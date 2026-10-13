'భారత్ వృద్ధి పరుగులు- రానున్న రెండేళ్లూ 7 శాతమే'- IMF అంచనా
IMF on India Growth Rate : రానున్న రెండేళ్లల్లో భారత్ స్థిరమైన వృద్ధిని సాధిస్తుందని ఐఎంఎఫ్ అంచనా వేస్తుంది.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
Published : October 13, 2026 at 8:59 AM IST
IMF on India Growth Rate : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక అనిశ్చితులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ భారత్ ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థిరమైన వృద్ధిని నమోదు చేస్తుందని అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (ఐఎంఎఫ్) అంచనా వేసింది. 2026-27, 2027-28 ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో భారత్ 7 శాతం వృద్ధిని సాధిస్తుందని వెల్లడించింది. దేశీయంగా బలమైన డిమాండ్, సేవల రంగంలో కార్యకలాపాలే దీనికి కారణమని పేర్కొంది. అయితే అంతర్జాతీయంగా ఇంధన, ఆహార ధరలు పెరగడం, పశ్చిమాసియాలో భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, వాణిజ్యపరమైన అనిశ్చితులు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సవాళ్లుగా మారుతున్నాయని హెచ్చరించింది.