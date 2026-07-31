ట్యాక్స్ పేయర్స్కు 'అలర్ట్' - ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసేందుకు నేడే చివరి తేదీ!
- నేటితో ముగియనున్న ఐటీఆర్ దాఖలు గడువు - సరైన ఫారమ్ ఎంచుకుని ఫైల్ చేయాలని నిపుణుల సూచన!
Published : July 31, 2026 at 10:14 AM IST
Income Tax Returns Last Date: పన్ను చెల్లింపుదారులకు అలర్ట్. గత ఆర్థిక సంవత్సరానికి (2025-26) సంబంధించి ఐటీఆర్ దాఖలు చేసేందుకు నేడే(జులై 31) చివరి తేదీ. ఇప్పటికే చాలా మంది ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్లు ఫైల్ చేశారు. ఇంకా చేయని వారు ఈరోజు చేసేయడం మంచిది. ఎందుకంటే ఈ గడువును మళ్లీ పొడిగించే సూచనలేవీ కనిపించడం లేదు. కనుక వీలైనంత త్వరగా ఐటీఆర్ ఫైల్ చేయడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈక్రమంలోనే ఐటీఆర్ ఫైలింగ్కు సంబంధించిన వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఎవరెవరు ఫైల్ చేయాలి: కేవలం వార్షికాదాయం మాత్రమే కాకుండా వివిధ రూపాల్లో ఆదాయం పొందుతున్న వారు కూడా ఐటీఆర్ ఫైల్ చేయాలని, ఇది చట్టారీత్యా తప్పనిసరి అని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. బ్యాంకు కరెంట్ అకౌంట్స్లో ఏడాదిలో రూ.1 కోటికి మించి డిపాజిట్ చేసిన వారు, విదేశీ పర్యటనలకు రూ.2లక్షలకు పైగా ఖర్చు చేసినవారు, ఏడాదిలో విద్యుత్ బిల్లు రూ.1లక్ష దాటినప్పుడు, వ్యాపార టర్నోవర్ రూ.60 లక్షలు ఉన్నప్పుడు, ఏడాదిలో టీడీఎస్, టీఎసీఎస్ రూ.25వేలకు మించినప్పుడు కచ్చితంగా రిటర్నులు దాఖలు చేయాలంటున్నారు. అలాగే క్రిప్టో కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్స్పై ఆదాయంతో సంబంధం లేకుండా 30 శాతం పన్ను వర్తిస్తుందని, పన్ను వర్తించకున్నా రిటర్నులు దాఖలు చేయడం ఎప్పుడూ మంచిదన్న సంగతి మర్చిపోవద్దంటున్నారు.
గడువు దాటితే ఏం జరుగుతుంది: ఐటీఆర్ దాఖలు చేయడానికి జులై 31 చివరి తేదీ అన్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ గడువు దాటితే డిసెంబరు 31 వరకూ బిలేటెడ్ రిటర్న్ దాఖలు చేయొచ్చని చెబుతున్నారు. కాకపోతే పెనాల్టీ కట్టాలంటున్నారు. మొత్తం ఆదాయం రూ.5 లక్షలు దాటిన వారు రూ.5వేలు, ఆదాయం రూ.5లక్షల లోపు ఉన్న వారు రూ.1,000 చొప్పున అపరాధ రుసుము చెల్లించాలని పేర్కొంటున్నారు. పన్ను బాకీలపై ఆగస్టు 1 నుంచి నెలకు 1 శాతం చొప్పున వడ్డీ వర్తిస్తుందని,, షేర్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్లు, క్రిప్టో లేదా వర్చువల్ డిజిటల్ అసెట్స్ అమ్మకాల నష్టాలను తర్వాతి సంవత్సరాలకు బదిలీ చేసుకోవాలంటే జులై 31లోపే రిటర్నులు సమర్పించాలంటున్నారు.
కారణం చెప్పాలి: ఈ సంవత్సరం ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్లో రిటర్నులు దాఖలు చేయడానికి గల కారణం ఎంచుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆదాయం మినహాయింపు పరిమితి దాటడం, టీడీఎస్ రిఫండు క్లెయిమ్ చేయడం, నష్టాలను తదుపరి సంవత్సరాలకు బదిలీ చేయడం, చట్టపరమైన నిబంధనల ఆధారంగా జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
"ఫారం-16 లేకపోయినా చాలా మందికి వేతనం లేదు కదా, రిటర్నులు ఎందుకు" అని ఆలోచిస్తుంటారు. కానీ, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల నుంచి వడ్డీ వచ్చినప్పుడు, మ్యూచువల్ ఫండ్లు, షేర్ల నుంచి వచ్చే డివిడెండ్ ఆదాయం ఉన్నప్పుడు కచ్చితంగా రిటర్నులు దాఖలు చేయాలని స్పష్టం చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఉద్యోగులకు ఫారం-16 ఉండదని, కానీ, శాలరీ స్లిప్పులు, బ్యాంకు ఖాతా స్టేట్మెంట్లు, ఫారం-26ఏఎస్, వార్షిక సమాచార నివేదిక (ఏఐఎస్) ఆధారంగా ఐటీఆర్ దాఖలు చేయొచ్చని వివరిస్తున్నారు.
సరైన ఫారం: రిటర్నులను దాఖలు చేసేటప్పుడు ఏ ఫారాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటున్నామన్నది చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. జీతం, వడ్డీ, డివిడెండ్ల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం రూ.50లక్షల లోపు ఉన్నప్పుడు ఐటీఆర్-1 (సహజ్) ఎంచుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. అదే విధంగా షేర్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ట్రాన్సాక్షన్స్, ఆస్తుల విక్రయాలు, మూలధన లాభాలున్నవారు.. సందర్భాన్ని బట్టి, ఐటీఆర్-2 లేదా ఐటీఆర్-3ని ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అనుమానం ఉంటే, పన్ను నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలని, ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్లోనూ మీ ప్రశ్నకు సమాధానం దొరుకుతుందంటున్నారు.
రిఫండు ఆలస్యం కాకుండా:
- బ్యాంకు ఖాతాను సరిచూసుకోవాలంటున్నారు. ముఖ్యంగా పేరు, బ్యాంకు అకౌంట్ నెంబర్, ఐఎఫ్ఎస్సీ వివరాలు అన్నీ సరిగ్గా సరిపోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఐటీఆర్ వివరాలు, ఫారం-26ఏఎస్, ఏఐఎస్ వివరాలతో సరిపోవాలని పేర్కొంటున్నారు.
- పాన్- ఆధార్ లింక్ కాకపోతే రిటర్నులు దాఖలు చేయలేరని చెబుతున్నారు.
- ఐటీఆర్ సమర్పించడంతోనే సరిపోదని, తప్పనిసరిగా ఇ-వెరిఫికేషన్ చేయాలంటున్నారు. లేకపోతే ఆ రిటర్ను చెల్లదని ఆర్థిక నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
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