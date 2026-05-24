వందలో 90 మందిది "ఉల్లిగడ్డ జీతం"! - మీది కూడానా?
- వేలాది రూపాయల జీతం వచ్చినా నెలాఖరుకు పైసా మిగలట్లేదా? - మీది కచ్చితంగా "ఆనియన్ శాలరీ" కేటగిరీనే.. ఇలా సెట్ చేసుకోవచ్చంటున్న నిపుణులు!
Published : May 24, 2026 at 5:08 PM IST
Onion Salary Problem : నెలకు జీతం వేలకు వేలు వస్తుంది. కొందరికి లక్షదాటిపోద్ది! కానీ, నెలాఖరుకు వచ్చే సరికి చిల్లగవ్వ మిగలదు! అంతేనా? క్రెడిట్ కార్డును గోకి ఐదో, పదో అప్పు కూడా చేస్తుంటారు! నగర జీవుల్లో మెజారిటీ పరిస్థితి ఇదే! ఇలాంటి వారి జీతాన్నే "ఆనియన్ శాలరీ" అంటారు. మరి, మీరు కూడా ఇదే జాబితాలో ఉన్నారా? అయితే తప్పకుండా ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే!
అంటే ఏంటి?
జీతం వచ్చిన తర్వాత ధనాధన్ ఖర్చు చేసి, ఫటా ఫట్ పర్సు ఖాళీ చేసేవారు కొందరైతే.. రాకముందే ఖర్చులతో ఎదురు చూసేవారు ఇంకొందరు. మొత్తానికి ఈ రెండు రకాల వాళ్లు కూడా నెలాఖరుకు దిక్కులు చూడాల్సిన కండీషన్లో నిలబడతారు. ఇలా జీతంలో రూపాయి కూడా మిగలని పరిస్థితినే "ఆనియన్ శాలరీ" అంటారు. అంటే.. ఉల్లిగడ్డను ఒక్కోపొర తీసేస్తూ వెళ్తే చివరి ఏముంటుంది? ఏమీ మిగలదు కదా? ఇదే విధంగా జీతం మొత్తం ఒక్కోపైసా మొత్తం ఖర్చు పెట్టేసే పరిస్థితినే "ఉల్లిగడ్డ జీతం" అంటారు.
దీనికి కారణమేంటి?
చాలా మంది జనాల్లో ఈ పరిస్థితి రావడానికి సోషల్ మీడియా ప్రధాన కారణమట! ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్ రీల్స్ లో కొత్తగా ఏ వస్తువు కనిపించినా కొనేస్తుంటారట. ఇంతేకాకుండా.. ఇతరులతో కంపేర్ చేసుకొని, వాళ్ల ఇంట్లో ఉన్న ప్రతివస్తువూ మన ఇంట్లో కూడా ఉండాలనుకునే మనస్తత్వాలు పెరిగిపోతున్నాయట. దాంతో, అవసరం ఉన్నా లేకున్నా.. హోదా, స్థాయి చూపించుకునేందుకు అప్పులు చేసి, ఈఎంఐలు పెట్టి వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కిచెన్లో స్మార్ట్ గ్యాడ్జెట్స్, అత్యాధునిక హోమ్ డెకర్ ఐటమ్స్ లేకపోతే అది "ఇన్ కంప్లీట్ హౌస్"గా ఫీలవుతున్నారట చాలా మంది! ఇలా పోలిక, 'పోటీ తత్వం'తో అనవసరపు ఆర్థిక భారాలు కొనితెచ్చుకుంటున్నారట! ఫలితంగా, వచ్చే జీతం సరిపోక చాలా మంది అప్పుల ఊబిలోకి కూరుకుపోతున్నారట!
మరోవైపు, ఈ జనరేషన్లో జాబ్ చేస్తున్న మహిళలు.. ఇంటిని, కెరీర్ను బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ బిజీ లైఫ్ వల్ల పిల్లల కోసం ఎక్కువ సమయం కేటాయించలేకపోతున్నారు. ఈ పరిస్థితి మానసికంగా వారిని బాధిస్తోందట. అందుకే.. పిల్లలకు కనీసం వారు అడిగిన వస్తువులనైనా కొనిద్దామంటూ అవసరం ఉన్నా లేకున్నా అడిగిందల్లా కొనుగోలు చేస్తున్నారట. ఇది నెలవారీ బడ్జెట్ను పూర్తిగా దెబ్బతీయడమే కాకుండా.. పిల్లలకు డబ్బు విలువు తెలియకుండా మరింత గారాబం చేసేలా తయారు చేస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
- వీటికి తోడు బ్రాండెడ్ డ్రెస్సులు, వీకెండ్ పార్టీలు, లగ్జరీ లైఫ్ స్టైల్ అన్నీ కలిసి ఖర్చులు తడిసి మోపెడవుతున్నాయని చెబుతున్నారు. అందుకే ఇప్పుడే అలర్ట్ కావాలని సూచిస్తున్నారు.
- అవసరం ఏదీ?.. కోరిక ఏదీ?? అనే తేడాను గుర్తించాలంటున్నారు. దుబారా ఖర్చులకు నిర్మొహమాటంగా చెక్ పెట్టాలని చెబుతున్నారు.
- జీతం రాగానే ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఖర్చు కాదని, పొదుపు అని సూచిస్తున్నారు. సంపాదనలో 30 శాతం మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల వంటి పొదుపు ఖాతాల్లో వేసేయాలి.
- ఆ తర్వాత మిగిలిన డబ్బుతోనే నెలవారీ బడ్జెట్ ప్లాన్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. పక్కా బడ్జెట్ ప్లానింగ్ చేసి, అంతకు మించి ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు చేయకూడదనే కఠిన నిబంధన పెట్టుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఇలా ప్లాన్ చేస్తే చిన్న మార్పులతోనే ఆర్థిక భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాది ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.