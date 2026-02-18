ETV Bharat / business

ప్రీమియం కట్టకపోవడంతో "టర్మ్​ పాలసీ" రద్దయ్యిందా? - ​ఎలా రెన్యువల్ చేసుకోవాలో తెలుసా?

-కుటుంబానికి ఆర్థికంగా తోడు ఉండేందుకు టర్మ్​ పాలసీ తీసుకున్నారా? - ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి!

How to Renewal Term Policy
How to Renewal Term Policy (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 18, 2026 at 7:31 PM IST

3 Min Read
How to Renewal Term Policy: జీవితం ఎప్పుడు ఏ మలుపు తిరుగుతుందో ఎవరికీ తెలియదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కొన్నిసార్లు అనుకోని సంఘటనలూ చోటు చేసుకుంటాయి. ఆ సమయంలో ఫ్యామిలీని ఆర్థికంగా ఆదుకోవడంలో టర్మ్‌ పాలసీలు కీలకంగా ఉంటాయి. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది వీటిని తీసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అయితే తీసుకోవడం వరకు బానే ఉన్నా.. ప్రీమియంలు కట్టే విషయం దగ్గర ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఈ క్రమంలోనే కొన్నిసార్లు పాలసీ రద్దవుతాయి కూడా. అసలు టర్మ్​ పాలసీలు రద్దయితే పరిస్థితి ఏమిటి? రెన్యువల్​ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందా? సహా పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

టర్మ్​ పాలసీ అంటే: కుటుంబానికి ఆర్థికంగా భరోసా కల్పించాలని అనుకున్నప్పుడు టర్మ్‌ పాలసీలు బెస్ట్​ ఆప్షన్​. దీని అర్థం పాలసీ తీసుకున్న వ్యక్తి మరణించిన తర్వాత కుటుంబానికి ఆర్థికంగా భద్రత లభిస్తుంది. అయితే బతికి ఉంటే ఎటువంటి మెచ్యూరిటీ డబ్బులు రావు. అందుకే దీని ప్రీమియం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

టర్మ్​ పాలసీలు ఎందుకు రద్దవుతాయి:

  • పాలసీ తీసుకున్న వ్యక్తి గడువు లోపు ప్రీమియం చెల్లించకపోతే టర్మ్‌ పాలసీ రద్దవుతుందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని కారణంగా ఫ్యామిలీ, నామినీకి వచ్చే బెనిఫిట్స్​ ఆగిపోతాయంటున్నారు.
  • ఆర్థిక పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేనప్పుడు పాలసీదారుడు ప్రీమియంలను సకాలంలో చెల్లించలేకపోవచ్చు. దీంతో పాలసీలు రద్దు అవుతాయి.
  • సరైన బడ్జెట్‌ నిర్వహణ లేకపోవడం వల్ల ప్రీమియం సకాలంలో చెల్లించకపోవచ్చు. దీనివల్ల టర్మ్‌ పాలసీ రద్దయ్యే అవకాశం ఉంది.
  • జాబ్​ కోల్పోవడం లేదా జీతం తగ్గడం వంటి కారణాల వల్ల ఆదాయంలో మార్పులు వస్తాయని.. ఇవి కూడా ప్రీమియం చెల్లింపు సామర్థ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయని నిపుణులు అంటున్నారు.
  • అనారోగ్యం సహా ఇతర వైద్య పరిస్థితులు పాలసీదారుడి ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీస్తాయని అంటున్నారు. చివరగా ఈ పరిస్థితి ప్రీమియం చెల్లించలేని స్థితికి తీసుకురావచ్చని అంటున్నారు.
  • ప్రీమియం చెల్లించాల్సిన తేదీలు, ఎక్ట్స్రా గడువు వంటి వివరాలపై అవగాహన లేకపోవడం వల్ల కూడా పాలసీలు ల్యాప్స్‌ అవుతుంటాయని వివరిస్తున్నారు.

టర్మ్​ పాలసీలను నార్మల్​ చేయడానికి: టర్మ్‌ పాలసీలని తిరిగి కంటిన్యూ చేయడానికి పాలసీదారులకు అనేక మార్గాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందులో..

  • పాలసీని రెన్యువల్​ చేసేందుకు బాకీ ఉన్న ప్రీమియాలను చెల్లిస్తే సరిపోతుందట.
  • ప్రీమియం కట్టాల్సిన తేదీ పూర్తైన తర్వాత కూడా కొన్ని బీమా సంస్థలు కొంత టైమ్​ ఇస్తాయి. ఆ సమయంలో ప్రీమియం చెల్లించొచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ అవకాశాన్ని వెంటనే వినియోగించుకోవడం ముఖ్యం. దీని ద్వారా పాలసీ కంటిన్యూ అవుతుంది.
  • పాలసీని తిరిగి ప్రారంభించడానికి బీమా సంస్థకు అధికారికంగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఇందులో తాజా వ్యక్తిగత, ఆర్థిక సమాచారాన్ని అందించాల్సి ఉంటుంది.
  • పాలసీ రద్దు అయ్యి ఎంత కాలం అయిందనే దానిపై ఆధారపడి, బీమా సంస్థలు ఆరోగ్య పరిస్థితి ధ్రువీకరణను కోరవచ్చు. పాలసీదారుడి ప్రస్తుత ఆరోగ్య స్థితి, పాలసీ తీసుకున్నప్పటి నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉందని నిర్ధారించడానికి ఇది అవసరం. అవసరమైతే వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలనీ కంపెనీ కోరొచ్చు.
  • పాలసీ రద్దు అయినప్పుడు కొత్తది తీసుకోకుండా వీలైనంత వరకూ పాత పాలసీని కొనసాగించడమే మేలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, వయసు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటారు కాబట్టి, ప్రీమియం తక్కువగా ఉంటుంది. వయసుతో పాటే, ప్రీమియమూ పెరుగుతుంది. పైగా ఏదైనా వ్యాధులుంటే.. కొత్త పాలసీ లభించకపోవచ్చు. వచ్చినా.. ప్రీమియంపై లోడింగ్‌ ఉండే అవకాశం ఉంది.

