తక్కువ వడ్డీ అనగానే బ్యాంకు మారుతున్నారా? - "హోం లోన్" విషయంలో ఈ పొరపాట్లు చేయొద్దు!
"హోం లోన్" బ్యాంకు మారుతున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 12:17 PM IST
Best Tips for Home Loan : ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది బ్యాంక్ నుంచి హోం లోన్ తీసుకుని సొంతింటి కలను నెరవేర్చుకుంటుంటారు. అయితే, గృహ రుణం అనేది పెద్ద మొత్తంలో తీసుకోవడం వల్ల అది తీర్చేందుకు దీర్ఘకాలం ఈఎంఐ కట్టాల్సి ఉంటుంది. అందుకే, ఏ బ్యాంకు నుంచి హోం లోన్ తీసుకోవడం మంచిదో ముందుగానే తెలుసుకోవడం ఉత్తమం. ఇదిలా ఉంటే కొన్నేళ్లుగా హోమ్ లోన్ చెల్లిస్తున్న వారికి మరో బ్యాంకులో తక్కువ వడ్డీ రేటు అనగానే అందులోనికి మార్చుకోవాలనిపిస్తుంది. అయితే, గృహరుణం ఒక బ్యాంక్ నుంచి మరో బ్యాంక్కు బదిలీ చేసుకోవడం వల్ల నిజంగా డబ్బు ఆదా అవుతుందా? లేదా? అనే సందేహాలు వస్తుంటాయి. మరి, ఇందులో వాస్తమెంత? హోం లోన్ కోసం మంచి బ్యాంక్ను ఎలా ఎంచుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
గృహ రుణం తక్కువ వడ్డీ రేటు అనగానే ఒక బ్యాంక్ నుంచి మరో బ్యాంక్కు మార్చుకోవడం మీకు లాభంలా కనిపిస్తుంది. తక్కువ EMI, తగ్గే వడ్డీ భారం, మెరుగైన లోన్ రూల్స్ మిమ్మల్ని ఆకర్షిస్తాయి. ముఖ్యంగా లోన్ తీర్చేందుకు చాలా ఏళ్ల వ్యవధి ఉన్నప్పుడు బ్యాంక్ మారడం మంచి వెసులుబాటుగా అనిపిస్తుంది. అయితే, కేవలం ప్రకటనల్లో కనిపించే వడ్డీ రేట్లను మాత్రమే చూసి, హోం లోన్ మార్చుకునే నిర్ణయం తీసుకోవద్దంటున్నారు నిపుణులు. వడ్డీ రేటుతో పాటు మరికొన్ని అంశాలను పరిశీలించి ఆపై నిర్ణయం తీసుకోవాలంటున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
వడ్డీ రేటుతో పాటు ఇవి చూడాలి!
లోన్ అధిక మొత్తంలో ఉన్నప్పుడు వడ్డీ రేటు కొద్దిగా తగ్గినా గణనీయమైన పొదుపు సాధ్యమవుతుంది. కానీ, తక్కువ వడ్డీ రేటును అందిస్తున్నంత మాత్రాన, అది మంచిదేమీ కాకపోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, కొత్తగా లోన్ అందించే ఆర్థిక సంస్థ ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు, న్యాయ పరిశీలనా ఫీజులు, విలువ లెక్కింపు ఫీజుల పేరుతో అదనపు ఖర్చులను వసూలు చేయవచ్చు. పాత, కొత్త వడ్డీ రేట్ల మధ్య డిఫరెన్స్ లేనప్పుడు ఈ అదనపు ఛార్జీల వల్ల మీకు దక్కే బెనిఫిట్ కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. అందుకే, వడ్డీ రేటు ఒక్కటే కాకుండా లోన్కు అయ్యే మొత్తం ఖర్చును పరిగణనలోకి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు.
సరైన టైమ్లో మారితేనే ప్రయోజనం!
హోమ్లోన్ను ప్రారంభంలోనే వేరే బ్యాంకుకు బదిలీ చేసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే లోన్ తీసుకున్న మొదట్లో చెల్లించే ఈఎంఐలో ఎక్కువ భాగం వడ్డీకే జమ అవుతుంది. అందుకే, ఈ స్టేజ్లో వడ్డీ రేటును తగ్గించుకుంటే, ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు ఆదా అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాకాకుండా ఇప్పటికే చాలా సంవత్సరాలుగా ఈఎంఐలు కట్టి, అప్పు తీరిపోయే స్టేజ్కు చేరుకుంటే మాత్రం, వడ్డీలో చాలా భాగం ఇప్పటికే చెల్లించి ఉంటారు. కాబట్టి, అలాంటి టైమ్లో బ్యాంకు ఛేంజ్ అయినా మీకు కలిగే బెనిఫిట్ తక్కువగానే ఉంటుందంటున్నారు. అందుకే, బ్యాంకు మారాలనుకుంటున్నప్పుడు ముందు మిగిలిన లోన్ కాలపరిమితిలో నిజంగా ఎంత మొత్తం ఆదా అవుతుందో లెక్కించుకుని నిర్ణయం తీసుకోవాలంటున్నారు.
ఖర్చులు మరవొద్దు :
గృహరుణం తీసుకున్నవారిలో వడ్డీ రేటు తక్కువ అనగానే చాలా మంది కేవలం తగ్గే ఈఎంఐని మాత్రమే చూస్తారు. కానీ, మరో బ్యాంకుకు మారడానికి అయ్యే అదనపు ఖర్చులను మర్చిపోతారు. రుణ బదిలీ ప్రక్రియలో కొత్తగా కాగితం పని, డాక్యుమెంట్ల పరిశీలన ఇలా చాలా ఖర్చులు కలిసి ఉంటాయి. చలన వడ్డీ రేటు ఉన్న ఇంటి రుణాలపై ముందస్తు చెల్లింపు ఫీజులుండవు. బదిలీ సంబంధిత ఖర్చులన్నీ చెల్లించాక కూడా, ఈ మార్పును సమర్థించుకునేంత స్థాయిలో తగినంత పొదుపు అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవాలంటున్నారు.
"హోం లోన్" తక్కువ వడ్డీకి ఏ బ్యాంక్ ఇస్తుందో తెలుసా? - "SBI"లో ఎంత ఉందంటే?
ఒకేలా ఉండవు :
గృహ రుణ గ్రహీతల్లో చాలా మంది తక్కువ వడ్డీ రేట్లను చూపిస్తూ వచ్చే ప్రకటనలను చూసిన వెంటనే రుణ బదిలీకి ట్రై చేస్తుంటారు. ఏదైనా బ్యాంకు 7.5% లేదా 8శాతం వడ్డీ రేటును ప్రకటిస్తే, అప్లై చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికీ అదే రేటు వర్తిస్తుందని అనుకోవడం పొరపాటు అంటున్నారు నిపుణులు. నిజానికి, మీకు లభించే వడ్డీ పూర్తిగా భిన్నంగా ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు. కొత్త బ్యాంకు మీరు లోన్ తీసుకున్నప్పటి నుంచి మీ ఆర్థిక వ్యవహారాలను ఎలా నిర్వహిస్తున్నారో పరిశీలిస్తుంది. సకాలంలో ఈఎంఐలు కట్టారా? ఇతర రుణాలు ఏమైనా తీసుకున్నారా? మీ ఇన్కమ్ పెరిగిందా? లేదా ఆర్థిక పరిస్థితి మారిందా? అనే అంశాలను పరిశీలనలోకి తీసుకుంటుంది. అప్పుడు చెల్లింపుల చరిత్ర బలంగా ఉండి, క్రెడిట్ స్కోరు 800లకు పైగా ఉన్నప్పుడే మీకు బేరమాడే శక్తి లభిస్తుందంటున్నారు. అలాకాకుండా గతం కంటే మీ ఆర్థిక పరిస్థితి తగ్గితే మాత్రం, మిమ్మల్ని ఆకర్షించిన వడ్డీ రేటు మీకు లభించకపోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
EMIని మాత్రమే చూడొద్దు :
తక్కువ వడ్డీ రేటు చూసి బ్యాంక్ ఛేంజ్ అవ్వడం వల్ల మీ నెలవారీ ఈఎంఐ తగ్గుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. కానీ, దీని వెనుక ఒక ప్రతికూల అంశం దాగి ఉంది. అదేమిటంటే, EMI తగ్గడానికి కారణం మీ లోన్ చెల్లింపు కాలాన్ని పొడిగించడం కూడా అవ్వొచ్చు. దానివల్ల ప్రతి నెలా మీపై పడే ఆర్థిక భారం తగ్గినట్లు అనిపించినా, లోన్ తీర్చడానికి ఎక్కువ టైమ్ పడుతుందంటున్నారు. తద్వారా దీర్ఘకాలంలో ఎక్కువ వడ్డీని కట్టాల్సి వస్తుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, కేవలం తగ్గిన EMIని మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకోకూడదంటున్నారు. ప్రస్తుతం నెలవారీ వాయిదాలు తగ్గడం మంచిగానే అనిపించినా, రాబోయే పది సంవత్సరాలలో మీరు అదనంగా చెల్లించే వడ్డీ భారం వల్ల బదిలీ ద్వారా దక్కిన ఆర్థిక ప్రయోజనం పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు.
గమనిక : ఇక్కడ చెప్పిన అంశాలు కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. హోం లోన్ విషయంలో మీకేమైనా సందేహాలు ఉంటే, వాటిని నివృత్తి చేసుకోవడానికి హోం లోన్ అడ్వైజర్/ఫైనాన్షియల్ కన్సల్టెంట్ను సంప్రదించడం ఉత్తమం.
మీ దగ్గర "క్రెడిట్ కార్డు" ఉందా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోకపోతే అప్పుల్లోకే!
జీతం వచ్చిన వెంటనే ఈ "7 పనులు" చేయండి! - భవిష్యత్లో అప్పులకు 'నో' ఛాన్స్!