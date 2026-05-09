బ్యాంకుల నుంచి "రుణాలు" తీసుకున్నారా? - వడ్డీ రేట్ల భారాన్ని ఇలా తగ్గించుకోండి!

- రిజర్వ్​ బ్యాంక్​ వడ్డీరేట్లను తగ్గించినా ప్రజలకు మాత్రం ప్రయోజనం లేదు - ఈ క్రమంలో రుణగ్రహీతలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వివరిస్తోన్న ఆర్థిక నిపుణులు!

How to Reduce Interest Rates on Loans
Published : May 9, 2026 at 12:18 PM IST

How to Reduce Interest Rates on Loans: ప్రస్తుత రోజుల్లో బ్యాంకుల నుంచి లోన్లు తీసుకోవడం కామన్​. సొంతిల్లు, కారు, పిల్లల ఉన్నత చదువులు, విహార యాత్రలు అంటూ రకరకాల అవసరాల కోసం రుణాలు తీసుకుంటున్నారు. అయితే, తీసుకున్న రుణాలపై వడ్డీ రేట్లు తగ్గితే సామాన్యుడికి ఎంతో ఊరట లభిస్తుంది. ఈ క్రమంలో భారతీయ రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ కూడా వివిధ సందర్భాల్లో వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తూనే ఉంది. అయితే, ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్లు తగ్గించినా కూడా, వాటి ప్రయోజనాలు పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలకు అందడం లేదని బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ బరోడా నివేదిక తాజాగా స్పష్టం చేసింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆర్‌బీఐ చేసిన వడ్డీ రేట్ల కోత ప్రయోజనాలు వినియోగదారులకు పాక్షికంగానే అందాయని వెల్లడించింది. అసలు బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను ఎందుకు తగ్గించడం లేదు? ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రుణగ్రహీతలు ఏం చేయాలో ఆర్థిక నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. అవి ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రోత్సహించేందుకు రిజర్వ్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా రెపో రేట్లను తగ్గిస్తూనే ఉంది. 2025 ఫిబ్రవరి నుంచి రెపో రేటును 6.50 శాతం నుంచి ప్రస్తుతం 5.25 శాతానికి చేర్చింది. అంటే, మొత్తంగా 125 బేసిస్‌ పాయింట్లు మేర కోత విధించింది. కానీ, రుణగ్రహీతలకు అందిన ప్రయోజనం అంతంతమాత్రమే. కొత్తగా తీసుకున్న రుణాలపై సగటు వడ్డీ రేటు కేవలం 93 బేసిస్‌ పాయింట్లు మాత్రమే తగ్గింది. ఎంసీఎల్‌ఆర్‌ ఆధారిత బెంచ్‌మార్క్‌ రేట్లు మరింత నెమ్మదిగా కేవలం 45 బేసిస్‌ పాయింట్ల మేరకే తగ్గడం గమనార్హం.

వడ్డీ రేట్లు ఎందుకు తగ్గడం లేదు?: ఆర్‌బీఐ రెపో రేట్లు తగ్గించినా బ్యాంకులు వెంటనే స్పందించకపోవడానికి ప్రధాన కారణం డిపాజిట్ల ఖర్చు అని నిపుణులు అంటున్నారు. బ్యాంకులు తమ లాభాలను కాపాడుకోవడానికి డిపాజిట్లపై ఇచ్చే వడ్డీని కూడా సర్దుబాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. బ్యాంకులు అనుసరించే రుణ విధానమూ ఇక్కడ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. రెపో రేటుతో అనుసంధానించిన లోన్లకు వడ్డీ తగ్గింపు వేగంగా లభిస్తుంది. లేకపోతే నెమ్మదిగా తగ్గింపు అమలవుతుంది.

ఏం చేయాలి?: వడ్డీ రేట్ల కోత ప్రయోజనం మీకు సరిగ్గా అందడం లేదనిపించినప్పుడు పలు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అవేంటంటే..

  1. ఎంసీఎల్‌ఆర్‌ నుంచి ఈబీఎల్‌ఆర్‌కు: మీ లోన్​ పాత ఎంసీఎల్‌ఆర్‌ విధానంలో ఉంటే వడ్డీ రేటు తగ్గేందుకు చాలా సమయం పడుతుందని.. దీనిని రెపో రేటుతో ముడిపడి ఉండే ఈబీఎల్‌ఆర్‌ విధానానికి మార్చుకోవాలంటున్నారు. ఇలా చేయడం ద్వారా ఆర్‌బీఐ తగ్గించే ప్రతి పైసా ప్రయోజనం మీకు వేగంగా అందుతుందని చెబుతున్నారు.
  2. బదిలీ: తక్కువ వడ్డీ ఉన్న బ్యాంకుకు మీ రుణాన్ని బదిలీ చేసుకోవడం ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చంటున్నారు. ఉదాహరణకు, మీరు రూ.30లక్షల హోమ్​ లోన్​ను 8.5 శాతం నుంచి 7.63 శాతం వడ్డీ ఉన్న బ్యాంక్​కు బదిలీ చేసుకుంటే, నెలకు రూ.1,600 చొప్పున, 20 సంవత్సరాల కాలపరిమితిలో దాదాపు రూ.4లక్షల వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చంటున్నారు.
  3. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త: లోన్​ ట్రాన్స్​ఫర్​ చేసేటప్పుడు కొత్త బ్యాంకు వసూలు చేసే ప్రాసెసింగ్‌ ఫీజు, ఇతర ఖర్చులను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలంటున్నారు. ఈ ఖర్చులు మీకు మిగిలే వడ్డీ కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడే బదిలీ చేసుకోవడం ఉత్తమం. ఈ ఖర్చులు ఎక్కువైతే అదే బ్యాంక్​లో కొనసాగడం మంచిదంటున్నారు.
  4. క్రెడిట్‌ స్కోరు: మెరుగైన సిబిల్‌ స్కోరు ఉన్న వారికి బ్యాంకులు తక్కువ వడ్డీ రేట్లను అందిస్తాయంటున్నారు. కాబట్టి మీరు బదిలీకి దరఖాస్తు చేసే ముందు మీ క్రెడిట్‌ స్కోరు బాగుందని నిర్ధారించుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు.
  5. కాల పరిమితి: మీ రుణ కాలపరిమితి ఇంకా 10-12 ఏళ్లు మిగిలి ఉన్నప్పుడే లోన్స్​ను వేరే బ్యాంకులు బదిలీ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. దీని వల్ల వడ్డీ ఆదా ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. లోన్​ కాలపరిమితి ముగింపు దశలో ఉంటే, ఫీజుల రూపంలో అయ్యే ఖర్చే వడ్డీ ఆదాకన్నా ఎక్కువగా ఉండొచ్చంటున్నారు.

ప్రస్తుతం వడ్డీ రేట్లు స్థిరీకరణ దశలో ఉన్నాయి. ఆర్‌బీఐ నుంచి మరిన్ని విధానపరమైన మార్పులు వచ్చే వరకూ వడ్డీ రేట్లలో పెద్దగా మార్పులు ఉండకపోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రుణగ్రహీతలు తమ రుణాల వడ్డీ రేట్లను ఒకసారి సమీక్షించుకొని, సరైన బెంచ్‌మార్క్‌ విధానాలకు మారడం ద్వారా వడ్డీ భారాన్ని తగ్గించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

