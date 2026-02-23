మీ ఈపీఎఫ్ UAN నెంబర్ మర్చిపోయారా? - జస్ట్ ఒక్క నిమిషంలో తెలుసుకోండిలా!
-ఈపీఎఫ్ ఖాతాదారులకు కీలకంగా యూఏఎన్ నంబర్ - ఈ నెంబర్తో పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్, వ్యక్తిగత వివరాలు, కేవైసీ, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలను అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు!
How to Retrieve EPFO UAN: ఉద్యోగం చేసే ప్రతి ఒక్కరికి పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉంటుంది. దీనిని ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ నిర్వహిస్తోంది. అయితే ఉద్యోగి వేరే జాబ్కు మారినప్పుడు కొత్త పీఎఫ్ ఖాతా తెరుస్తారు. ఇలా ఎన్ని ఉద్యోగాలు మారితే అన్ని పీఎఫ్ అకౌంట్లు ఉంటాయి. అయితే ఒకటికి మించి ఖాతాలు ఉండడం వల్ల ఇబ్బందులు తలెత్తుతుండాన్ని గమనించిన ప్రభుత్వం యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ (UAN) ప్రవేశపెట్టింది. ఒక వ్యక్తికి ఒకే ప్రత్యేక సంఖ్య ఉంటుంది. అన్ని పీఎఫ్ అకౌంట్లు ఈ నెంబర్తోనే కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. ఉద్యోగాలు మారినా పాత యూఏఎన్ నంబర్తోనే కొత్త పీఎఫ్ అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. అందుకే ఈ నెంబర్ చాలా ముఖ్యం. అయితే కొన్నిసార్లు ఉద్యోగులు ఈ నెంబర్ మర్చిపోయి టెన్షన్ పడుతుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? UAN నెంబర్ మర్చిపోయినా చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈపీఎఫ్ (EPF) ఖాతాదారులకు యూఏఎన్ నంబర్ చాలా కీలకం. దీని ద్వారా ఉద్యోగులు ఈపీఎఫ్ అకౌంట్కు సులభంగా లాగిన్ అవ్వడం, పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ వంటివి చెక్ చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా ఆన్లైన్లో పర్సనల్ డిటైల్స్, KYC, బ్యాంకు అకౌంట్ వివరాలను అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఆన్లైన్లో క్లెయిమ్ చేయాలన్నా ఈ యూఏఎన్ తప్పనిసరి.
UAN నెంబర్ తెలుసుకోవడం ఎలా:
- ఈపీఎఫ్ఓ అధికారిక వెబ్సైట్ epfindia.gov.in పోర్టల్ ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో Services సెక్షన్కి వెళ్లి For Employees అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు సర్వీసెస్ కాలమ్లో Member UAN/ Online Services పై క్లిక్ చేయాలి. కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
- స్క్రీన్ను కిందకు స్క్రోల్ చేస్తే Know Your UAN అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరం ఈపీఎఫ్ఓ ప్రకారం మీ పూర్తి పేరు, పుట్టిన తేదీ, ఆధార్ వంటి మీ వ్యక్తిగత వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి. అదే విధంగా పీఎఫ్ ఖాతాతో రిజిస్టర్ అయిన మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి క్యాప్చా టైప్ చేశాక "రిక్వెస్ట్ ఓటీపీ" పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు మీ మొబైల్ నంబర్కు వన్ టైమ్ పాస్వర్డ్ వస్తుంది. దాని ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే స్క్రీన్ మీద మీ యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ కనిపిస్తుంది. దానిని సేవ్ చేసుకుంటే సరి.
యూఏఎన్ యాక్టివేట్ కోసం : మీ UAN నెంబర్ యాక్టివేట్ కాకపోతే సింపుల్ ప్రాసెస్లో అదీ పూర్తి చేయవచ్చు. అందుకోసం
- ఈపీఎఫ్ఓ అధికారిక పోర్టల్లో లాగిన్ అవ్వాలి.
- తర్వాత స్క్రీన్పై కనిపించే 'యాక్టివేట్ యూఏఎన్(Activate UAN)' పై క్లిక్ చేయాలి.
- యూఏఎన్, మెంబర్ ఐడీ, ఆధార్ లేదా పాన్ కార్డ్ వీటిలో ఏదో ఒకదాన్ని ఎంచుకోవాలి.
- మీ పేరు, పుట్టిన తేదీ, ఫోన్ నెంబరు తదితర పర్సనల్ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- తర్వాత క్యాప్చా కోడ్ని ఎంటర్ చేయాలి.
- అనంతరం వివరాల ధ్రువీకరణ కోసం మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబరుకు ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని నమోదు చేయాలి.
- అనంతరం వ్యాలిడేట్ ఓటీపీ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి. మీ యూఏఎన్ అకౌంట్ వెంటనే యాక్టివేట్ అవుతుంది.
- ఆ తర్వాత మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబరుకు పాస్వర్డ్ వస్తుంది.
- మీ పాస్వర్డ్, UAN నెంబర్లతో మీ ఈపీఎఫ్ఓ మెంబర్ పోర్టల్కి లాగిన్ అవ్వొచ్చు.
