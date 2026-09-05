ఒకటికి మించి లోన్స్ ఉన్నాయా? - ఈ ప్రణాళికతో నిర్వహణ చాలా సులువు!
-వివిధ అవసరాలు తీర్చుకునేందుకు అనువుగా రుణాలు - అయితే వాటిని సరిగ్గా నిర్వహించకపోతే ఆర్థికంగా నష్టపోతారంటున్న నిపుణులు!
Published : September 5, 2026 at 3:19 PM IST
How to Manage Multiple Loans: ప్రస్తుత రోజుల్లో మెజార్టీ పీపుల్ రుణాలు తీసుకోవడానికే ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అవసరాలు/ఆర్థిక లక్ష్యాలు నెరవేర్చుకోవడానికి ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. అయితే అవసరాలకు నిధులు సమకూర్చుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో, తీసుకున్న రుణాలను నిర్వహించడం కూడా అంతే ముఖ్యం అంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. తక్కువ రుణం తీసుకున్నప్పుడు తిరిగి చెల్లించడం పెద్ద కష్టమైన పనిగా అనిపించకపోవచ్చు. కానీ, అవసరాలు పెరిగేకొద్దీ తీసుకునే రుణాలపై సరైన నియంత్రణ లేకపోతే అది భారంగా మారుతుందంటున్నారు. అందుకే రుణ భారాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి కొన్ని టిప్స్ పనికొస్తాయంటున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రుణ నిర్వహణ: రుణాలను సమర్థవంతంగా మెయింటైన్ చేయడానికి ముందు, మీరు తీసుకున్న వివిధ రకాల లోన్స్ గురించి అవగాహన ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే అన్ని రుణాలు ఒకేలా ఉండవని, కొన్ని ఆర్థిక పరిస్థితిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, సమర్థవంతమైన నిర్వహణ వ్యూహం.. మొత్తం రుణాల వివరాల(పోర్ట్ఫోలియో)ను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడంపైనే ఆధారపడి ఉంటుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పెండింగ్లో ఉన్న రుణాలు? ఎవరికి ఎంత చెల్లించాలి? రుణ మొత్తం? EMIలు, గడువు తేదీ సహా వివిధ వివరాలు ఉండేలా ఒక లిస్ట్ను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఈ సమాచారాన్ని ఒకచోట చేర్చడానికి ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ సాధనాలను కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చంటున్నారు. ముఖ్యంగా బిల్లులు చెల్లించేటప్పుడు ఈ జాబితాను పరిశీలించాలంటున్నారు. ఎందుకంటే ప్రతి నెలా లోన్కు సంబంధించి పలు మార్పులు వస్తుంటాయి. కాబట్టి, ఆ జాబితాను కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయడం మర్చిపోవద్దంటున్నారు.
రుణ ఏకీకరణ: లోన్ బారీ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఉన్న బెస్ట్ ఆప్షన్లలో రుణ ఏకీకరణ ఒకటి అంటున్నారు నిపుణులు. అంటే, తక్కువ వడ్డీతో కొత్త పర్సనల్ లోన్ తీసుకుని అప్పటికే బకాయి ఉన్న అనేక రుణాలను చెల్లించవచ్చంటున్నారు. రుణాలను ఏకీకృతం చేసినప్పుడు వివిధ రకాల బదులుగా ఒక్క రుణం మాత్రమే ఉంటుందని, ఇలా రుణాలను కలపడం వల్ల అనుకూలమైన చెల్లింపు, తక్కువ వడ్డీ రేట్లు, సరిపడా EMIలను ఎంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు.
అధిక వడ్డీ రేట్లు: రుణాల ఏకీకరణను ఎంచుకున్న తర్వాత, అధిక వడ్డీ రేట్లతో కొత్త లోన్స్ను పోగుచేయడం మానుకోమంటున్నారు. ఎందుకంటే క్రెడిట్ కార్డు లోన్స్ అధిక వడ్డీలను కలిగి ఉంటాయని, సరైన సమయంలో చెల్లించకపోతే ఆర్థిక పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చేలా చేస్తాయంటున్నారు. అధిక వడ్డీ గల రుణాలను తీసుకోకపోవడం ద్వారా ఆర్థిక ఒత్తిడిని నివారించి, ఇప్పటికే ఉన్న లోన్స్ను టైమ్ టూ టైమ్ చెల్లించడంపై దృష్టి పెట్టవచ్చంటున్నారు. అందుచేత అత్యధిక వడ్డీ రేట్లు ఉన్న రుణాలను క్లియర్ చేయడానికి మొదట ప్రాధాన్యత ఇవ్వమంటున్నారు. ఈ రుణాలపై వడ్డీ చాలా వేగంగా పెరుగుతుంది కాబట్టి, వాటిని ముందుగా తీర్చడం వల్ల చెల్లించే వడ్డీ మొత్తం కూడా తగ్గి త్వరగా లోన్స్ నుంచి బయటపడొచ్చంటున్నారు.
చెల్లింపులు: బకాయి ఉన్న బిల్లులు, ఈఎంఐలే కాకుండా క్రెడిట్ కార్డు బకాయిలు కూడా రుణాలే అని మీరు తెలుసుకోవాలంటున్నారు. బిల్లుల చెల్లింపులో జాప్యం జరిగితే 'లేట్ ఫీజు'(అదనపు రుసుము) పడుతుందని, దీనివల్ల వాటిని తీర్చడం మరింత కష్టమవుతుందంటున్నారు. బిల్లులను సకాలంలో చెల్లించే అలవాటును పెంపొందించుకోవడానికి టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకోవాలంటున్నారు. అంటే స్మార్ట్ఫోన్లో నెలవారీ చెల్లింపుల కోసం అలర్ట్లు, రిమైండర్లను సెట్ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఒకవేళ మీరు ఏదైనా చెల్లింపును మిస్ అయితే, నెక్స్ట్ ఈఎంఐ వరకు ఆగకుండా, వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలంటున్నారు. క్రమం తప్పకుండా పేమెంట్స్ జరిగేలా చూసుకోవడానికి బ్యాంకు అందించే 'ఆటో-డెబిట్' సదుపాయాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
ఆదాయం: లోన్స్ ఉన్నప్పుడు వాటి చెల్లింపులు, వ్యక్తిగత అవసరాలకు ప్రస్తుత ఆదాయం సరిపోకపోవచ్చు. కాబట్టి, ఇన్కమ్ పెంచుకోవడంపై తగిన దృష్టి పెట్టాలంటున్నారు. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి, స్కిల్స్కు అనుగుణంగా పార్ట్-టైం లేదా ఫ్రీలాన్స్ ప్రాజెక్టుల్లో పనిచేయడం మంచిది అని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ట్యూషన్లు మంచి ఎంపిక కావచ్చని, అదనంగా, చేతివస్తువులను అమ్మడం లేదా కన్సల్టెన్సీ సేవలు అందించడం ద్వారా అభిరుచుల నుంచి నగదు సంపాదించవచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఇంట్లో ఖాళీ ప్లేస్ లేదా ఉపయోగించని భూమి ఉంటే లీజుకు ఇవ్వడం ద్వారా అద్దె రూపంలో ఆదాయాన్ని పొందవచ్చంటున్నారు. ఇక కంటెంట్ క్రియేషన్ ద్వారా మంచి ఆదాయం పొందే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయని.. ఇలా వివిధ పద్ధతుల్లో లభించిన అదనపు సంపాదనను ఆర్థిక ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి ఉపయోగించవచ్చంటున్నారు. ఇంకా పొదుపు చేయడం కూడా ముఖ్యమైన రుణ నిర్వహణ అని చెప్పొచ్చంటున్నారు. ఎందుకంటే, పొదుపు ద్వారా ఎక్కువ నిధులను ఆదా చేస్తే, రుణాలు తీర్చడం కూడా సులువవుతుందని సూచిస్తున్నారు.
బడ్జెట్: బడ్జెట్ను రూపొందించుకోవడం రుణ నిర్వహణలో కీలకమైందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ ప్రక్రియకు తగినంత ప్లానింగ్ అవసరమని, దీనికోసం నెలవారీ ఆదాయం, ఖర్చులను నమోదు చేయడం (ట్రాక్ చేయడం) ప్రారంభించాలంటున్నారు. ఇలా చేసిన తర్వాత రోజువారీ ఖర్చులను తగ్గించుకునే మార్గాల గురించి ఆలోచన చేయాలంటున్నారు. అవసరమైన ఖర్చులకు తగినంత అమౌంట్ పక్కన పెట్టినాక, ఏ రుణాలను ముందుగా చెల్లించాలో ప్లాన్ చేసుకోవాలంటున్నారు. రుణాల ఊబి నుంచి బయటపడడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు ఏమో కానీ, బడ్జెట్కు కట్టుబడి ఉండడం, క్రమశిక్షణను పాటించడం ద్వారా కచ్చితంగా విజయం సాధించే అవకాశముందంటున్నారు.
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