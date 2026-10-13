భారత్ వృద్ధి రేటు 7 శాతం- ఐఎంఎఫ్ అంచనా
భారత ఆర్థిక వృద్ధిపై ఐఎంఎఫ్ అంచనాలను పెంచింది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్ వృద్ధి రేటు 7 శాతంగా ఉంటుందని తెలిపింది. గత జులైలో వేసిన 6.4 శాతం అంచనాను 7 శాతానికి పెంచింది.
Published : October 13, 2026 at 9:23 PM IST
India GDP Growth : ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ భారత వృద్ధి రేటుపై అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్ 7 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేయవచ్చని అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (ఐఎంఎఫ్) అంచనా వేసింది. గతంలో ఈ అంచనాను 6.4 శాతంగా పేర్కొన్న ఐఎంఎఫ్ తాజాగా దాన్ని పెంచింది. దేశంలో కొనుగోళ్లు, ఖర్చులు కొనసాగుతుండటం, సేవల రంగం మెరుగైన పనితీరు కనబరచడం ఇందుకు కారణాలని తెలిపింది. ఈ అంచనాలతో ప్రపంచంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో భారత్ తన స్థానాన్ని కొనసాగించనుంది. ఐఎంఎఫ్ తాజాగా విడుదల చేసిన ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితుల నివేదికలో ఈ విషయాలను వెల్లడించింది. బ్యాంకాక్లో జరిగిన వార్షిక సమావేశం సందర్భంగా ఈ నివేదికను విడుదల చేసింది. భారత్లో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు అంచనాలకు మించి కొనసాగుతున్నాయని పేర్కొంది. దేశీయంగా వస్తువులు, సేవలకు డిమాండ్ ఉండటం, సేవల రంగం బలంగా ఉండటం వృద్ధికి తోడ్పడుతున్నాయని వివరించింది.
2027-28లోనూ 7 శాతం వృద్ధి
భారత్ వృద్ధి రేటు ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికే పరిమితం కాకుండా వచ్చే ఏడాది కూడా ఇదే స్థాయిలో కొనసాగే అవకాశం ఉందని ఐఎంఎఫ్ అంచనా వేసింది. 2027-28లో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 7 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేయవచ్చని తెలిపింది. గత జులైలో ఈ అంచనాను 6.7 శాతంగా పేర్కొనగా ఇప్పుడు దాన్ని కూడా పెంచింది. అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరలు పెరుగుతున్నప్పటికీ భారత్ వృద్ధి బలంగా కొనసాగుతోందని నివేదిక వివరించింది. దేశీయ డిమాండ్, సేవల రంగం ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రధాన బలంగా నిలుస్తున్నాయని పేర్కొంది. సాధారణంగా చమురు ధరలు పెరిగితే దిగుమతుల ఖర్చు పెరుగుతుంది. దీనివల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఒత్తిడి ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ భారత్ వృద్ధి అంచనాలను పెంచడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
దీర్ఘకాలంలోనూ భారత్కు సానుకూల అంచనాలు
భారత్కు సంబంధించి దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక అంచనాలను కూడా ఐఎంఎఫ్ పెంచింది. దేశంలో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు బలంగా కొనసాగుతుండటం, భవిష్యత్తులో మరింత వృద్ధిని సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తుండటం ఇందుకు కారణాలని తెలిపింది. భారత్లో యువత ఎక్కువగా ఉండటం, పెద్ద దేశీయ మార్కెట్ అందుబాటులో ఉండటం, ఆర్థిక రంగంలో సంస్కరణలు కొనసాగుతుండటం వంటి అంశాలు దీర్ఘకాలిక వృద్ధికి తోడ్పడతాయని ఐఎంఎఫ్ వివరించింది. దేశంలో జనాభా నిర్మాణం, వస్తువులు, సేవలకు పెరుగుతున్న అవసరాలు కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థకు అవకాశాలను కల్పిస్తున్నాయని పేర్కొంది.
భారత్కు సంబంధించి వృద్ధి అంచనాలు పెరుగుతుండగా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ మాత్రం నెమ్మదిగానే ముందుకు సాగుతోందని నివేదిక తెలిపింది. 2028 నుంచి 2031 వరకు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ సగటున ఏడాదికి 3.2 శాతం వృద్ధి చెందవచ్చని అంచనా వేసింది. 2000 నుంచి 2019 వరకు నమోదైన సగటు వృద్ధి రేటు 3.7 శాతంతో పోలిస్తే ఇది తక్కువ. దీంతో రాబోయే సంవత్సరాల్లో ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధి వేగం పరిమితంగానే ఉండే అవకాశం ఉందని ఐఎంఎఫ్ అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మధ్యప్రాచ్యంలో ఘర్షణల ప్రభావానికి గురయ్యే దేశాలు, ఇంధన దిగుమతులపై ఎక్కువగా ఆధారపడే అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలు సవాళ్లను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని నివేదిక పేర్కొంది. భారత్కు మాత్రం దీర్ఘకాలిక వృద్ధి అంచనాల్లో మెరుగుదల కనిపించడం గమనార్హం.
భారత్తో వాణిజ్య ఒప్పందాల ప్రస్తావన
ప్రపంచ వాణిజ్యంపై కూడా ఐఎంఎఫ్ తన నివేదికలో ప్రస్తావించింది. వివిధ దేశాల మధ్య కుదురుతున్న వాణిజ్య ఒప్పందాలు అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి మేలు చేయవచ్చని తెలిపింది. భారత్తో యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ), యూకే కుదుర్చుకున్న వాణిజ్య ఒప్పందాలను ఉదాహరణలుగా పేర్కొంది. దక్షిణ అమెరికా దేశాల కూటమి మెర్కోసూర్తో ఈయూ చేసుకున్న ఒప్పందాన్ని కూడా ప్రస్తావించింది.
ఈ ఒప్పందాల ద్వారా దిగుమతులు, ఎగుమతులపై ఉన్న సుంకాలు, ఇతర వాణిజ్య అడ్డంకులు తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని ఐఎంఎఫ్ వివరించింది. దీనివల్ల దేశాలు మారుతున్న వాణిజ్య పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తమ వ్యాపారాలను సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చని తెలిపింది. అంతేకాకుండా, వివిధ దేశాలపై ఆధారపడే సరఫరా వ్యవస్థలను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు కూడా ఈ ఒప్పందాలు ఉపయోగపడతాయని పేర్కొంది.
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