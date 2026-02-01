ETV Bharat / business

ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి అమల్లోకి నూతన ఆదాయ పన్ను చట్టం- టీసీఎస్ తగ్గింపు- ట్యాక్స్ పేయర్స్​కు రిలీఫ్​!

బడ్జెట్​ 2026- ట్యాక్స్​ పేయర్స్​కు బిగ్ రిలీఫ్​!

Tax Reliefs In Budget 2026
Tax Reliefs In Budget 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 1, 2026 at 12:05 PM IST

1 Min Read
Income Tax Reliefs In Budget 2026 : న్యూ ఇన్​కంట్యాక్స్ యాక్ట్​ -2025 ఏప్రిల్​ 1 నుంచి అమలులోకి వస్తుందని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పేర్కొన్నారు. సామాన్యులు కూడా ఈజీగా అర్థం చేసుకునేలా ఫారమ్​లను సరళతరం చేసామని చెప్పారు. ఎన్​ఆర్​ఎస్​ కింద టీడీఎస్​ రేటు 5 శాతం నుంచి 2 శాతానికి తగ్గించాలని నిర్ణయించామన్నారు. సవరించిన పన్ను రిటర్నుల దాఖలు గడువును డిసెంబర్‌ 31 నుంచి మార్చి 31 వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

పన్ను మినహాయింపులు
రహదారి ప్రమాదాల పరిహారం వడ్డీపై పన్ను తొలగించినట్లు పేర్కొన్నారు. పన్ను పరిధిలోకి మానవ వనరుల సరఫరా ఏజెన్సీలను తెస్తామన్నారు. వీటిపై 1 లేదా 2 శాతం టీడీఎస్​ ఇస్తామని చెప్పారు. స్మాల్​ ట్యాక్స్ పేయర్స్ కోసం ప్రత్యేక పథకం తెస్తామన్నారు.

విదేశీ విద్య, వైద్య పర్యటనలకు కూడా టీడీఎస్​ను 5 శాతం నుంచి 2 శాతానికి​ తగ్గిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అయితే ఇకపై విదేశీ ఆస్తుల వివరాలు వెల్లడించడం తప్పనిసరి అని నిర్మలా సీతారామన్ స్పష్టం చేశారు.

ట్యాక్స్ హాలీడే
భారత్​లో డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసే సంస్థలకు నిర్మలా సీతారామన్ శుభవార్త చెప్పారు. 2047 వరకు డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసే సంస్థలకు ట్యాక్స్ హాలిడే ప్రకటించారు. దీని వల్ల క్లౌడ్ సేవలు అందించే సంస్థలకు భారీగా ప్రయోజనం చేకూరనుంది.

పన్నుల బాదుడు
నిర్మలా సీతారామన్ కార్పొరేట్​​ బైబ్యాక్ కొనుగోళ్లపై 22 శాతం పన్ను విధిస్తున్నట్లు తెలిపారు. నాన్ కార్పొరేట్ బైబ్యాక్​ కొనుగోళ్లపై 30 శాతం పన్ను విధిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. చిన్న మదుపరుల ప్రయోజనం కోసమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆమె తెలిపారు.

