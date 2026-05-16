ట్యాక్స్​ ప్లేయర్స్​కు అలర్ట్​ - ఆన్​లైన్​లో "ఐటీఆర్​ ఫైలింగ్"​ స్టార్ట్​ - చివరి తేదీ అప్పుడే!

- ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులకు సంబంధించి కీలక ప్రకటన - ఆన్‌లైన్లో ఐటీ రిటర్నులు ఫైల్ చేసేందుకు అవకాశం - ఐటీఆర్-1, ఐటీఆర్-4 ఫారాలు రిలీజ్​!

Income Tax Returns Filing (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 16, 2026 at 4:38 PM IST

Income Tax Returns Filing: ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపుదారులకు అలర్ట్. అసెస్మెంట్ ఇయర్ 2026-27కు సంబంధించిన ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్నుల ఫైలింగ్ మొదలైంది. ఐటీ రిటర్నులు ఫైల్ చేసేందుకు ఐటీఆర్-1, ఐటీఆర్-4 ఫారాలను తీసుకొచ్చినట్లు ఆదాయపు పన్ను విభాగం వెల్లడించింది. ఈ ఫారాలకు సంబంధించిన ఎక్సెల్‌ యుటిలిటీ, ఆన్‌లైన్‌ ఫైలింగ్‌ సౌకర్యం ఆదాయపు పన్ను ఇ-ఫైలింగ్‌ పోర్టల్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయని స్పష్టం చేసింది. అలాగే, ఆయా టూల్స్‌లని అధికారిక ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్ ద్వారా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చని తెలిపింది. ఈ క్రమంలో ఐటీఆర్​ 1, ఐటీఆర్​ 4 ఫారాలకు ఎవరు అర్హులు? ఐటీ రిటర్నులు ఫ్లైల్​ చేస్తే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

చిన్న, మధ్యస్థాయి పన్ను చెల్లింపుదారులు ఫైల్‌ చేసే ఐటీఆర్‌-1, ఐటీఆర్‌-4లను ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఎనేబుల్‌ చేసింది. ఇ-ఫైలింగ్‌ పోర్టల్‌లో 2026-27 అసెస్​మెంట్​ ఇయర్​కు గానూ ఎక్సెల్‌ యుటిలిటీ, ఆన్‌ఫైలింగ్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు "ఎక్స్‌"లో పోస్ట్ పెట్టింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆర్జించిన ఆదాయానికి సంబంధించి ఈ ఫారాల ద్వారా రిటర్నులు ఫైల్‌ చేయొచ్చని తెలిపింది.

ఎప్పటిలోపు ఐటీఆర్​ ఫైల్​ చేయాలి: వ్యక్తిగతంగా ట్యాక్స్​ పే చేసేవారు ఐటీ రిటర్నులు దాఖలు చేయడానికి జులై 31ని చివరి తేదీగా నిర్ణయించారు. ఆడిట్‌ పరిధిలోకి రాని పన్ను చెల్లింపుదారులు ఐటీఆర్‌-4 దాఖలు చేసేందుకు ఆగస్టు 31వ తేదీ వరకు గడువు ఉంది. రిటర్నులు దాఖలు చేయడానికి ఆన్‌లైన్‌లో సదుపాయం అందుబాటులోకి వచ్చినప్పటికీ.. శాలరీలు పొందే వారికి ఫారం-16 జూన్‌లో అందే అవకాశం ఉంటుంది. వీరు అప్పుడే రిటర్నులు దాఖలు చేయడానికి వీలవుతుంది.

ఏ ఫారాలకు ఎవరు అర్హులు:

ఐటీఆర్‌-1 (సహజ్‌): సంవత్సరం ఆదాయం రూ.50 లక్షల లోపు ఉన్నవారు ఈ ఫారాన్ని సమర్పించేందుకు అర్హులు. జీతం, ఒక ఇంటి ద్వారా వచ్చే ఇన్​కమ్​, ఇతర వనరుల ద్వారా వచ్చే ఆదాయంతోపాటు, వ్యవసాయ ఆదాయం సంవత్సరానికి రూ.5,000 లోపు ఉన్నవారు దీనిని ఉపయోగించవచ్చు. అలాగే సెక్షన్ 112ఏ ప్రకారం లాంగ్-టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ రూ.1.25 లక్షల లోపు ఉన్నవారు దీనికి అర్హులు.

ఐటీఆర్‌-4 (సుగమ్‌) : వ్యాపారం, వృత్తి ద్వారా రూ.50 లక్షల వరకు వార్షికాదాయం పొందుతున్న వ్యక్తులు, హిందూ అవిభాజ్య కుటుంబాలు (హెచ్‌యూఎఫ్‌) దీన్ని ఉపయోగించి, రిటర్నులు దాఖలు చేయాల్సి ఉంటుంది. సెక్షన్ 112ఏ ప్రకారం దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు రూ.1.25 లక్షల వరకు ఉన్నవారు ఈ ఐటీఆర్-4 ఫారాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.

ఐటీ రిటర్నుల వల్ల కలిగే లాభాలు: నిర్ణీత గడువులోగా రిటర్న్స్ ఫైల్‌ చేయడం వల్ల కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. అవేంటంటే..

  • రుణాలు కావాలనుకున్నప్పుడు బ్యాంకులు లేదా ఇతర ఆర్థిక సంస్థలకు ఆదాయ రుజువు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఆ సమయంలో ఈ రిటర్న్స్​ సాయపడతాయని అంటున్నారు. అంతేకాకుండా వీసా దరఖాస్తు సమయంలో ఐటీఆర్‌ సమర్పించడం వల్ల వీసా జారీ అవకాశాలు పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు.
  • ఐటీఆర్‌ ఫైల్‌ చేయడం వల్ల ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో వచ్చే నష్టాలను తదుపరి సంవత్సరానికి జత చేయొచ్చంటున్నారు. అంటే పాత నష్టాలను భవిష్యత్తు ఆదాయానికి జతచేసి పన్ను భారాన్ని తగ్గించుకోవడం అన్నమాట.
  • నిర్ణీత టైమ్​లోపు ఐటీఆర్‌లను ఫైల్‌ చేసే వ్యక్తి క్రెడిట్‌ ప్రొఫైల్‌ మెరుగవుతుంది. క్రెడిట్‌ బ్యూరోలు క్రెడిట్‌ యోగ్యతను అంచనా వేసే సమయంలో దీన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయని.. దీంతో తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు పొందొచ్చని వివరిస్తున్నారు.

