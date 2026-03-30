2027లో భారత్ జీడీపీ వృద్ధిరేటు మోస్తరు నుంచి 6.5 శాతం : ఐసీఆర్ఏ

జీడీపీ వృద్ధిరేటుపై ఇంధన సంక్షోభం ఎఫెక్ట్- దేశ వృద్ధిరేటు కొంతమేర తగ్గే అవకాశాలు- ద్రవ్యోల్బణం మంటలతో జనజీవితాలు ప్రభావితమయ్యే ముప్పు ఉందన్న ఐసీఆర్ఏ

India GDP Growth Rate
India GDP Growth Rate (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 30, 2026 at 8:05 PM IST

India GDP Growth Rate : భారత్ స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి (జీడీపీ) వృద్ధిరేటు 2026 - 2027 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మోస్తరు నుంచి 6.5 శాతం మేర ఉండొచ్చని ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ (ఐసీఆర్ఏ - ICRA) అంచనా వేసింది. పశ్చిమాసియా యుద్ధం కొనసాగుతుండటం, ఇంధన సంక్షోభం తీవ్రత కారణంగా ప్రస్తుత (2025 - 2026) ఆర్థిక సంవత్సరంలో 7.6 శాతంగా ఉన్న జీడీపీ వృద్ధిరేటు, వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో కొంతమేర తగ్గొచ్చని తెలిపింది. భారతదేశ కరెంట్ ఖాతా లోటు సైతం ప్రస్తుతమున్న 1 శాతం నుంచి 1.7 శాతానికి పెరగొచ్చని ఐసీఆర్ఏ పేర్కొంది. 2027 మార్చి 31న ముగియనున్న ఆర్థిక సంవత్సరంలో 1 బ్యారెల్ ముడి చమురు ధర సగటున 85 డాలర్లు ఉంటుందనే ప్రాతిపదికన జీడీపీ అంచనాలను రూపొందించామని చెప్పింది.

ప్రతికూల అంశాలు - సానుకూల అంశాలు
2026 - 2027 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారతదేశ జీడీపీ వృద్ధిరేటును చాలా అంశాలు ప్రభావితం చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఐసీఆర్ఏ తెలిపింది. ఇంధన ధరల పెరుగుదల, ఇంధన వనరుల లభ్యతపై ఆందోళనలు, భారత్‌పై అమెరికా విధించే సుంకాల విషయంలో చోటుచేసుకునే పరిణామాలు ప్రతికూలంగా పరిణమించొచ్చని పేర్కొంది. ఇక జీఎస్‌టీ రేట్ల తగ్గింపు, ఆర్‌బీఐ వడ్డీరేట్ల తగ్గింపులు, ఆహార ద్రవ్యోల్బణంలో తగ్గుదల, వినియోగానికి ఊతమిచ్చే వ్యవసాయ రంగంలోని ఆశాజనక పరిణామాలు సానుకూలంగా ఉంటాయని విశ్లేషించింది. పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల ఇంధన వనరుల సప్లైలకు అంతరాయం కలుగుతున్నందున భారత్‌లో ద్రవ్యోల్బణం మరింత పెరగొచ్చని ఐసీఆర్ఏ నివేదిక అంచనా వేసింది. ఇంధన ధరల పెరుగుదల కారణంగా నిత్యావసరాల ధరలు పెరుగుతాయని చెప్పింది. దీనివల్ల సమీప కాలంలో వినియోగదారులు ఇబ్బందికర పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటారని తెలిపింది.

జనవరి - ఫిబ్రవరి దాకా ఓకే
"వాస్తవానికి 2026 జనవరి - ఫిబ్రవరి మధ్యకాలంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ చక్కటి పనితీరును కనబర్చింది. అన్ని విభాగాల్లోనూ మంచి ఆర్ధిక గణాంకాలను సాధించింది. దీంతో సమీప కాలంలోనూ అదే ట్రెండ్ కొనసాగుతుందనే ఆశాభావం వ్యక్తమైంది. కానీ ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచే భారత్‌కు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఈ యుద్ధం ఇంకా కొనసాగుతుండటంతో జీడీపీ వృద్ధిరేటు అంచనాలను తగ్గించాల్సి వస్తోంది. ఎందుకంటే ముడి చమురు, సహజ వాయువు, ఎల్‌పీజీ, యూరియా కోసం పశ్చిమాసియా దేశాలపైనే భారత్ ఎక్కువగా ఆధారపడుతోంది. ప్రస్తుతానికి ఆయా అరబ్ దేశాల నుంచి భారత్‌కు సప్లైలు జరిగే పరిస్థితులు లేవు. ఇదే పరిస్థితి ఇంకొంత కాలం కొనసాగినా, భారతదేశంలోని చాలా రంగాలు ప్రతికూలంగా ప్రభావితం అవుతాయి. చాలా వస్తువుల ఉత్పత్తి వ్యయాలు పెరుగుతాయి. కంపెనీలు, తయారీ సంస్థల లాభదాయకత తగ్గుతుంది" అని ఐసీఆర్ఏ విశ్లేషించింది.

ద్రవ్య లభ్యతను పెంచడానికే ఆర్‌బీఐ మొగ్గుచూపొచ్చు
"2026-2027 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్‌లో వినియోగదారు ధరల సూచీ (CPI) ద్రవ్యోల్బణం మరింత పెరిగే ముప్పే ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత ప్రభుత్వానికి చెందిన మానిటరీ పాలసీ కమిటీ (MPC) ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం మొత్తం రెపో రేట్, బ్యాంక్ రేట్, మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ రేట్, స్టాండింగ్ డిపాజిట్ ఫెసిలిటీ రేట్‌ల పెంపును నిలువరించే నిర్ణయాన్ని కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల దేశంలో వాణిజ్య, ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు ఊతం లభిస్తుంది. దేశంలో ద్రవ్య లభ్యతను పెంచేందుకు ఇకపైనా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్‌బీఐ) మొగ్గుచూపే సూచనలు ఉన్నాయి. ద్రవ్య లభ్యతను పెంచడం ద్వారా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పనితీరు మందగించకుండా ఆర్‌బీఐ చర్యలు చేపట్టే అవకాశాలు ఉంటాయి" అని ఐసీఆర్ఏ తెలిపింది.

INDIA GDP GROWTH RATE

