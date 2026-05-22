క్రెడిట్​ రిపోర్ట్​లో తప్పులు ఉన్నాయా? - ఇలా సరిచేసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!

- ఆర్థిక లావాదేవీలకు క్రెడిట్ రిపోర్టు చాలా కీలకం - క్రెడిట్ రిపోర్టులో తప్పులుంటే అలర్ట్ కావాలంటున్న నిపుణులు

Published : May 22, 2026 at 2:02 PM IST

Choose ETV Bharat

How to Solve Issues in Credit Report: హోమ్​, వెహికల్​, పర్సనల్​, ఎడ్యుకేషన్​ ఇలా ఏ రకమైన లోన్లు కావాలన్నా క్రెడిట్​ స్కోర్​ చాలా ముఖ్యం. ఈ స్కోర్​ ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన రుణ అర్హతను నిర్వచించే సాధారణ మూడు అంకెల సంఖ్య. అయితే, తప్పుడు వ్యక్తిగత వివరాలు, ఏవైనా తప్పుడు రుణ నమోదులు వంటి పొరపాట్లు క్రెడిట్ స్కోరులో గణనీయమైన మార్పులకు దారితీయవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటివన్నీ భవిష్యత్తులో రుణ ఆమోద అవకాశాలను ప్రభావితం చేస్తాయని.. అందువల్ల, ప్రతి ఒక్కరూ మెరుగైన క్రెడిట్ స్కోరును మెయింటైన్​ చేయడానికి క్రెడిట్ రిపోర్టులోని లోపాలను, తప్పులను సరిచేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. అందుకు కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయని సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఆ అపోహ వద్దు: తమ క్రెడిట్‌ రిపోర్టులో తప్పులు ఉండవని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ, ఇది అపోహ మాత్రమే అని.. అందరి విషయాల్లో అది జరగకపోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రతి ఒక్కరూ క్రెడిట్‌ రిపోర్టుపై ఓ కన్నేసి ఉంచాలంటున్నారు. ఒకవేళ మీ క్రెడిట్ రిపోర్టులో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే క్రెడిట్ బ్యూరోకు సంబంధించిన అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా సమస్య పరిష్కారానికి ఫారం పూరించాలంటున్నారు. ఇది ఒక సులభమైన ప్రక్రియ అని.. ఇందులో తప్పును వివరిస్తూ ఒక కంప్లయింట్‌ ఫారంను సమర్పించాలి. దానితో పాటు బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్లు, పేమెంట్​ రసీదులు లేదా సమస్యను స్పష్టంగా వివరించే ఇతర వాస్తవాలు వంటి సహాయక పత్రాలను జతచేయాలంటున్నారు. సకాలంలో మీరు చర్య తీసుకోవడం వల్ల మీ క్రెడిట్ స్కోరుకు, మీ రుణ అర్హతకు మరింత నష్టం జరగకుండా నిరోధించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

Days Past Due: మీరు మీ లోన్ ఈఎంఐ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లును గడువు తేదీ దాటిన తర్వాత ఎన్ని రోజులు ఆలస్యంగా కట్టారు అని చెప్పే సంఖ్యనే Days Past Due. మీ DPD "000" లేదా "XXX" కాకుండా వేరే ఏదైనా సూచిస్తే, మీరు చెల్లింపు(ల)ను ఆలస్యం చేశారని అర్థం. అప్పుడు బ్యాంకులు దీన్ని నెగిటివ్​గా పరిగణిస్తాయని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ మీరు సకాలంలో చెల్లింపులు చేసిన తర్వాత కూడా మీ DPDలో తప్పులుంటే, వీలైనంత త్వరగా దాన్ని సరిదిద్దుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అందుకోసం క్రెడిట్ బ్యూరో అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా వివాద పరిష్కారానికి ఫారం పూరించాలని.. లేకపోతే అది మీ క్రెడిట్ స్కోర్‌లో తగ్గుదలకు, రుణం లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ దరఖాస్తు తిరస్కరణకు కూడా దారితీయవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.

క్లోజ్డ్ ఖాతాలు: మీరు లోన్​ పూర్తిగా చెల్లించిన తర్వాత కూడా బ్యాంకులు లేదా ఫైనాన్స్​ సంస్థలు ఆ విషయాన్ని సిబిల్‌కు చెప్పకపోవచ్చు. మీరు క్లోజ్​ చేసిన అకౌంట్​ ఇంకా ఓపెన్​లో ఉన్నట్లు చూపిస్తే, రుణ సంస్థను సంప్రదించి దాన్ని ధ్రువీకరించుకోవాలంటున్నారు. ఒకవేళ, వారు మీ రుణ ఫైల్‌ను ఇంకా మూసివేయకపోతే, మీరు నో అబ్జెక్షన్‌ సర్టిఫికేట్‌ పొందడానికి అవసరమైన అన్ని వివరాలను వారికి వెంటనే అందించాలంటున్నారు. మీకు చెందని లేదా తెరిచి ఉన్న ఖాతాల గురించి తప్పుగా పేర్కొన్నా లేదా అకౌంట్​కు తప్పుగా ట్యాగ్ చేసినా, మీరు CIBIL వివాద పరిష్కార ఫారం పూరించడం ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

రికార్డులు: ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అంటున్నారు. మీరు అన్ని సమస్యలకూ సంబంధించిన మెయిల్స్​, ఫైళ్లు, రుణ సంస్థలు లేదా క్రెడిట్ బ్యూరోల నుంచి వచ్చిన ప్రతిస్పందనలకు సంబంధించిన రికార్డులు, పత్రాలను జాగ్రత్తగా స్టోర్​ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల, సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు సరైన విధంగా తదుపరి చర్యలు చేపట్టడానికి వీలుంటుందని అంటున్నారు.

చివరిగా.. ప్రతి ఒక్కరూ తమ క్రెడిట్ రిపోర్టును కనీసం నెలకు ఒక్కసారైనా తనిఖీ చేయాలని.. ఇది లోపాలను, తప్పులను ముందుగానే గుర్తించడంలో మీకు సహాయపడుతుందని సూచిస్తున్నారు. ఇందుకు సిబిల్ (CIBIL), ఎక్స్‌పీరియన్ (Experian), ఈక్విఫాక్స్ (Equifax), క్రిఫ్ హై మార్క్ (CRIF High Mark) వంటి క్రెడిట్ బ్యూరోలలు ఉన్నాయని.. ఇవి మన క్రెడిట్ స్కోర్‌ను, క్రెడిట్ రిపోర్టులను తయారు చేసి.. ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్ చేస్తాయంటున్నారు. కాబట్టి క్రెడిట్​ రిపోర్ట్​ కోసం ఆయా క్రెడిట్ బ్యూరోల అధికారిక వెబ్‌సైట్లలోకి వెళ్లి ఉచితంగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చంటున్నారు.

