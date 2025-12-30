దేశంలో భారీగా తగ్గిన ATMలు- పెరిగిన బ్యాంకు బ్రాంచులు- ఎందుకో తెలుసా?
ఆ ఒక్క కారణంతో వేలాది ఏటీఎంలు మూసివేత- రిజర్వ్ బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా తాజా నివేదికలో వెల్లడి
December 30, 2025
ATM Number Dip In India 2025 : దేశంలో డిజిటల్ చెల్లింపులు భారీగా పెరగడంతో ఆటోమేటెడ్ టెల్లర్ మెషీన్లు (ఏటీఎంలు) సంఖ్య తగ్గింది. ఈ విషయాన్ని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్ బీఐ) తాజాగా విడుదల చేసిన ట్రెండ్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ ఇన్ ఇండియా నివేదికలో స్పష్టం చేసింది. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశవ్యాప్తంగా ఏటీఎంల సంఖ్య భారీగా తగ్గినట్లు వెల్లడించింది. అయితే బ్యాంకు బ్రాంచ్లు మాత్రం పెరిగినట్లు తెలిపింది. ఈ క్రమంలో దేశంలో ఎన్ని ఏటీఎంలు ఉన్నాయి? ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకుల ఆధ్వర్యంలో ఎన్ని ఏటీఎంలు నడుస్తున్నాయి? అలాగే ఎన్ని బ్యాంకు బ్రాంచ్ లు ఉన్నాయి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఆర్బీఐ ట్రెండ్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ ఇన్ ఇండియా నివేదిక ప్రకారం, 2024 మార్చి నాటికి దేశంలో 2,53,417 ఏటీఎంలు ఉన్నాయి. అవి 2025 మార్చి 31 నాటికి 2,51,057కు తగ్గాయి. అంటే ఏడాది వ్యవధిలోనే దేశవ్యాప్తంగా 2,360 ఏటీఎంలు మూతపడ్డాయి. ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ బ్యాంకులు తమ ఏటీఎం నెట్వర్క్ను భారీగా తగ్గించుకున్నాయి. గతేడాది 79,884గా ఉన్న ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఏటీఎంల సంఖ్య, ఈ ఏడాదికి 77,117కు తగ్గింది.
ఆర్బీఐ నివేదిక ప్రకారం
అలాగే ప్రభుత్వ బ్యాంకులకు చెందిన ఏటీఎంల సంఖ్య కూడా తగ్గింది. గతేడాది 1,34,694గా ఉన్న ప్రభుత్వ బ్యాంకుల ఏటీఎంలు, ఈ ఏడాదికి 1,33,544కు చేరుకున్నాయి. అయితే బ్యాంకింగేతర సంస్థలు ఏర్పాటు చేసే వైట్ లేబుల్ ఏటీఎం (డబ్ల్యూఎల్ఏ)లు మాత్రం పెరిగాయి. ఇవి గతేడాది 34,602 ఉండగా, ఈ ఏడాదికి 36,216కు పెరగడం గమనార్హం. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు రెండూ ఆఫ్ సైట్ ఏటీఎంలను మూసివేశాయి. ఎందుకంటే వినియోగదారులు రోజువారీ లావాదేవీల కోసం డిజిటల్ చెల్లింపు మార్గాలపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు. దేశంలో పెరిగిన డిజిటల్ లావాదేవీలు ఏటీఎంల ద్వారా నగదు ఉపసంహరణల అవసరాన్ని తగ్గించింది.
ఇక ఏటీఎంల విస్తరణ విషయంలో ప్రభుత్వ బ్యాంకులు గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో సమానంగా సేవలు అందిస్తున్నాయి. ప్రైవేట్, విదేశీ బ్యాంకుల ఏటీఎంలు మాత్రం ప్రధానంగా పట్టణ, మెట్రోపాలిటన్ ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల ఏటీఎంలు గ్రామీణ, పట్టణ, మెట్రోపాలిటన్ ప్రాంతాలలో కూడా విస్తరించి ఉన్నాయి.
పెరిగిన బ్యాంకుల శాఖలు
అయితే మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే దేశంలో ఏటీఎంలు తగ్గుతున్నప్పటికీ, బ్యాంకు బ్రాంచుల సంఖ్య మాత్రం పెరుగుతోంది. 2025 మార్చి నాటికి దేశంలో బ్యాంకు శాఖల సంఖ్య 2.8 శాతం పెరిగి 1.64 లక్షలకు చేరుకున్నాయి. కొత్త బ్రాంచుల ఏర్పాటులో ప్రైవేట్ బ్యాంకుల కంటే ప్రభుత్వ బ్యాంకులే దూకుడుగా ఉన్నాయని ఆర్బీఐ నివేదికలో తేలింది. కొత్తగా ఏర్పాటైన బ్యాంకు శాఖలలో ప్రైవేట్ బ్యాంకుల వాటా 2025వ ఆర్థిక సంవత్సరంలో 51.8 శాతానికి తగ్గింది. ఈ వాటా గతేడాది 67.3 శాతంగా ఉంది. ప్రభుత్వ బ్యాంకులు ప్రారంభించిన కొత్త శాఖలలో మూడింట రెండొంతుల కంటే ఎక్కువ గ్రామీణ, సెమీ అర్బన్ ప్రాంతాలలో ఉన్నాయి.
2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో బేసిక్ సేవింగ్స్ బ్యాంకు డిపాజిట్ ఖాతాల సంఖ్య 2.6 శాతం పెరిగి 72.4 కోట్లకు చేరుకుంది. వాటిలో జమ అయిన మొత్తం 9.5 శాతం పెరిగి రూ.3.3 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంది. డిపాజిట్ బీమా విషయంలో 97.6 శాతం ఖాతాలు ఉన్నవారు రూ.5లక్షల కవరేజ్ ఉన్న ఇన్సూరెన్స్ను తీసుకున్నారు.
అదే కారణం!
అయితే గతంలో డబ్బులు విత్డ్రా చేయాలన్నా, బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయాలన్నా ఏటీఎంలను విరివిగా ఉపయోగించేవారు. ప్రస్తుతం సాంకేతిక యుగంలో ఎక్కువ మంది స్మార్ట్ఫోన్ ద్వారానే లావాదేవీలు చేసేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ (యూపీఐ) అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత నగదు వినియోగం భారీగా తగ్గిపోయింది. చిన్న చిన్న ట్రాన్సాక్షన్ల నుంచి పెద్ద పెద్ద లావాదేవీల వరకు యూపీఐ ద్వారానే అయిపోతున్నాయి. దీంతో ఏటీఎంల వాడకం భారీగా తగ్గిపోయింది. అందుకే బ్యాంకులు ఏటీఎంలను తగ్గించుకుంటున్నాయని ఆర్బీఐ తన నివేదికలో వెల్లడించింది.