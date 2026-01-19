ETV Bharat / business

2025-26లో భారత వృద్ధి రేటు 7.3 శాతం- అంచనాలను పెంచిన ఐఎంఎఫ్

భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఐఎంఎఫ్ కీలక అంచనా- ప్రపంచంలోనే వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఇండియా కొనసాగుతుందన్న ఐఎంఎఫ్

India GDP IMF Report
India GDP IMF Report (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 19, 2026 at 5:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India GDP IMF Report : రాబోయే రెండేళ్లలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్ తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంటుందని అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (ఐఎంఎఫ్) అంచనా వేసింది. అలాగే, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కూడా గ్రోత్ రేటు ఊహించిన దానికంటే వేగంగా పుంజుకుంటోందని అభిప్రాయపడింది. సోమవారం విడుదల చేసిన తన తాజా 'వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్‌లుక్' నివేదికలో భారత వృద్ధి రేటుపై కీలక విషయాలను వెల్లడించింది.

2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలోభారత జీడీపీ వృద్ధి రేటు అంచనాలకు మించి నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పింది. దీంతో వృద్ధి రేటును 7.3 శాతానికి పెంచింది. గతేడాది అక్టోబర్‌లో ఇచ్చిన అంచనా కంటే ఇది 0.7 శాతం ఎక్కువ. అలాగే, 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను వృద్ధి రేటును 6.2 శాతం నుంచి 6.4 శాతానికి సవరించింది. 2027-28లో మాత్రం అనుకూలతలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో వృద్ధి 6.4 శాతం వద్ద స్థిరపడవచ్చని పేర్కొంది.

ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం త్రైమాసికంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ అద్భుతంగా రాణించిందని, నాలుగో త్రైమాసికంలోనూ అదే జోరు కొనసాగడంతో ఐఎంఎఫ్ అంచనాలను సవరించింది. ఇదిలా ఉండగా, 2025-26 ఏప్రిల్-సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో 8 శాతం, జులై-సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో అత్యధికంగా 8.2 శాతం వృద్ధి రేటు నమోదైనట్లు భారత గణాంక మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.

దేశంలో ఆహార ధరలు అదుపులోకి వస్తుండటంతో 2025 నాటికి ద్రవ్యోల్బణం సాధారణ స్థాయికి చేరుకుంటుందని ఐఎంఎఫ్ చెప్పింది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నిర్దేశించుకున్న 4 శాతం లక్ష్యానికి అనుగుణంగానే ధరలు ఉండే అవకాశం ఉందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది.

గ్లోబల్ వృద్ధి రేటు

ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధిపై కూడా ఐఎంఎఫ్ కీలక అంచనాలను వెల్లడించింది. 2026లో 3.3 శాతంగా, 2027లో 3.2 శాతంగా ఉంటుందని పేర్కొంది. చైనా వృద్ధి రేటును 5 శాతానికి సవరించింది. గతంలో కంటే 0.2 శాతాన్ని పెంచింది. అమెరికా టారిఫ్​లో నేపథ్యంలో చైనా మార్కెట్ వేగంగా పుంజుకోవడంతో ఈ మేరకు ఐఎంఎఫ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణం 2025లో 4.1 శాతం ఉంటే, 2027 నాటికి అది 3.4 శాతానికి తగ్గుతుందని ఐఎంఎఫ్ నివేదిక స్పష్టం చేసింది.

TAGGED:

INDIA GDP IMF REPORT
IMF INDIA ECONOMIC GROWTH
IMF INDIA ECONOMY FORECAST
INDIA GDP PER CAPITA
IMF INDIA ECONOMIC GROWTH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.