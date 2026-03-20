వారంలో 3రోజులు వర్క్ ఫ్రం హోం- వాహన వేగంపై పరిమితి: ఇంధన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు ఐఈఓ కీలక సూచనలు
ఇంధన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు, వినియోగాన్ని తగ్గించాల్సిందే- ఉద్యోగులకు ప్రతివారం 3 వర్క్ ఫ్రం హోం పనిదినాలివ్వాలి- ప్రజారవాణా, కార్ పూలింగ్ను ప్రోత్సహించాలి- అత్యవసరాలకే ఎల్పీజీని వినియోగించాలి- ప్రపంచ దేశాలు, కంపెనీలకు ఐఈఏ సిఫారసులు
Published : March 20, 2026 at 4:10 PM IST
IEA Report On Fuel Crisis : పశ్చిమాసియా యుద్ధంతో ఏర్పడిన ఇంధన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు అంతర్జాతీయ ఇంధన ఏజెన్సీ (ఐఈఏ) కీలక సిఫారసులు చేసింది. ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రం హోం ఇవ్వడం, వాహనాల వేగ పరిమితిని తగ్గించడం, వైమానిక సర్వీసులను తగ్గించడం వంటి చర్యలను చేపట్టాలని ప్రపంచ దేశాలు, కంపెనీలకు సూచించింది. ఈమేరకు ఇంధన వినియోగాన్ని, ధరల ఒత్తిళ్లను తగ్గించేందుకు 10 చర్యలను సూచిస్తూ ఒక నివేదికను ఐఈఏ విడుదల చేసింది. ప్రపంచ దేశాల ప్రభుత్వాలు ఇంధన వనరుల డిమాండ్ను వీలైనంత తగ్గించడం ద్వారా ఈ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవచ్చని తెలిపింది. ఇక ఇదే సమయంలో ఆర్థికంగా బలహీనులైన వినియోగదారులకు ఊరటనిచ్చే నిర్ణయాలను ప్రభుత్వాలు ప్రకటించొచ్చని ఐఈఏ సూచించింది. ప్రజలు, వ్యాపారాలు, ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారీ ఇంధన ధరల ప్రభావం పడకుండా చూడటానికి, ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి నిర్దిష్ట చర్యల అమలు అవసరమని పేర్కొంది.
ప్రపంచ దేశాలు, కంపెనీలకు ఐఈఏ సూచనలివే
- అర్హులైన ఉద్యోగులకు ప్రతివారం 3 పని దినాలు వర్క్ ఫ్రం హోం చేసే అవకాశాన్ని కల్పించొచ్చు. దీనివల్ల ప్రజా రవాణాలో చమురు వినియోగం దాదాపు 2 నుంచి 6 శాతం తగ్గిపోతుంది. ఇక వ్యక్తిగత వాహనాల్లో ఆఫీసులకు వచ్చే వారి చమురు వినియోగం 20 శాతం దాకా తగ్గుతుంది.
- హైవేలపై వాహనాల వేగాన్ని కనీసం 10 కి.మీ/గంట మేర తగ్గించొచ్చు. దీనివల్ల చమురు వినియోగం కార్లలో 1 నుంచి 6 శాతం, భారీ సరుకు రవాణా ట్రక్కుల్లో 5 శాతం తగ్గుతుంది.
- బస్సులు, రైళ్ల లాంటి ప్రజారవాణాను, కార్ పూలింగ్ సదుపాయాలను ప్రోత్సహించాలి. దీనివల్ల చమురు వినియోగం 1 నుంచి 3 శాతం తగ్గుతుంది.
- ప్రధాన నగరాల్లో వ్యక్తిగత వాహనాల వినియోగాన్ని వీలైనంత మేర తగ్గించాలి.
- విమానాల్లో బిజినెస్ క్లాస్ ప్రయాణాలను గణనీయంగా తగ్గించాలి. బిజినెస్ క్లాస్ కలిగిన విమాన సర్వీసులను 40 శాతం తగ్గిస్తే, జెట్ కిరోసిన్ డిమాండ్ 7 నుంచి 15 శాతం తగ్గుతుంది.
- అత్యవసరాలకు మాత్రమే ఎల్పీజీని వినియోగించాలి. సాధారణ అవసరాలకు ఇతరత్రా ఇంధన వనరులను వినియోగించాలి.
- పరిశ్రమల్లో ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించే దిశగా చర్యలు చేపట్టాలి.
హర్మూజ్ను తెరిస్తేనే, సంక్షోభానికి శాశ్వత పరిష్కారం
"హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిస్తే, దాని మీదుగా ఆయిల్ ట్యాంకర్ల రాకపోకలు మొదలైతే ఇంధన సంక్షోభానికి శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్లే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సంక్షోభం ఏర్పడింది. సైనిక ఉద్రిక్తతల వల్ల హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా నౌకల రాకపోకలు ఆగిపోయాయి. ఇంధన సంక్షోభం ప్రపంచ మార్కెట్లను కుదిపేస్తోంది. దీనివల్ల ముడి చమురు ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి. బ్యారెల్ ముడి చమురు ధర ఇప్పటికే 100 డాలర్లు దాటింది. ఈ పరిణామంతో డీజిల్, జెట్ ఇంధనం, ఎల్పీజీ వంటగ్యాస్ వంటి ఇంధనాల ధరలు బాగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు 400 మిలియన్ బ్యారెళ్ల అత్యవసర చమురు నిల్వలను మార్కెట్లోకి విడుదల చేయాలని మార్చి 11న అంతర్జాతీయ ఇంధన ఏజెన్సీ (ఐఈఏ)లోని సభ్యదేశాలు నిర్ణయించాయి. ఐఈఏ చరిత్రలో ఇంతభారీ మోతాదులో అత్యవసర చమురు నిల్వలను ఒకేసారి రిలీజ్ చేయడం ఇదే తొలిసారి" అని ఐఈఏ నివేదికలో పేర్కొన్నారు.
ఇంధన మార్కెట్ల సుస్థిరతకు అన్ని రకాల చర్యలు : ఐఈఏ
"ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్ల సుస్థిరతకు మద్దతు ఇచ్చేందుకు మేం అన్ని రకాల చర్యలను చేపడుతున్నాం. ఇటీవలే 400 మిలియన్ బ్యారెళ్ల అత్యవసర ముడి చమురు నిల్వలను మార్కెట్లోకి విడుదల చేయించాం. కీలకమైన ప్రపంచ దేశాల ప్రభుత్వాలతో నేను టచ్లోనే ఉన్నాను. ప్రధానమైన ఇంధన ఉత్పత్తి దేశాలు, ఇంధన వినియోగ దేశాలతో నేను సమన్వయం చేసుకుంటున్నాను" అని అంతర్జాతీయ ఇంధన ఏజెన్సీ (ఐఈఏ) ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఫాతిహ్ బిరోల్ తెలిపారు.
భారత్పై యుద్ధం ప్రభావం
ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియా యుద్ధం తారస్థాయిలో ఉంది. ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ పరస్పరం భీకర దాడులు చేసుకుంటున్నాయి. చమురు, సహజ వాయువు (ఎల్ఎన్జీ) క్షేత్రాలు, కర్మాగారాలపైనా ఎటాక్స్ జరుగుతున్నాయి. దీంతో ఆయాచోట్ల ఇంధన వనరుల ఉత్పత్తి ప్రక్రియకు ఆటంకం కలుగుతోంది. భారత్ వినియోగించే ముడి చమురు నిల్వల్లో 88 శాతం విదేశాల నుంచే వస్తుంటాయి. ఇప్పుడు చమురు ధరలు మండిపోతుండటంతో, చమురు నిల్వల కొనుగోలుతో భారత కరెంట్ ఖాతా లోటు మరింత పెరిగేే ముప్పు ఏర్పడింది. ఈ పరిణామం ప్రభావం భారత కరెన్సీ రూపాయిపైనా పడనుంది. ఫలితంగా దేశంలో ఇంధన, నిత్యావసరాల ధరలు పెరిగే ముప్పు ఏర్పడింది. ఇప్పటికైతే పెట్రోలు, డీజిల్ ధరలను భారత సర్కారు పెంచలేదు. కానీ ఎల్పీజీ వంటగ్యాస్ సిలిండర్ ధరను రూ.60 పెంచారు.