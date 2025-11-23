AIతో పొంచి ఉన్న రిస్క్లు ఏమిటి? దాన్ని సేఫ్గా వినియోగించడం ఎలా?
ఏఐ టూల్స్ వినియోగించే వేళ ఎన్నో రిస్క్లు- మనుషుల్లాగే ఏఐకి కూడా పక్షపాత వైఖరి- ఏఐను సేఫ్గా వాడే టిప్స్ ఇవిగో!
Published : November 23, 2025 at 8:02 PM IST
How To Use AI Safely : ఇది కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) యుగం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్ టెక్నాలజీ అత్యంత వేగంగా అన్ని రంగాల్లో వేళ్లూనుకుంటోంది. ఏఐ టూల్స్ చాలా పనులను మనుషుల కంటే అత్యంత వేగంగా పూర్తి చేస్తున్నాయి. దీంతో ఇప్పటికే చాలా రంగాల కంపెనీలు వీటి వినియోగాన్ని మొదలుపెట్టాయి. నాణేనికి బొమ్మా, బొరుసు ఉన్నట్టే, ఏఐ టెక్నాలజీకి ప్లస్ పాయింట్లు, మైనస్ పాయింట్లు ఉన్నాయి. ఇంతకీ ఏఐను వినియోగించే క్రమంలో పొంచి ఉండే రిస్క్లు ఏమిటి? వర్క్ ప్లేస్లలో ఏఐను సురక్షితంగా ఉపయోగించేందుకు ఏయే సేఫ్టీ టిప్స్ను ఫాలో కావాలి? అనేది ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
1. పక్షపాతం (Bias) : ఏఐ టెక్నాలజీని, ఏఐ టూల్స్ను తయారు చేసేది మనుషులే. అందుకే వాటిపై మనిషి ఆలోచనా విధానం ప్రభావం ఉంటుంది. మనుషులు పక్షపాత ధోరణితో ఆలోచిస్తారు. అందుకే మనుషుల చేతిలో పురుడు పోసుకున్న ఏఐ టూల్స్ కూడా పక్షపాతంతోనే పనులు చేస్తాయి. ఉదాహరణల్లోకి వెళితే, దరఖాస్తుదారులను ట్రాక్ చేసే ఏఐ టూల్ అనేది 'మహిళల'పై వివక్ష చూపొచ్చు. 'ప్రెడిక్టివ్ పోలీసింగ్' టూల్ అన్యాయంగా అణగారిన వర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకునే ముప్పు ఉంటుంది.
సేఫ్టీ టిప్స్ : ఏఐ ఫలితాలపై సంస్థలు, వాటిలోని ఉద్యోగులు గుడ్డిగా తుది నిర్ణయానికి రాకూడదు. వాటిని తనిఖీ చేసేందుకు ప్రత్యేక టీమ్లను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. పారదర్శక ఏఐ ఫలితాలకు నిర్దిష్ట ప్రమాణాలను నిర్దేశించుకోవాలి. వాటికి అనుగుణంగా ఏఐ ఫలితాలు వచ్చాయా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి. ఏఐ ఫలితాల వల్ల ఏ ఒక్క వ్యక్తి లేదా వర్గం నష్టపోకుండా జాగ్రత్తపడాలి. సరైన ఏఐ లెర్నింగ్ మోడల్స్ను కంపెనీలు వినియోగించాలి.
2. సైబర్ సెక్యూరిటీ ముప్పులు : ప్రస్తుతం వినియోగంలో ఉన్న జనరేటివ్ ఏఐ టూల్స్లో 24 శాతమే సురక్షితమైనవి. ఏఐ టూల్స్పై సైబర్ దాడులకు పాల్పడేందుకు హ్యాకర్లు యత్నించే ముప్పు ఉంటుంది. ఆ టూల్ను హ్యాక్ చేసి, అందులోని విలువైన సమాచారాన్ని దొంగిలించడం వారి లక్ష్యంగా ఉంటుంది. అదే జరిగితే కంపెనీ వద్దనున్న వ్యక్తులు, ఇతరత్రా సంస్థల సమాచారం గోప్యత, భద్రతలకు భంగం వాటిల్లుతుంది.
సేఫ్టీ టిప్స్ : సంస్థలకు ముందస్తుగా ఏఐ సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ వ్యూహం ఒకటి ఉండాలి. ఇందులో భాగంగా ఏఐ టూల్స్ను టెస్టింగ్ చేసి, వాటిలో ఉన్న రిస్కీ విభాగాలను తొలుత గుర్తించాలి. 'సెక్యూర్ బై డిజైన్' పద్ధతిలో ఏఐ ట్రైనింగ్ డాటాను భద్రంగా ఉంచుకోవాలి. తద్వారా ఏఐ టూల్స్ వినియోగంలో రిస్క్ తగ్గుతుంది. ఒకవేళ సైబర్ దాడి జరిగితే సమర్ధంగా ఎదుర్కొనే సంస్థాగత టీమ్ను సమాయత్తం చేసుకోవాలి.
3. డాటా ప్రైవసీ సమస్యలు : చాలా జనరేటివ్ ఏఐ యాప్లలో లార్జ్ ల్యాంగ్వేజ్ మోడల్స్ (ఎల్ఎల్ఎంలు) ఉంటాయి. వర్చువల్ అసిస్టెంట్లు, కన్వర్జేషనల్ ఏఐ ఛాట్బోట్ వంటి వాటిలోనూ ఎల్ఎల్ఎం ఏఐ మోడల్సే ఉంటాయి. చాలా భారీ ట్రైనింగ్ డాటాను క్రోడీకరించి ఎల్ఎల్ఎంలను తయారు చేస్తారు. 'వెబ్ క్రాలర్' అనే టూల్స్ చాలా వెబ్సైట్లలోకి వెళ్లి ఈ డాటాను సేకరిస్తుంటాయి. ఈక్రమంలో కొన్ని వెబ్సైట్ల అనుమతిని పొందకుండానే, వాటిలోని సమాచారాన్ని వెబ్ క్రాలర్లు తీసుకుంటాయి. ఇలాంటప్పుడు ఆ సమాచారంలోకి వ్యక్తిగత వివరాలు చేరిపోవచ్చు. దీనివల్ల ఆయా వ్యక్తుల గోప్యతకు భంగం కలుగుతుంది.
సేఫ్టీ టిప్స్ : డాటాను ఏ పద్ధతిలో సేకరించారు? ఎప్పుడు సేకరించారు? అనే సమాచారాన్ని వినియోగదారులకు తెలియజేయాలి. ఆ సమాచారాన్ని ఎలా స్టోర్ చేయాలి? ఎలా వినియోగించాలి? అనే దానిపైనా యూజర్లకు సరైన సలహాలు ఇవ్వాలి. డాటా కలెక్షన్ విధానం నుంచి తప్పుకునే అవకాశాన్ని కూడా వారికి కల్పించాలి. రిస్క్ను తగ్గించుకునేందుకు, కంప్యూటర్ జనరేట్ చేసిన సింథటిక్ డాటాను వాడుకోవచ్చు.
4. పర్యావరణ ముప్పులు : ఏఐ టెక్నాలజీ కంప్యూటర్ తెరపై చూడటానికి సింపుల్గా ఉంటుంది. కానీ తెర వెనుక, దాని కోసం ఎంతో క్లిష్టతరమైన ప్రాసెసింగ్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. ఈక్రమంలో పెద్దఎత్తున కర్బన ఉద్గారాలు వాతావరణంలోకి రిలీజ్ అవుతాయి. భారీ డాటా సెట్లపై ఏఐ అల్గారిథమ్లకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చే క్రమంలో భారీ ఇంధన వినియోగం జరుగుతుంది. ఓ అధ్యయనం ప్రకారం ఒక నేచురల్ ల్యాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ మోడల్ నుంచి దాదాపు 6 లక్షల పౌండ్లకుపైగా కార్బన్ డయాక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఒక కారు జీవితకాలంలో విడుదల చేసే కర్బన ఉద్గారాల కంటే ఇది దాదాపు 5 రెట్లు ఎక్కువ. చాలా ఏఐ యాప్లు డాటా సెంటర్లలోని సర్వర్లపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంటాయి. ఆ సర్వర్లను చల్లార్చడానికి చాలా నీరు అవసరం.
సేఫ్టీ టిప్స్ : డాటా సెంటర్లు, ఏఐ ప్రొవైడర్లకు పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల నుంచి విద్యుత్ను సప్లై చేయాలి. ఇంధనం తక్కువగా వినియోగించే ఏఐ మోడల్స్ను తయారు చేయాలి. తక్కువ డాటాతో కూడిన ఏఐ మోడల్స్ రెడీ చేసుకోవాలి. పాత ఏఐ మోడల్స్లో సవరణలు చేసి రీయూజ్ చేయాలి. సర్వర్ లేకుండానే హార్డ్వేర్తో ఏఐ వర్క్లోడ్ను నిర్వహించే వ్యవస్థలను ఆవిష్కరించాలి.
5. ఉనికికి ముప్పు : ఏఐ వేగంగా కొత్త పుంతలు తొక్కితే మానవాళి మేధస్సును దాటేయగలదు అని 'ఏఐ గాడ్ ఫాదర్' జెఫ్రీ హింటన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కొందరు సైంటిస్టులు ఏఐ టెక్నాలజీని అణు యుద్ధం, కరోనా మహమ్మారి తరహా సంక్షోభాలతో పోల్చారు. ఏఐ టూల్స్ వల్ల ఎంతో మంది ఉద్యోగాలను కోల్పోతారనే ఆందోళన కూడా వ్యక్తమవుతోంది.
సేఫ్టీ టిప్స్ : ఏఐ టూల్స్పై ఉద్యోగులకు సంస్థలు ట్రైనింగ్ ఇప్పించాలి. ఏఐ టెక్నాలజీలపై రీసెర్చ్ కోసం ప్రత్యేక టీమ్లను మోహరించాలి. కొత్త ఏఐ టూల్స్ను ఎప్పటికప్పుడు టెస్టింగ్ చేయించి, ఎలాంటి ఫలితాలను ఇస్తున్నాయో తెలుసుకోవాలి.
6. మేధో సంపత్తి ఉల్లంఘన : జనరేటివ్ ఏఐ చిత్రవిచిత్రాలు చేస్తోంది. అది ఫొటోలను క్రియేట్ చేస్తోంది. పాటలను, పద్యాలను పాడుతోంది. కథలను రాస్తోంది. అయితే ఏఐ కంటెంట్పై కాపీరైట్ ఎవరిది అనే ప్రశ్న ఉదయిస్తోంది. ఆ కథను రాసిన ఏఐ యాప్కు కాపీ రైట్ దక్కాలా? దానితో ఆ కథను రాయించిన వ్యక్తికి కాపీరైట్ దక్కాలా? అనేది బిగ్ క్వశ్చన్. భవిష్యత్తులో ఈ అంశం కంపెనీలు, సంస్థలకు సవాల్గా మారే ఛాన్స్ ఉంది.
సేఫ్టీ టిప్స్ : ఏఐ తయారు చేసే అన్ని రకాల కంటెంట్ను నిశితంగా పరిశీలించాలి. అది స్థానిక చట్టాలకు లోబడి ఉందా లేదా అనేది నిర్ధరించుకోవాలి. అందులో కంపెనీ ఐపీ లేదా ఇతరత్రా సాంకేతిక సమాచారం లేకుండా జాగ్రత్తపడాలి.
7. ఉద్యోగ కోతలు : ఏఐ ఆటోమేషన్ టూల్స్ వల్ల భవిష్యత్తులో భారీగా ఉద్యోగ కోతలు జరుగుతాయనే ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే ఏఐ వల్ల కొంతకాలం పాటే ఉద్యోగ కోతలు జరుగుతాయని, ఆ తర్వాత కొత్త ఉద్యోగాలు క్రియేట్ అవుతాయని వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం అంటోంది. మెషీన్ లెర్నింగ్ స్పెషలిస్టులు, రోబోటిక్ ఇంజినీర్లు, డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్పెషలిస్టుల పోస్టులు భారీగా ఏర్పడొచ్చు.
సేఫ్టీ టిప్స్ : కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులకు ఏఐ టూల్స్ వినియోగంపై ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. కొత్త టెక్నాలజీకి, సంస్థ అవసరాలకు అనుగుణంగా వారి ఉద్యోగ బాధ్యతలలో మార్పులు, చేర్పులు చేయాలి. మానవ వనరులు, ఏఐ టెక్నాలజీ కలిస్తేనే ఉత్తమ ఫలితం వస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి. సంస్థకు ఆదాయాన్ని పెంచే విభాగాలకు ఏఐ టెక్నాలజీని అందించి, దాన్ని పర్యవేక్షించే నిపుణులను మోహరించాలి.
8. జవాబుదారీతనం నిల్ : ఉద్యోగులు జవాబుదారీగా ఉంటారు. కానీ ఏఐ టూల్స్ కొన్నిసార్లు జవాబుదారీగా ఉండకపోవచ్చు. అవి తప్పుడు ఫలితాలు లేదా తప్పుడు నిర్ణయాలను తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దీనివల్ల సంస్థలకు చెందిన కీలక సాంకేతిక వ్యవస్థలు క్రాష్ అయ్యే గండం పొంచి ఉంటుంది.
సేఫ్టీ టిప్స్ : సంస్థలు ఏఐ నిర్వహణ వ్యూహంలో జవాబుదారీతనానికి సంబంధించిన నిర్దిష్ట ప్రమాణాలను నిర్దేశించుకోవాలి. ఏఐ టూల్స్ ప్రవర్తన, ఫలితాలు, నిర్ణయాలను ఎప్పటికప్పుడు క్రాస్ చెక్ చేయాలి. ఏఐ యాప్ లేదా టూల్ డిజైనింగ్ క్రమంలో ఏయే దశలో ఏమేం చేశారనే సమాచారాన్ని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. సాంకేతిక సమస్యలు వచ్చినప్పుడు, ఈ సమాచారం ఆధారంగా లోపాలను కచ్చితత్వంతో గుర్తించొచ్చు.
9. వివరణ, పారదర్శకత అంతంతే : ఏఐ అల్గారిథమ్లు, ఏఐ మోడల్స్ పనిచేసే తీరు, అవి నిర్ణయాలు తీసుకునే విధానం అనేవి పెద్ద మిస్టరీలు. అందుకే ఏఐ టూల్స్ ద్వారా వచ్చే ఫలితానికి మనం తగిన వివరణను పొందలేకపోవచ్చు.
సేఫ్టీ టిప్స్ : కంటిన్యుయస్ మోడల్ ఎవాల్యుయేషన్, లోకల్ ఇంటర్ ప్రిటబుల్ మోడల్ అగ్నోస్టిక్ ఎక్స్ప్లానేషన్స్ వంటి ఏఐ టెక్నిక్ల ద్వారా ఏఐ టూల్స్ ఫలితాలపై వివరణను పొందొచ్చు. ఒక నిర్దిష్ట ఫలితం రావడానికి కారణం ఏమిటి ? ఏఐ టూల్లోని న్యూరల్ నెట్వర్క్, న్యూరాన్స్ ఎలా ఆలోచించాయి? అనే సమాచారాన్ని ఈ టూల్స్ బయటపెడతాయి.
10. తప్పుడు సమాచారం : ఏఐ టూల్స్పై హ్యాకర్లు దాడి చేసే, దాని ద్వారా వచ్చే ఫలితాన్ని/సమాచారాన్ని మార్చివేసే ముప్పు ఉంటుంది. ఉదాహరణకు అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ గొంతుతో ఏఐ జనరేటెడ్ రోబో కాల్స్ చాలా మంది అమెరికన్లకు వెళ్లాయి. ఓట్లు వేయడానికి పోలింగ్ కేంద్రాలకు వెళ్లొద్దు అనేది ఆ కాల్ సమాచారం. ఈ విధంగా తప్పుడు సందేశం ఇచ్చేలా ఏఐ టూల్స్ను హ్యాకర్లు దుర్వినియోగం చేసే గండం ఉంటుంది.
సేఫ్టీ టిప్స్ : తప్పుడు సమాచారాన్ని గుర్తించడంపై యూజర్లకు, ఉద్యోగులకు సంస్థలు శిక్షణ ఇవ్వాలి. ఇందుకోసం వారికి సులభమైన స్టెప్స్లో మార్గదర్శకాలను ఇవ్వాలి. సమాచారం సరైందా? తప్పుగా ఉందా? అనేది నిర్ధారించుకున్నాకే నిర్ణయం తీసుకునేలా చైతన్యపర్చాలి. ఏఐ అందించే ఫలితాలపై మానవ పర్యవేక్షణను తప్పనిసరి చేయాలి.
వాస్తవానికి ఈ జాగ్రత్తలు కేవలం కంపెనీలు మాత్రమే తీసుకుంటే సరిపోదు. వాటి వినియోగించే ప్రతి ఒక్క యూజర్ కూడా పాటించాలి. లేకుంటే నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. తస్మాత్త్ జాగ్రత్త!