనుకునే మహిళ తప్పనిసరిగా ఏదైనా డ్వాక్రా సంఘంలో సభ్యురాలై ఉండాలి.
- అలాగే, కనీసం రెండేళ్లపాటు లోన్ రీపేమెంట్ రికార్డు ఉండాలి. అంటే, రెండు సంవత్సరాలుగా సక్రమంగా రుణాలు చెల్లిస్తుండాలి.
- వయసు 18 నుంచి 65 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న మహిళలు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- క్రెడిట్ స్కోర్ 600లకు పైగా ఉంటే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.
తిరిగి చెల్లింపు కాలపరిమితి :
ఇండియన్ బ్యాంక్ ఐఎన్డీ ఎమ్ఎస్ఎమ్ఈ సఖి స్కీమ్ కింద ఈ లోన్ తీసుకున్న మహిళలు 5 సంవత్సరాలలో లోన్ రీపేమెంట్ చేయాలి. లోన్ చెల్లించడానికి EMI సదుపాయం కూడా ఉంటుంది. అవసరమైతే వ్యాపారం నిలదొక్కుకోవడానికి కొంతకాలం మారిటోరియం కూడా అడగవచ్చు.
వడ్డీ రేటు :
వ్యాపార రుణాలపై చాలా బ్యాంకులు ఎక్కువగా వడ్డీ వసూలు చేస్తుంటాయి. కానీ, ఇండియన్ బ్యాంక్ ఈ స్కీమ్ కింద చాలా తక్కువ వడ్డీ రేటుకే లోన్ సౌకర్యం కల్పిస్తోంది. ఐఎన్డీ ఎమ్ఎస్ఎమ్ఈ సఖి స్కీమ్ కింద తీసుకునే లోన్లపై రెపోరేటు +3.60 శాతం కలిపి వడ్డీగా చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. అలాగే, మహిళలు కొనుగోలు చేసే యంత్రాలు లేదా వ్యాపార పెట్టుబడిలో కేవలం పదిశాతం మార్జిన్ అమౌంట్ చెల్లిస్తే మిగిలిన 90 శాతం బ్యాంక్ గ్రాంటుగా విడుదల చేస్తుంది.
కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ :
- ఆధార్ కార్డు
- డ్వాక్రా సంఘంలో సభ్యత్వ వివరాలు
- బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్
- మీరు చేయబోయే వ్యాపారానికి సంబంధించిన వివరాలు
- పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటో
ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి?
ఈ స్కీమ్కు కావాల్సిన అర్హతలు కలిగి ఉన్న మహిళలు లోన్ కోసం మీ దగ్గరలోని ఇండియన్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ను సంప్రదించి అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఆన్లైన్లో ఇండియన్ బ్యాంక్ అధికారిక వెబ్సైట్లో కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
