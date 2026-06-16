"టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ" ల్యాప్స్ అయిందా? - సింపుల్గా ఇలా పునరుద్ధరించుకోవచ్చు!
ఫ్యామిలీ ఆర్థిక రక్షణ కోసం టర్మ్ పాలసీ తీసుకున్నారా? - అయితే ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 2:58 PM IST
Term Insurance Revival Process : కుటుంబంలోని ఓ సభ్యుడు అనుకోని సంఘటనల వల్ల దూరమైనప్పుడు ఆ లోటును ఎవరూ తీర్చలేరు. ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి సంపాదన పైనే సదరు కుటుంబం ఆధారపడి ఉంటే వారిని మరిన్ని ఆర్థిక సమస్యలు చుట్టుముడతాయి. ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు ఇబ్బందుల్లో పడకుండా, ఫ్యామిలీకి తగిన ఆర్థిక రక్షణ కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో చాలా మంది టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకుంటుంటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు అనుకోని ఆర్థిక సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడు పాలసీదారుడు ప్రీమియం సకాలంలో చెల్లించలేకపోవచ్చు.
జాబ్ కోల్పోవడం, శాలరీ తగ్గడం వంటి ఇతర ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు టైమ్కు ప్రీమియం కట్టకపోవచ్చు. పాలసీదారుడు ప్రీమియం సరైన సమయానికి చెల్లించడంలో విఫలమైనప్పుడు టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ రద్దవుతుంది. దీని కారణంగా పాలసీ రక్షణ ఆగిపోతుంది. ఫలితంగా పాలసీదారుడు, వారి నామినీలు ఆశించిన ఆర్థిక భరోసాను కోల్పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు రద్దయితే ఏం చేయాలి? అదే పాలసీని తిరిగి పొందొచ్చా? వంటి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకున్న చాలా మందికి ప్రీమియం కట్టాల్సిన డేట్, అలాగే అదనపు గడువు అంటే గ్రేస్ పీరియడ్ వివరాలపై అవగాహన లేకపోవడం వల్ల అనుకోకుండా పాలసీలు ల్యాప్స్ అవుతుంటాయి. అలాంటి టైమ్లో పాలసీని తిరిగి ప్రారంభించడానికి పాలసీదారులకు చాలా మార్గాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- డ్యూ డేట్ దాటిన తర్వాత కూడా ప్రీమియం చెల్లించడానికి బీమా కంపెనీలు సాధారణంగా 15 నుంచి 30 రోజుల గ్రేస్ పీరియడ్ ఇస్తాయి. ఈ సమయంలో ఎలాంటి ఫైన్ లేకుండా కవరేజీని కొనసాగించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. కానీ, ఈ గ్రేస్ పీరియడ్ కూడా దాటిపోయి పాలసీ ల్యాప్స్ అయితే పాత ప్రీమియం బకాయిలతో పాటు బీమా సంస్థ విధించే కొంత పెనాల్టీ లేదా వడ్డీ చెల్లించి పాలసీని రివైవ్ చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
- ల్యాప్స్ అయిన టర్మ్ పాలసీని తిరిగి ప్రారంభించడానికి బీమా సంస్థకు అధికారికంగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఆ అప్లికేషన్లో తాజా వ్యక్తిగత, ఆర్థిక సమాచారాన్ని అందించాల్సి ఉంటుంది.
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- ఐఆర్డీఏ(ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా) నిబంధనల ప్రకారం, ప్రీమియం కట్టాల్సిన తేదీ నుంచి సాధారణంగా ఐదు సంవత్సరాల లోపు మాత్రమే దాన్ని తిరిగి యాక్టివేట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
- పాలసీ ల్యాప్స్ అయిన సమయాన్ని బట్టి బీమా సంస్థలు డిక్లరేషన్ ఆఫ్ గుడ్ హెల్త్ ఫామ్ను అడుగుతారు. అంటే, పాలసీదారుడి ప్రస్తుత ఆరోగ్య పరిస్థితి నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉందో లేదో చెక్ చేస్తాయి. కొన్నిసార్లు అవసరమైతే మళ్లీ వైద్య పరీక్షల రిపోర్టులు కావాలని అడగవచ్చు.
- మనలో చాలా మంది పాత పాలసీ పోయినా కొత్తది తీసుకోవచ్చనే ఆలోచనలో ఉంటారు. కానీ, అది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదని చెబుతున్నారు. వీలైనంతవరకూ పాత పాలసీలను కొనసాగించడమే మేలు అని సూచిస్తున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. ఎందుకంటే పాత పాలసీ తక్కువ వయస్సులో తీసుకుని ఉంటారు కాబట్టి ప్రీమియం తక్కువగా ఉంటుంది. వయసుతో పాటే, ప్రీమియమూ పెరుగుతుంది. అంతేకాదు, వయసును బట్టి కొత్తగా ఏమైనా ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తే బీమా సంస్థలు కొత్త పాలసీ ఇవ్వకపోవచ్చు. లేదా ప్రీమియం భారీగా పెరగవచ్చని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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