ట్రంప్ మీడియా సంస్థకు భారీ నష్టం- రూ.2వేల కోట్లకు పైగా లాస్
2026 రెండో త్రైమాసికంలో టీఎంటీజీకి 238 మిలియన్ డాలర్ల నికర నష్టం- డిజిటల్ ఆస్తులు, ఈక్విటీ సెక్యూరిటీల నష్టాలే ప్రధాన కారణం- తొలి ఆరు నెలల్లో సంస్థ నికర నష్టం 644 మిలియన్ డాలర్లు
Published : August 11, 2026 at 5:46 PM IST
Huge Loss To Trump Media Organization : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు చెందిన మీడియా సంస్థ ట్రంప్ మీడియా అండ్ టెక్నాలజీ గ్రూప్ (టీఎంటీజీ) భారీ నష్టాలను చవిచూసింది. 2026 రెండో త్రైమాసికంలో సంస్థకు ఏకంగా 238 మిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ.2 వేల కోట్లు) నికర నష్టం వచ్చింది. అమెరికా సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్ (ఎస్టీసీ)కు సంస్థ సమర్పించిన తాజా ఫైలింగ్లో ఈ నష్టం వివరాలను వెల్లడించింది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ త్రైమాసికంలో కంపెనీ ఆదాయం 89 శాతం పెరిగింది. అయినా, కంపెనీ ఆర్జిస్తున్న రాబడి కంటే దాని ఖర్చులు, నష్టాలు భారీ స్థాయిలో ఉండటం ఉండటం గమనార్హం.
డిజిటల్ అసెట్స్, డిజిటల్ అసెట్స్పై పెట్టిన పెట్టుబడులు, అలాగే ఈక్విటీ సెక్యూరిటీల ద్వారా 190.4 మిలియన్ డాలర్ల నష్టాలు వచ్చినట్లు టీఎంటీజీ సంస్థ తెలిపింది. దీనితో పాటు కంపెనీకి 11.7 మిలియన్ డాలర్ల వడ్డీ, 8.1 మిలియన్ డాలర్ల స్టాక్ ఆధారిత పరిహార ఖర్చులను ఫైలింగ్లో కంపెనీ పొందుపర్చింది. క్యూ2 నష్టాలను కలుపుకుంటే 2026 మొదటి అర్ధభాగంలో సంస్థ మొత్తం నికర నష్టం ఏకంగా 644 మిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంది. ఇదే సమయంలో తొలి ఆరు నెలల్లో కంపెనీ సంపాదించిన మొత్తం ఆదాయం కేవలం 2.5 మిలియన్ డాలర్లు మాత్రమే. ట్రంప్ సంస్థ ఆర్జించిన మొత్తం ఆదాయంలో సింహభాగం 'మీడియా విభాగాలు' ద్వారానే వచ్చింది. ఇందులో ప్రకటనల ద్వారా 1.43 మిలియన్ డాలర్లు, సబ్స్క్రిప్షన్ల ద్వారా 179,500 డాలర్లు వచ్చినట్లు ఫైలింగ్లో పేర్కొంది.
'ట్రూత్ సోషల్'లో పోస్టులతో భారీగా సంపాదిస్తున్న ట్రంప్- విమర్శలు
ఆర్థిక నష్టాలు ఎదురవుతున్నప్పటికీ ట్రంప్ మీడియా సంస్థ తన వ్యాపారాన్ని వివిధ రంగాలకు విస్తరిస్తూనే ఉంది. ఈ సంస్థ పోర్ట్ఫోలియోలో సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ 'ట్రూత్ సోషల్', వీడియో స్ట్రీమింగ్ సర్వీస్ 'ట్రూత్ ప్లస్', ఫిన్టెక్ బ్రాండ్ 'ట్రూత్.ఎఫ్ఐ' వంటి ప్రముఖ సేవలు ఉన్నాయి. గత ఏడాది కాలంగా క్రిప్టోకరెన్సీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టిన ఈ కంపెనీ, సరికొత్తగా ఆగస్ట్ 1 నుంచి మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ సేవలను అందించే 'ట్రూత్ ఏపీఐ'ని ప్రారంభించింది. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ టారిఫ్లు, అమెరికా-ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ యుద్ధ పరిస్థితులు వంటి కీలకమైన జాతీయ, అంతర్జాతీయ అంశాలపై ట్రూత్ సోషల్లో చేసే పోస్టులను వేగంగా తెలుసుకోవడానికి 'ట్రూత్ ఏపీఐ' సేవలను ఈ కంపెనీ అందిస్తోంది. ఈ సేవకు ఇప్పటికే విశేష స్పందన లభించిందని టీఎంటీజీ తాత్కాలిక సీఈఓ కెవిన్ మెక్గర్న్ తెలిపారు. ఇప్పటికే 10 కంపెనీలు ఈ సేవను సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకున్నాయని, ఒక్కో కంపెనీ నెలకు 60,000 నుంచి 100,000 డాలర్ల వరకు ఫీజు చెల్లిస్తున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
అయితే, ఈ 'ట్రూత్ ఏపీఐ' సర్వీస్ పై మార్కెట్ వర్గాల నుంచి తీవ్ర విమర్శలు, వివాదాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ట్రంప్ చేసే సోషల్ మీడియా పోస్టులు నేరుగా మార్కెట్లను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉండటంతో, అధికారిక ప్రకటనల కంటే ముందే కొన్ని సంస్థలకు ఈ డేటా అందుబాటులోకి రావడంతో అభ్యంతరం వ్యక్తమవుతోంది.
ఇదిలా ఉండగా, ట్రంప్ సోషల్ మీడియాలో వేదిక ట్రూత్ సోషల్కు రానురానూ ఆదరణ తగ్గుతున్నట్లు నివేదికలు చెబున్నాయి. 2022లో ప్రారంభమైన ట్రూత్ సోషల్, ఇప్పటికీ ఎక్స్, ఫేస్బుక్ వంటి ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లతో పోటీపడుతోంది. అయితే వినియోగదారుల సంఖ్య, వెబ్ ట్రాఫిక్ విషయంలో మాత్రం వెనుకబడినట్లు తాజా గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. గత ఏడాది ఇదే నెలతో పోలిస్తే జులైలో ట్రూత్ సోషల్కు వచ్చిన యూజర్లు మూడింట ఒక వంతు కంటే ఎక్కువగా తగ్గినట్లు ఆన్లైన్ ట్రాకింగ్ సంస్థ సిమిలర్వెబ్ డేటా పేర్కొంది.
స్టాక్ మార్కెట్పై తీవ్ర ప్రభావం
కంపెనీ ప్రకటించిన ఈ నిరాశాజనక ఆర్థిక ఫలితాలు స్టాక్ మార్కెట్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి. నాస్డాక్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లో ట్రేడవుతున్న టీఎంటీజీ షేర్లు సోమవారం నాటి ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి 8 శాతం మేర భారీగా పడిపోయాయి. పెట్టుబడిదారులలో నెలకొన్న ఆందోళనే ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
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