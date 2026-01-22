ETV Bharat / business

5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల వేళ కేంద్ర బడ్జెట్‌: జీఎస్‌టీ తరహాలోనే ఆదాయపు పన్ను శ్లాబ్‌లలో సంస్కరణలు?

ఆదాయపు పన్ను శ్లాబ్‌ల‌ను తగ్గించేందుకు కేంద్రం యోచన?- జీఎస్‌టీ తరహాలోనే సంస్కరణలు చేస్తుందనే అంచనాలు- కొత్త పన్ను విధానాన్ని సరళతరం చేసే అవకాశాలు

Income Tax Reforms 2026
Income Tax Reforms 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 22, 2026 at 5:24 PM IST

Income Tax Reforms 2026 : కేంద్ర బడ్జెట్ - 2026పై వాడివేడి చర్చ జరుగుతోంది. గతేడాది వస్తు,సేవల పన్ను(జీఎస్‌టీ) శ్లాబ్‌లలో సంస్కరణలతో దేశ ప్రజల మనసులు గెల్చుకున్న మోదీ సర్కారు, ఈసారి ఆదాయపు పన్ను(ఐటీ) వ్యవస్థలోనూ విప్లవాత్మక సంస్కరణలు చేయబోతోందనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా నూతన ఆదాయపు పన్ను విధానంలోని 7 ట్యాక్స్ శ్లాబ్‌ల సంఖ్యను వీలైనంత మేరకు తగ్గించాలనే యోచనతో ప్రభుత్వం ఉందన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పేద, దిగువ మధ్యతరగతి, ఎగువ మధ్యతరగతి, ధనిక వర్గాలను కవర్ చేసేలా ఆదాయపు పన్ను శ్లాబ్‌లను శాస్త్రీయంగా వర్గీకరించే దిశగా కసరత్తు జరుగుతోందని చెబుతున్నారు. త్వరలో జరగనున్న ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల వేళ అచ్చం జీఎస్‌టీ శ్లాబ్‌ల తరహాలోనే సింపుల్‌గా, సూటిగా, క్లారిటీతో ఐటీ శ్లాబ్‌లు ఉంటాయని తెలుస్తోంది.

త్వరలోనే అసెంబ్లీ ఎన్నికలు
జీఎస్‌టీ అనేది పరోక్ష పన్ను. ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్‌ అనేది ప్రత్యక్ష పన్ను. ఆదాయపు పన్ను ప్రతి ఒక్కరికి సంబంధించిన అంశం. దీనితో యావత్ ప్రజానీకం నేరుగా కనెక్ట్ అవుతారు. గతేడాది జీఎస్‌టీలో కేంద్ర సర్కారు చేసిన సంస్కరణలతో సర్వత్రా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమయ్యాయి. తమిళనాడు, కేరళ, బంగాల్, అసోం, పుదుచ్చేరి లాంటి కీలక రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపించిన వేళ ఈసారి ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్‌‌ విధానంలో సంస్కరణలకు కేంద్రం రంగాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది. అందుకే ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టనున్న బడ్జెట్‌లో ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్‌ సంస్కరణలపై ప్రకటన చేయాలని మోదీ సర్కారు యోచిస్తోందని పరిశీలకులు అంటున్నారు. తద్వారా విపక్షాల కంచుకోటలుగా ఉన్న తమిళనాడు, కేరళ, బంగాల్‌‌లలో ప్రజలను ఆకట్టుకోవాలనే ప్లాన్‌తో బీజేపీ ఉందని విశ్లేషిస్తున్నారు.

జీఎస్టీ శ్లాబ్‌లను ఎలా మార్చారు?
మన దేశంలో 2017 జులై 1న జీఎస్టీ వ్యవస్థ ప్రారంభమైనప్పుడు 0%, 5%, 12%, 18%, 28% అనే ఐదు శ్లాబ్‌లు ఉండేవి. విలువ ఆధారిత పన్ను (వ్యాట్), సర్వీస్ ట్యాక్స్, సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, వినోద పన్ను, ఆక్ట్రాయ్ పన్ను వంటివన్నీ కలిపేసి జీఎస్‌టీ ట్యాక్స్‌ను తీసుకొచ్చారు. వస్తువులు, ఉత్పత్తులు, సేవలను ఈ ఐదు జీఎస్‌టీ శ్లాబ్‌లలోకి ఆనాడు వర్గీకరించారు. ఇవి గందరగోళంగా, సమస్యాత్మకంగా, సంక్లిష్టంగా, చిక్కుముడుల్లా ఉన్నాయనే అభిప్రాయం వ్యాపార వర్గాల్లో వ్యక్తమైంది. చాలా నిత్యావసరాలపై భారీ జీఎస్​టీని విధిస్తున్నారని సామాన్య ప్రజలు గగ్గోలు పెట్టారు. దీంతో గతేడాది కేంద్ర బడ్జెట్‌‌ సందర్భంగా జీఎస్‌టీ‌లో భారీ సంస్కరణలు చేశారు. 5 శాతం, 18 శాతం అనే రెండు ప్రధాన జీఎస్‌టీ శ్లాబ్‌లను అమల్లోకి తెచ్చారు. 12 శాతం, 28 శాతం శ్లాబ్‌లను రద్దు చేసి, వాటిలోని చాలా వస్తు, సేవలను 5 శాతం, 18 శాతం శ్లాబ్‌లలో చేర్చారు. భారీ ధరలు ఉండే లగ్జరీ, సిన్ గూడ్స్‌ను 40 శాతం జీఎస్‌టీ శ్లాబ్‌లోకి చేర్చారు.

పాత పన్ను విధానం VS కొత్త పన్ను విధానం
ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్‌ విషయానికొస్తే, మన దేశంలో ప్రస్తుతం పాత పన్ను విధానం, కొత్త పన్ను విధానం రెండూ అమల్లో ఉన్నాయి. పాత పన్ను విధానంలో కేవలం 4 ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్‌ శ్లాబ్‌లే ఉండేవి. కానీ కొత్త పన్ను విధానంలో ఏకంగా 7 ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్‌ శ్లాబ్‌లు ఉన్నాయి. అంటే కొత్త పన్ను విధానం ఇంకా టఫ్‌గానే ఉంది. దీన్ని వీలైనంత మేరకు సరళతరం చేసే దిశగా సంస్కరణలు చేయాలనే యోచనతో కేంద్ర సర్కారు ఉందట. ఇందులో భాగంగా కొత్త పన్ను విధానంలోని ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్‌ శ్లాబ్‌ల సంఖ్యను తగ్గించనున్నారని సమాచారం. ఈ కింది పట్టికలు చూస్తే మీకు పాత పన్ను విధానం, కొత్త పన్ను విధానంలోని శ్లాబ్‌లపై కొంత క్లారిటీ వస్తుంది.

పాత పన్ను విధానం శ్లాబ్‌లు

వార్షిక ఆదాయం పన్ను
రూ.2.5 లక్షల వరకులేదు
రూ.2.5 లక్షల నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు5%
రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు20%
రూ.10 లక్షలకుపైగా30%


కొత్త పన్ను విధానం శ్లాబ్‌లు అంచనాలు

వార్షిక ఆదాయంపన్ను
రూ.4 లక్షలలోపులేదు
రూ.4 లక్షల నుంచి రూ.8 లక్షల వరకు5%
రూ.8 లక్షల నుంచి రూ.12 లక్షల వరకు10%
రూ.12 లక్షల నుంచి రూ.16 లక్షల వరకు15%
రూ.16 లక్షల నుంచి రూ.20 లక్షల వరకు20%
రూ.20 లక్షల నుంచి రూ.24 లక్షల వరకు25%
రూ.24 లక్షలకుపైగా30%

జరగబోయే ఆదాయపు పన్ను సంస్కరణలేంటి ?
జీఎస్‌టీని 5 శాతం, 18 శాతం అనే రెండు ప్రధాన శ్లాబ్‌లకు పరిమితం చేశారు. ఇదే విధంగా దేశంలోని ఆదాయ వర్గాలను మూడు లేదా నాలుగు ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్‌ శ్లాబ్‌లకు పరిమితం చేసే అవకాశం ఉంది. 5 శాతం నుంచి 25 శాతం వరకు ఉన్న ఐదు ఆదాయపు పన్ను శ్లాబ్‌లను మధ్యస్థ పన్ను రేట్లతో మూడు శ్లాబ్‌లుగా వర్గీకరించే ఛాన్స్ ఉందని అంటున్నారు. ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్‌ శ్లాబ్‌లను తగ్గించడం వల్ల ప్రజలకు పన్ను చెల్లింపు అంశాలపై గందరగోళం తగ్గుతుంది. తమ చేతికి ఎంత వేతనం వస్తుంది? పన్ను కోసం ఎంత పోతుంది? అనే దానిపై క్లారిటీ వస్తుంది.

కొత్త పన్ను విధానం ప్రకారం, సంవత్సరానికి రూ. 24 లక్షలకుపైగా ఆదాయాన్ని ఆర్జించే వారిపై 30 శాతం ఆదాయపు పన్ను విధిస్తున్నారు. దేశంలోని అధిక ఆదాయ వర్గాలకు సంబంధించిన పన్ను శ్లాబ్‌ను 30 శాతానికి మించి పెంచాలనే ప్రతిపాదన ప్రభుత్వం పరిశీలనలో ఉందని అంటున్నారు. తద్వారా అధిక ఆదాయ వర్గాలు ఒక నిర్దిష్ట కేటగిరీలోకి చేరుతారని ప్రభుత్వ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. భారీ ధరలు ఉండే లగ్జరీ, సిన్ గూడ్స్‌ కోసం 40 శాతం జీఎస్‌టీ‌తో ప్రత్యేక శ్లాబ్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. అచ్చం ఇదే విధంగా అధిక ఆదాయ వర్గాల పన్ను శ్లాబ్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

కొత్త పన్ను విధానం ప్రకారం, ఏటా రూ.12 లక్షల దాకా వార్షిక ఆదాయం కలిగిన ఉద్యోగులపై ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ ఉండదు. ఒకవేళ ఎవరైనా ఉద్యోగికి ఈ వార్షిక ఆదాయం రూ.13 లక్షలకు పెరిగితే, అతడు రూ.60వేల పన్ను మినహాయింపును నష్టపోతాడు. అంటే నిర్దిష్ట పరిమితికి మించి కొంతమేర వార్షిక ఆదాయం పెరిగినా ఉద్యోగిపై పన్ను భారం పడుతోంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారాన్ని ఇచ్చేలా ఆదాయపు పన్ను శ్లాబ్‌లలో మార్పులు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

ఎఫెక్టివ్ ట్యాక్స్ రేట్ (ఈటీఆర్) అనే అంశంపైనా కేంద్ర ఆర్థికశాఖ ఫోకస్ పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి సంపాదించే వార్షిక ఆదాయంపై నేరుగా ట్యాక్స్ విధించరు. అతడికి పన్ను మినహాయింపులు, తగ్గింపులు, రాయితీలు ఇస్తారు. ఇవన్నీ పోగా మిగిలిన ఆదాయంపైనే నిర్దిష్ట రేటు ప్రకారం పన్నును విధిస్తారు. దీన్నే ఎఫెక్టివ్ ట్యాక్స్ రేట్ అంటారు. చెల్లించిన ఆదాయపు పన్నుల విలువను, పన్ను విధించేందుకు ప్రాతిపదికగా తీసుకున్న ఆదాయపు విలువతో భాగహారం చేసి, 100తో గుణిస్తే ఎఫెక్టివ్ ట్యాక్స్ రేట్ వస్తుంది. దీని ప్రాతిపదికన ఆదాయపు పన్ను శ్లాబ్‌లను మరింత సులభతరం చేయడంపై కేంద్రం ఫోకస్ పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

మొత్తం మీద ఈ సారి కేంద్ర బడ్జెట్‌లో మోదీ సర్కారు మరో జనరంజక సంస్కరణపై ప్రకటన చేస్తుందనే ముమ్మర ప్రచారం జరుగుతోంది. కచ్చితంగా ఆ ప్రకటన ఆదాయపు పన్నుకు సంబంధించిందే అయి ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. జీఎస్‌టీ‌లో భారీ సంస్కరణలు చేసిన సర్కారు, తప్పకుండా ఆదాయపు పన్ను విభాగంలోనూ సంస్కరణలు చేస్తుందనే ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

