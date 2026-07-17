నెలవారీ బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారా? - ఇలా పాటిస్తేనే సక్సెస్ అవుతుందట!
- జీతం, ఖర్చులకు సరిపడేలా బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారా? - అది పక్కాగా అమలు కావాలంటే ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలి!
Published : July 17, 2026 at 4:06 PM IST
How to Plan Perfect Budget: జీవితంలో ఎన్నో విజయాలకు "ఆర్థిక క్రమశిక్షణ" పునాది. ఆదాయం ఎంత వస్తోందన్నదానికంటే.. దానిని ఏ విధంగా ఖర్చు చేస్తున్నామన్నదే మన భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది. అందుకే చాలా మంది తమ జీతం, ఖర్చులకు అనుగుణంగా బడ్జెట్ తయారు చేస్తుంటారు. అయితే, చాలా మంది ప్లాన్ కరెక్ట్గానే ఉంటుంది, కానీ ఎగ్జిక్యూషన్లో మాత్రం ఫెయిల్ అవుతుంటారు. దీనికి కారాణాలేంటో నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. బడ్జెట్ వేసుకోవడం అంటే అనవసర ఖర్చులకు అడ్డుకట్ట వేస్తూ, ఫ్యూచర్ కోసం డబ్బును పొదుపు చేసుకోవడమని చెబుతున్నారు. బడ్జెట్ ప్రణాళికను సరిగ్గా అమలు చేస్తున్నవారు ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్నట్టు ఒక సర్వేలో తేలిందట. ఈ క్రమంలోనే బడ్జెట్ను విజయవంతంగా అమలు చేయడానికి కొన్ని టిప్స్ ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆచరణాత్మకంగా: బడ్జెట్ సక్సెస్ కావాలంటే అది కాగితం మీద మాత్రమే కాకుండా, ఆచరణలో అమలు చేయానికి వీలుగా ఉండటం ముఖ్యం అంటున్నారు నిపుణులు. అంటే అంచనాలు ఎప్పుడూ ప్రస్తుత పరిస్థితులకు దగ్గరగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు నలుగురు సభ్యులున్న ఒక కుటుంబానికి నెలకు నిత్యావసర ఖర్చులు రూ.15,000 అవుతుంటే.. దాన్ని ఒక్కసారిగా రూ.5,000కు తగ్గించుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటే, అది సాధ్యం కాదంటున్నారు.
అదే ఖర్చును రూ.13వేలకు తగ్గించాలని ప్రయత్నిస్తే, కచ్చితంగా సాధ్యం అవుతుందంటున్నారు. పొదుపు విషయంలోనూ ఇదే పద్ధతి పనికొస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఇల్లు కొనడానికి డౌన్ పేమెంట్, కొత్త కారు కొనుగోలు, విదేశీ ప్రయాణం వంటి అన్ని లక్ష్యాలూ ఒకేసారి సాధించాలనుకోవడం అత్యాశే అవుతుందని.. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఏది ముందు, ఏది తరువాత అనే ప్రాధాన్యాలను నిర్ణయించుకొని అడుగులు వేయాలని సూచిస్తున్నారు.
బాధ్యతను అప్పగించండి: సంపాదనలో ప్రతి రూపాయికీ ఒక బాధ్యతను అప్పగించాలంటున్నారు. అంటే నెల జీతం రాగానే అద్దె, బిల్లులు, పొదుపు, మదుపు ఇలా అన్నింటికీ పూర్తిగా లెక్కలు రాసి, ఆ ప్రకారమే కేటాయించాలంటున్నారు. నెలాఖరుకు మీ చేతిలో నికర మొత్తం సున్నా అయ్యేలా ముందే ప్రణాళిక వేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. దీని కోసం ప్రతి ఖర్చునూ నిశితంగా గమనించాలని, జీతం రాగానే ముందుగా దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల కోసం కొంత మొత్తాన్ని పొదుపు ఖాతాలోకి మళ్లించాలంటున్నారు.
నేరుగా చెల్లించేయండి: అనుకోని కారణాల వల్ల కొన్నిసార్లు బిల్లులను సకాలంలో చెల్లించలేకపోతాం. దీనివల్ల పెనాల్టీ కట్టడంతోపాటు క్రెడిట్ స్కోరూ దెబ్బతింటుంది. అయితే, ఈ సమస్యకు ఉత్తమ పరిష్కారం.. బిల్లుల చెల్లింపులను, పొదుపును ఆటో-పే లేదా ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్ఫర్ విధానంలో ఉంచడం అని సూచిస్తున్నారు. అంటే నెల ప్రారంభంలోనే నిర్దేశిత సొమ్ము పొదుపు ఖాతాలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేలా ఏర్పాటు చేసుకుంటే, ఆ డబ్బును ఇతర వృథా ఖర్చులకు ఉపయోగించే అవకాశం ఉండదని సూచిస్తున్నారు.
ముందే ఊహించండి: నార్మల్గా నెలవారీ ఖర్చులు మనకు గుర్తుంటాయి. కానీ, సంవత్సరానికి ఒకసారి చెల్లించే బీమా ప్రీమియంలు, పన్నులు, పండగలు లేదా పుట్టిన రోజు గిఫ్ట్లు, ఓటీటీ యాన్యువల్ చందాలవంటి వ్యయాలు చాలా మంది బడ్జెట్లో చేర్చడం మర్చిపోతుంటారు. దీంతో ఇవి హఠాత్తుగా వచ్చి పడినప్పుడు నెలవారీ బడ్జెట్ తలకిందులవుతుందని. అందుకే, ఇటువంటి ఖర్చులనూ ముందుగానే ఊహించి, బడ్జెట్లో వీటిని తగిన ప్రాధాన్యం కల్పించాలంటున్నారు.
అనాలోచితంగా వద్దు: చాలా మంది షాపింగ్ మాల్కు వెళ్లినప్పుడో లేదా ఆన్లైన్ సైట్లను చూస్తున్నప్పుడో అవసరం లేకపోయినా కేవలం ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లను చూసి, క్షణికావేశంలో వస్తువులను కొనేస్తుంటారు. ఇలాంటి అనాలోచిత ఖర్చులు బడ్జెట్ను దెబ్బతీయడమే కాకుండా, తీవ్ర ఆర్థిక ఒత్తిడికి గురిచేస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. ఒక సర్వేలో అనాలోచిత ఖర్చులు చేసే వారిలో 52 శాతం మంది దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యాలను వాయిదా వేసుకోవాల్సి వస్తోందని, 47 శాతం మంది తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కుంటున్నామని చెప్పారట.
దీన్ని అధిగమించేందుకు "వేచి ఉండే నియమం" పాటించాలంటున్నారు. ఏదైనా వస్తువు కొనాలి అనిపించినప్పుడు కనీసం రెండుమూడు రోజులైనా వెయిట్ చేయాలని, అప్పటికి దాని అవసరం ఎంత ఉందనేది తెలుస్తుందని చెబుతున్నారు. అనుకోని కొనుగోళ్ల కోసం బడ్జెట్లో చాలా చిన్న మొత్తం కేటాయించడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు.
సమీక్షించుకోండి: బడ్జెట్ విషయంలో కేవలం కాగితంపై ప్రణాళికలు రాసుకుంటే సరిపోదని, వాటిని కచ్చితంగా అమలు చేస్తున్నామా లేదా అనేది పర్యవేక్షించుకోవాలంటున్నారు. జీవిత భాగస్వామితో కలిసి బడ్జెట్ విషయాలను చర్చించడం అలవాటు చేసుకోవాని సూచిస్తున్నారు. ఒంటరిగా ఉండేవారు నమ్మకమున్న బంధువులు, కుటుంబ సభ్యుడిని తమ ఆర్థిక పెట్టుబడులకు నామినీగా ఉంచాలని వివరిస్తున్నారు.
మార్చుకునేలా ఉండాలి: బడ్జెట్ అనేది శిలా శాసనం కాదని, కాలక్రమేణా మారుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా దీన్ని సవరించుకుంటూ ఉండాలని వివరిస్తున్నారు. నెలాఖరున బడ్జెట్ అంచనాలను, అసలు ఖర్చులతో పోల్చి చూసుకోవాలని, అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంటే వచ్చే నెలలో తగిన మార్పులు చేసుకోమంటున్నారు. ఉద్యోగం మారడం, కుటుంబంలో కొత్త సభ్యుల రాక, అనారోగ్యం వంటి పెద్ద జీవిత మార్పులు సంభవించినప్పుడు బడ్జెట్ను పూర్తిగా మార్చుకోవడానికి వెనుకాడకూదని సలహా ఇస్తున్నారు.