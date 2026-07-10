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"ఐటీఆర్​" ఎలా ఫైల్​ చేయాలి? - ఆదాయపు పన్ను శాఖ సూచనలు మీకోసం!

గత ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఐటీఆర్​ ఫైల్​ చేయాలని అనుకుంటున్నారా? - ఈ సూచనల ప్రకారం చేస్తే ఇబ్బందులు ఉండవంటున్న నిపుణులు!

Income Tax Advises to Fill ITR
Income Tax Advises to Fill ITR (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 10, 2026 at 1:03 PM IST

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Income Tax Advises to Fill ITR: 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆర్జించిన ఆదాయానికి గాను ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్​ రిటర్న్స్​ ​ఫైల్​ చేయాలన్న సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఈ ప్రక్రియకు గడువు దగ్గరపడింది. ఈ క్రమంలోనే పన్ను చెల్లింపుదారులు తమ ఐటీఆర్​ను ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సులభంగా పూర్తి చేసుకోవడానికి ఆదాయపు పన్ను శాఖ కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు చేసినట్లు ఆర్థిక నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. దాని ప్రకారం చివరి నిమిషంలో ఉండే హడావుడిని, సాంకేతిక ఇబ్బందులను నివారించేందుకు గడువు తేదీ కంటే ముందే రిటర్నులు సమర్పించాలంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రతి పన్ను చెల్లింపుదారుడు ఐటీఆర్‌ దాఖలు చేసేప్పుడు తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన కొన్ని కీలక విషయాలను వెల్లడించినట్లు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

సరైన పన్ను విధానాన్ని ఎంచుకోవడం: ఆదాయపు పన్ను శాఖ సూచనల ప్రకారం పన్ను రిటర్నులు దాఖలు చేయడానికి ముందే పాత, కొత్త పన్ను విధానాలను నిశితంగా పరిశీలించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రెండు విధానాల్లో లభించే మినహాయింపులు, రిబేట్లను లెక్కించి, పన్ను భారాన్ని సరిపోల్చుకోవడం ఎంతో అవసరం అంటున్నారు. ఆదాయానికి ఏ పద్ధతి ద్వారా పన్ను భారం అత్యంత తక్కువగా ఉంటుందో లెక్కించుకొని, తగిన విధానాన్ని ఎంచుకోవడం ద్వారా పన్ను ఆదా చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

ఐటీఆర్‌ పత్రం: పన్ను దాఖలు చేయడానికి సరైన ఐటీఆర్‌ ఫారాన్ని ఎంపిక చేసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యమంటున్నారు. ప్రస్తుతం మన దేశంలో ఏడు విభిన్న రకాల ఐటీఆర్‌ ఫారాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని, పన్ను చెల్లింపుదారుడి నివాస స్థితి, ఆదాయ వనరులు, మొత్తం ఇన్​కమ్​ ఆధారంగా వర్తించే ఫారాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలంటున్నారు. ఒకవేళ పొరపాటున తప్పుడు ఫారం ద్వారా రిటర్నులు సమర్పిస్తే, ఆ దరఖాస్తును ఆదాయపు పన్ను శాఖ "డిఫెక్టివ్‌ రిటర్న్‌"గా పరిగణించే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఏఐఎస్, ఫారం 26ఏఎస్‌: ఐటీఆర్​ ఫైల్​ చేయడానికి ముందు, వార్షిక సమాచార నివేదిక (ఏఐఎస్‌), ఫారం-26ఏఎస్‌లను ఆదాయపు పన్ను పోర్టల్‌ నుంచి డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకొని జాగ్రత్తగా సమీక్షించాలంటున్నారు. ఈ రిపోర్టుల్లో నమోదైన పన్ను వివరాలను వ్యక్తిగత రికార్డులతో పోల్చి చూసుకోవడం అవసరం అంటున్నారు. వాటి మధ్య ఏవైనా తేడాలు లేదా అసమానతలు ఉంటే, రిటర్నులు దాఖలు చేయక ముందే వాటిని పరిష్కరించుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

అవసరమైన పత్రాలు: ఐటీఆర్‌ దాఖలు ప్రక్రియలో ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా సాఫీగా సాగడానికి అవసరమైన పత్రాలన్నింటినీ ముందే సిద్ధం చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. రిటర్నులు ఫైల్​ చేసేముందే ఈ పత్రాలను రెడీగా ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరం అని వివరిస్తున్నారు. ఈ పత్రాల సాయంతో ఆదాయ వివరాలను అత్యంత కచ్చితంగా నమోదు చేసేందుకు వీలవుతుందని చెబుతున్నారు.

  • కంపెనీ జారీ చేసిన ఫారం-16
  • బ్యాంకు ఖాతా నివేదికలు, ఫారం-16ఏ
  • బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసుల నుంచి పొందిన వడ్డీ సర్టిఫికెట్లు
  • వివిధ పెట్టుబడులు, పన్ను మినహాయింపులకు సంబంధించిన రుజువులు
  • ఇతర వనరుల ద్వారా లభించిన ఆదాయ వివరాలు

ముందుగానే నింపిన సమాచారం: జనరల్​గా ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఐటీఆర్‌ ఫారాల్లో పన్ను చెల్లింపుదారులకు సంబంధించిన అనేక వివరాలను ముందుగానే భర్తీ చేసి ఉంచుతుంది. అయితే ఆ సమాచారం అంతా కచ్చితంగా ఉందనే అంచనాతో నిర్లక్ష్యం చేయకూడదంటున్నారు. పేరు, పాన్, ఆధార్‌ సంఖ్య, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, ఇ-మెయిల్‌ ఐడీ, మొబైల్‌ నంబరు సహా అన్ని వ్యక్తిగత వివరాలను స్వయంగా తనిఖీ చేసి, వైరిఫై చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అదే విధంగా ఆధార్‌ కార్డు, పాన్‌ కార్డు లింక్​ అయి ఉండాలని, లేకపోతే రిటర్నులు సమర్పించడం సాధ్యం కాదంటున్నారు.

మినహాయింపులు: పాత పన్ను విధానం లేదా ఇతర చట్టపరమైన నిబంధనల కింద మినహాయింపు పొందేందుకు వీలున్న మొత్తాలను అత్యంత కచ్చితంగా నమోదు చేయాలంటున్నారు. రిటర్నులను సమర్పించే ముందే పెట్టుబడులు, ఖర్చుల వివరాలను నిశితంగా పోల్చి చూసుకోవడం అవసరమంటున్నారు. మినహాయింపులను తప్పుగా క్లెయిమ్​ చేయడం వల్ల అదనపు పన్ను చెల్లించాల్సిందిగా డిమాండు నోటీసు రావచ్చని లేదా రిటర్నుల ప్రాసెసింగ్‌ ప్రక్రియ ఆలస్యం కావచ్చని చెబుతున్నారు.

ఎక్కువ రీఫండ్‌ కోసం: కేవలం ఎక్కువ మొత్తంలో పన్ను రీఫండ్‌ పొందాలనే ఉద్దేశంతో మినహాయింపులు అధికంగా చూపించడం, అసలు ఆదాయాన్ని దాచి పెట్టడం, లేదా తప్పుడు ఆర్థిక వివరాలను నమోదు చేయడం వంటి చర్యలు ముమ్మాటికీ చట్ట విరుద్ధం అని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితులు వస్తే ఐటీ శాఖ నుంచి నోటీసులు రావడంతోపాటు, కఠినమైన పరిశీలనను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని స్పష్టం చేస్తున్నారు.

గడువు తేదీ లోపే: ఐటీఆర్‌ ఫైలింగ్​ను చివరి నిమిషం వరకూ వాయిదా వేయకుండా ముందే దాఖలు చేయడం ఎల్లప్పుడూ ఉత్తమం అని సలహా ఇస్తున్నారు. దీనివల్ల రిటర్నులలో ఏమైనా తప్పులు చోటుచేసుకున్నా, వాటిని సరిదిద్దుకునేందుకు, సాంకేతిక ఇబ్బందులను అధిగమించేందుకు తగిన సమయం లభిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.

జరిమానాలు లేకుండా: నిర్ణీత గడువు లేదీ లోపు ఐటీఆర్‌ దాఖలు చేయకపోతే ఆలస్య రుసుము చెల్లించాల్సి వస్తుందని, దీంతోపాటు చెల్లించాల్సిన పన్ను మొత్తంపై వడ్డీ భారం పడుతుందంటున్నారు. అలాగే కొన్ని రకాల మినహాయింపులు, ప్రయోజనాలను శాశ్వతంగా కోల్పోయే ఆస్కారమూ ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

ఇ-వెరిఫికేషన్‌: ఆన్‌లైన్‌లో ఐటీఆర్‌ సమర్పించడంతోనే బాధ్యత పూర్తైనట్లుకాదని, నిర్ణీత కాల పరిమితిలోగా రిటర్నులను ఇ-వెరిఫై చేయడం తప్పనిసరి అంటున్నారు. ఒకవేళ గడువులోగా ఇ-వెరిఫికేషన్‌ పూర్తి చేయకపోతే, సబ్మిట్​ చేసిన రిటర్నులు చెల్లుబాటు కావంటున్నారు.

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HOW TO FILL ITR 2025 26
ఐటీఆర్​ ఎలా ఫైల్​ చేయాలి
INCOME TAX ADVISES TO FILL ITR

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