అంత్యక్రియలతో కథ ముగియదు! - మర్చిపోకూడని మరికొన్ని పనులున్నాయ్!
Financial tasks after death : ఆత్మీయుల మరణం తర్వాత డెత్ సర్టిఫికెట్ తీసుకుంటే సరిపోదు - ఈ పనులూ పూర్తి చేయాల్సిందే అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 11:44 PM IST
కుటుంబంలో ఆత్మీయులను కోల్పోవడం ఎవరికైనా జీవితంలో అత్యంత బాధాకరమైన, క్లిష్టమైన సమయం. ఆ టైమ్లో భావోద్వేగ భారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయాల్లో తక్షణ ఆర్థిక సమస్యలు కూడా తలెత్తవచ్చు. హాస్పిటల్లో మరణిస్తే అక్కడ చెల్లించాల్సిన బిల్లుల గురించి ఆలోచించాలి. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే వెంటనే బీమా కంపెనీతో మాట్లాడి హాస్పిటల్ బిల్లును సెటిల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత అంత్యక్రియలు, తదనంతరం జరిగే కార్యక్రమాలతో ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన అని పనులు అయిపోయినట్లు కాదంటున్నారు నిపుణులు. మరణించిన వ్యక్తికి, అతని ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఆర్థిక సంబంధాలు మిగిలే ఉంటాయంటున్నారు. ఆ వ్యక్తి మరణించిన కొన్ని రోజుల తర్వాత మిగిలిన కుటుంబ సభ్యులు నిర్వహించాల్సిన కొన్ని ఆర్థిక బాధ్యతలూ ఉంటాయని చెబుతున్నారు. మరి, ఆ పనులేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
డెత్ సర్టిఫికెట్ :
మీ కుటుంబ సభ్యుడు మరణించినప్పుడు సంబంధిత ప్రభుత్వ శాఖ/సంస్థ వద్ద డెత్ సర్టిఫికెట్ను తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. బ్యాంకు అకౌంట్లను మూసివేయడానికి, బీమా క్లెయిమ్లు పొందడానికి, పెట్టుబడులు లేదా ఆస్తులను వారసుల పేరు మీదకు బదిలీ చేయడానికి ఇది అత్యంత కీలకమైన అధికారిక పత్రం. ఆర్థిక సంస్థలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను సంప్రదించిన ప్రతిసారీ దీనిని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అయితే, ఈ పత్రాన్ని తీసుకునేటప్పుడే మరణించిన వ్యక్తి పేరు, ఇతర వివరాలు ఆధార్ లేదా పాన్ వంటి ప్రభుత్వం జారీ చేసిన అధికారిక పత్రాలతో అది సరిపోలుతుందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. డెత్ సర్టిఫికెట్లో ఏవైనా తప్పులుంటే ఇబ్బందవుతుంది. పేరులో చిన్న అక్షరం పొరపాటు కూడా ఆస్తుల బదిలీ, బీమా క్లెయింల సందర్భాల్లో సమస్యలు సృష్టించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, డెత్ సర్టిఫికెట్లో ప్రతీదాన్ని చెక్ చేయాలని చెబుతున్నారు.
క్లెయిం :
మరణించిన వ్యక్తి పేరు మీద ఏవైనా బీమా పాలసీలు ఉన్నట్లయితే, వాటికి సంబంధించిన పనులపై కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే దృష్టి సారించాలి. ఎందుకంటే ఈ ప్రక్రియకు కొద్దిగా టైమ్ పడుతుంది. అందుకే, ఏవైనా బీమా పాలసీలు(జీవిత, ఆరోగ్య) ఉన్నాయేమో చెక్ చేయాలి. క్లెయిం ప్రక్రియను ప్రారంభించడానికి సంబంధిత బీమా కంపెనీలను సంప్రదించాలి. కొన్నిసార్లు మీకు ఒక న్యాయవాది లేదా ఆర్థిక సలహాదారుడి హెల్ప్ అవసరం కావచ్చు. అవసరమైతే వారిని వెంటనే సంప్రదించండి. క్లెయిం ప్రక్రియను ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా పూర్తి చేయడంలో వారి న్యాయ సలహాలు, అనుభవాలు మీకు ఎంతగానో హెల్ప్ చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
కుటుంబ సభ్యుడి మరణ విషయాన్ని మీరు ఆర్థిక సంస్థలకు తెలియజేయకపోతే కొన్ని ఇబ్బందులు తప్పవంటున్నారు. ఉదాహరణకు, మరణించిన వ్యక్తి పేరు మీద పెట్టుబడుల రూపంలో ప్రావిడెంట్ ఫండ్, బ్యాంక్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు లేదా స్టాక్స్ ఉంటే, వాటి నుంచి వచ్చే డివిడెండ్ల మెచ్యూరిటీ నగదును సరైన టైమ్లో క్లెయిం చేసుకోవాలి. లేదంటే అవన్నీ క్లెయిం చేయని డిపాజిట్ ఖాతాలోకి బదిలీ అవుతాయి. తర్వాత క్లెయిం చేయని డిపాజిట్ అకౌంట్ నుంచి మీ నిధులను విడిపించుకోవడం చాలా సుదీర్ఘమైన ప్రక్రియగా మారుతుంది. ఇక మరణించిన వ్యక్తి ఉద్యోగి అయితే, అతను పనిచేసిన సంస్థను వెంటనే సంప్రదించి ప్రావిడెంట్ ఫండ్, గ్రాట్యుటీ, చివరి నెల ఆదాయం, బీమా ప్రయోజనాలను క్లెయిం చేసుకునే ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని చెబుతున్నారు.
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ఆస్తుల వీలునామా :
మరణించిన వ్యక్తి ముందుగానే వీలునామా రాసి ఉంటే, దాని ప్రకారమే ఆస్తుల పంపిణీ సులభంగా జరుగుతుంది. ఒకవేళ వీలునామా లేకపోతే, వారి ఆస్తులను ఎలా పంచాలో చేయాలో నిర్ధారించడానికి మీరు ప్రొబేట్ కోర్టు ద్వారా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియకు టైమ్ పట్టవచ్చు. కాబట్టి, ప్రతిదీ చట్ట ప్రకారం జరిగేలా చూసుకోవడానికి న్యాయ సహాయం తీసుకోవడం బెటర్. ముఖ్యంగా మరణించిన వ్యక్తి ఆస్తులకు ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది హక్కుదారులు ఉన్నట్లయితే, మొత్తం అందరూ పరస్పర అంగీకారంతో ఒక న్యాయవాదిని నియమించుకోవడం ఉత్తమం అంటున్నారు నిపుణులు. ఆస్తి పత్రాలు, బ్యాంకు అకౌంట్స్ సమాచారం, పెట్టుబడి రికార్డులతో సహా అన్ని పత్రాలను సేకరించాలి. మొత్తం ఆస్తుల విలువను నిర్ణయించి, విభజించడంలో ఇవి చాలా కీలకంగా ఉపయోగపడతాయి.
రుణాలు :
మరణించిన వ్యక్తికి ఆస్తులతో పాటు రుణాలు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది. వీటిలో బ్యాంకు ఈఎంఐలు, వడ్డీ బకాయిలు, క్రెడిట్ కార్డు బిల్లులు, తనఖా రుణాలు వంటివి ఉండవచ్చు. చాలా సందర్భాలలో ఆస్తులను ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు పంపిణీ చేసే ముందే, మరణించిన వ్యక్తికి సంబంధించిన రుణాలను తీర్చేయడం ఉత్తమమైన పద్ధతి అంటున్నారు నిపుణులు. మరణించిన వారి రుణాలను వారి ఆస్తులు లేదా నిధుల నుంచే తీసి చెల్లించేయొచ్చు. కుటుంబ సభ్యులు ఆ రుణాలకు సంబంధించిన అన్ని పత్రాలను జాగ్రత్తగా భద్రపరచుకోవాలి. ఆ వ్యక్తి మరణించిన విషయాన్ని సంబంధింత రుణ సంస్థలకు అధికారికంగా తెలియజేయాలి. నార్మల్గా రుణ సంస్థలు రుణాలను తీర్చడానికి కొంత సమయాన్ని ఇస్తాయి. ఆ గడువులోగా వారితో మాట్లాడి రుణ పరిష్కారానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
పన్నులు :
మరణించిన వారికి సంబంధించిన ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ను ఆర్థిక సంవత్సరం స్టార్టింగ్ నుంచి వారు మరణించిన డేట్ వరకు దాఖలు చేయాలి. పన్ను రిటర్న్ దాఖలు చేయడం ద్వారా, చనిపోయిన వ్యక్తికి చెందిన ఆర్థిక లావాదేవీలకు ముగింపు పలకవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. కట్టాల్సిన పన్ను ఏదైనా ఉంటే దానిని పే చేయాలి లేదా వర్తించే విధంగా వాపసు(రీఫండ్) క్లెయిం చేసుకోవచ్చు. మరణించిన వ్యక్తికి సంబంధించిన పన్ను నిబంధనలను ఫాలో అవ్వడం చట్టపరమైన వారసుల బాధ్యత అని గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ రిటర్న్ దాఖలు చేసిన తర్వాత, ఒక ప్రాసెస్ను అనుసరించి పాన్(PAN)ను సరెండర్ చేయాలి. మరణించిన తేదీ వరకు సంపాదించిన ఆదాయ వివరాలు ఆ రిటర్న్లో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
మరణించిన వ్యక్తి ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ దాఖలు చేసే టైమ్లో మీ వద్ద బ్యాంకు స్టేట్మెంట్లు ఉండాలి. వ్యాపారం లేదా వృత్తికి సంబంధించిన అకౌంట్లను రెడీ చేసుకోవాలి. ఆదాయం, ఖర్చులు, పెట్టుబడులకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. ముఖ్యంగా కొన్ని ఆస్తులకు సంబంధించి ప్రాపర్టీ ట్యాక్సులు మరణించిన వారి పేరుపై ఉండొచ్చు. వాటిని కట్టడానికి సంబంధిత అధికారులను సంప్రదించండి. ముఖ్యంగా ఆస్తుల బదిలీలు సరిగ్గా జరగాలంటే పన్నులు, ఇతర బకాయిలు క్లియర్గా ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు.
ఆధార్ :
ఒక వ్యక్తి మరణించిన తర్వాత, ఫ్యామిలీ ఎవరూ డీయాక్టివేషన్ కోసం అప్లై చేయకపోవడం వల్ల అతని ఆధార్ కార్డు ఏళ్ల తరబడి యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, మోసగాళ్లు మరణించిన వ్యక్తుల గుర్తింపును యూజ్ చేసుకుని మోసపూరిత కార్యకలాపాలకు పాల్పడవచ్చంటున్నారు. దానివల్ల ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే ఛాన్స్ ఉంది. మరణించిన వ్యక్తికి సంబంధించిన ఈ-మెయిల్, సోషల్ మీడియా అకౌంట్లను కొన్ని నెలల తర్వాత మూసివేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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