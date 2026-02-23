ETV Bharat / business

మీ ఈపీఎఫ్​ UAN నెంబర్‌ మర్చిపోయారా? - జస్ట్​ ఒక్క నిమిషంలో తెలుసుకోండిలా!

-ఈపీఎఫ్‌ ఖాతాదారులకు కీలకంగా యూఏఎన్ నంబర్‌ - ఈ నెంబర్​తో పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌, వ్యక్తిగత వివరాలు, కేవైసీ, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలను అప్‌డేట్‌ చేసుకోవచ్చు!

How to Retrieve EPFO UAN
How to Retrieve EPFO UAN (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 23, 2026 at 1:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

How to Retrieve EPFO UAN: ఉద్యోగం చేసే ప్రతి ఒక్కరికి పీఎఫ్​ అకౌంట్​ ఉంటుంది. దీనిని ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్​ నిర్వహిస్తోంది. అయితే ఉద్యోగి వేరే జాబ్​కు మారినప్పుడు కొత్త పీఎఫ్ ఖాతా తెరుస్తారు. ఇలా ఎన్ని ఉద్యోగాలు మారితే అన్ని పీఎఫ్​ అకౌంట్లు ఉంటాయి. అయితే ఒకటికి మించి ఖాతాలు ఉండడం వల్ల ఇబ్బందులు తలెత్తుతుండాన్ని గమనించిన ప్రభుత్వం యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ (UAN) ప్రవేశపెట్టింది. ఒక వ్యక్తికి ఒకే ప్రత్యేక సంఖ్య ఉంటుంది. అన్ని పీఎఫ్ అకౌంట్లు ఈ నెంబర్‌తోనే కనెక్ట్​ అయ్యి ఉంటాయి. ఉద్యోగాలు మారినా పాత యూఏఎన్ నంబర్‌తోనే కొత్త పీఎఫ్​ అకౌంట్​ క్రియేట్ అవుతుంది. అందుకే ఈ నెంబర్​ చాలా ముఖ్యం. అయితే కొన్నిసార్లు ఉద్యోగులు ఈ నెంబర్​ మర్చిపోయి టెన్షన్​ పడుతుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? UAN నెంబర్​ మర్చిపోయినా చాలా సింపుల్​ అండ్ ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఈపీఎఫ్‌ (EPF) ఖాతాదారులకు యూఏఎన్ నంబర్‌ చాలా కీలకం. దీని ద్వారా ఉద్యోగులు ఈపీఎఫ్ అకౌంట్​కు సులభంగా లాగిన్‌ అవ్వడం, పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ వంటివి చెక్​​ చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా ఆన్‌లైన్‌లో పర్సనల్​ డిటైల్స్​, KYC, బ్యాంకు అకౌంట్​ వివరాలను అప్‌డేట్‌ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఆన్‌లైన్‌లో క్లెయిమ్‌ చేయాలన్నా ఈ యూఏఎన్‌ తప్పనిసరి.

UAN నెంబర్​ తెలుసుకోవడం ఎలా:

  • ఈపీఎఫ్‌ఓ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ epfindia.gov.in పోర్టల్‌ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్‌ పేజీలో Services సెక్షన్‌కి వెళ్లి For Employees అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు సర్వీసెస్​ కాలమ్​లో Member UAN/ Online Services పై క్లిక్​ చేయాలి. కొత్త పేజీ ఓపెన్​ అవుతుంది.
  • స్క్రీన్​ను కిందకు స్క్రోల్​ చేస్తే Know Your UAN అనే ఆప్షన్​ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అనంతరం ఈపీఎఫ్‌ఓ ప్రకారం మీ పూర్తి పేరు, పుట్టిన తేదీ, ఆధార్‌ వంటి మీ వ్యక్తిగత వివరాలను ఎంటర్​ చేయాలి. అదే విధంగా పీఎఫ్​ ఖాతాతో రిజిస్టర్​ అయిన మొబైల్​ నెంబర్​ ఎంటర్​ చేసి క్యాప్చా టైప్‌ చేశాక "రిక్వెస్ట్‌ ఓటీపీ" పై క్లిక్‌ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు మీ మొబైల్‌ నంబర్‌కు వన్‌ టైమ్‌ పాస్‌వర్డ్‌ వస్తుంది. దాని ఎంటర్​ చేసి సబ్మిట్​ చేస్తే స్క్రీన్​ మీద మీ యూనివర్సల్ అకౌంట్‌ నంబర్‌ కనిపిస్తుంది. దానిని సేవ్​ చేసుకుంటే సరి.

యూఏఎన్​ యాక్టివేట్ కోసం : మీ UAN నెంబర్​ యాక్టివేట్​ కాకపోతే సింపుల్​ ప్రాసెస్​లో అదీ పూర్తి చేయవచ్చు. అందుకోసం

  • ఈపీఎఫ్​ఓ అధికారిక పోర్టల్‌లో లాగిన్ అవ్వాలి.
  • తర్వాత స్క్రీన్​పై కనిపించే 'యాక్టివేట్​ యూఏఎన్(Activate UAN)​' పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • యూఏఎన్​​, మెంబర్ ఐడీ, ఆధార్ లేదా పాన్ కార్డ్‌ వీటిలో ఏదో ఒకదాన్ని ఎంచుకోవాలి.
  • మీ పేరు, పుట్టిన తేదీ, ఫోన్​ నెంబరు తదితర పర్సనల్​ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
  • తర్వాత క్యాప్చా కోడ్‌ని ఎంటర్​ చేయాలి.
  • అనంతరం వివరాల ధ్రువీకరణ కోసం మీ రిజిస్టర్డ్​ మొబైల్ నెంబరుకు ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని నమోదు చేయాలి.
  • అనంతరం వ్యాలిడేట్​​ ఓటీపీ ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేయాలి. మీ యూఏఎన్​ అకౌంట్​ వెంటనే యాక్టివేట్ అవుతుంది.
  • ఆ తర్వాత మీ రిజిస్టర్డ్​ మొబైల్​ నెంబరుకు పాస్‌వర్డ్ వస్తుంది.
  • మీ పాస్‌వర్డ్, UAN నెంబర్లతో మీ ఈపీఎఫ్​ఓ ​మెంబర్ పోర్టల్‌కి లాగిన్ అవ్వొచ్చు.

మీ "ఆధార్ కార్డు" పోయిందా? - వెంటనే ఇలా చేయండి! - పొరపాటు జరిగిందంటే ఇబ్బందులు తప్పవు!

రుణ యాప్​ల మాయలో పడకండి - ఒక్క మిస్డ్​కాల్​తో రూ.50 లక్షల పర్సనల్​ లోన్​ - SBI కొత్త స్కీమ్​!

TAGGED:

HOW TO RETRIEVE UAN IN EPFO
HOW TO FIND EPF UAN NUMBER
UAN నెంబర్​ ఎలా తెలుసుకోవాలి
HOW TO RETRIEVE EPFO UAN
HOW TO RETRIEVE EPFO UAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.