సైబర్ మోసాలకు చెక్ పెట్టాలా?- మీ ఆధార్ కార్డుకు లాక్ వేసుకోండిలా?
Published : February 7, 2026 at 3:44 PM IST
How To Lock Aadhaar Card : నేటి డిజిటల్ యుగంలో, ఆధార్ కార్డు కేవలం ఒక గుర్తింపు కార్డు కాదు. అది మీ సురక్షితమైన ఆర్థిక లావాదేవీలకు ఒక తాళం చెవి లాంటిది. కొత్త సిమ్ కార్డు తీసుకోవడం, బ్యాంక్ ఖాతా తెరవడం నుంచి ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా లబ్ధి పొందడం వరకు ప్రతీ దానికి ఆధార్ తప్పనిసరి అయిపోయింది. అందుకే మీ ఆధార్ను సైబర్ నేరగాళ్లు లక్ష్యం చేసుకుంటున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా వారు ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్ను కూడా యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నారు. వ్యక్తుల బ్యాంక్ అకౌంట్ల నుంచి చాలా సులభంగా డబ్బులు దోచేసుకుంటున్నారు. దీనిని నివారించాలంటే ఒకటే మార్గం అదే మీ ఆధార్కు లాక్ వేసుకోవడం. ఇది ఇప్పుడు కేవలం ఒక ఆప్షన్ కాదు, ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా చేయాల్సిన పని.
ఆధార్ లాక్తో ఫుల్ సెక్యూరిటీ
ఆధార్ బయోమెట్రిక్స్ను లాక్ చేయడం వల్ల సైబర్ నేరగాళ్లు మీ ఫింగర్ ప్రింట్స్, ఐరిస్ను యాక్సెస్ చేయలేరు. ఒక వేళ వాళ్లు మీ ఫింగర్ ప్రింట్స్ను క్లోన్ చేసినప్పటికీ, వాళ్లు మీ బ్యాంక్ ఖాతాను యాక్సెస్ చేయలేరు. ఎందుకంటే UIDAI సర్వర్లో మీ బయోమెట్రిక్స్ లాక్ అయ్యి ఉంటాయి. కనుక మీ వివరాలు, మీ బ్యాంకు ఖాతాలోని డబ్బు సురక్షితంగా ఉంటుంది.
ఆధార్ లాక్ చేయడం వల్ల కలిగే లాభాలు
ఆధార్ లాక్ చేయడం వల్ల, మీకు తెలియకుండా ఇతరులు చట్టవిరుద్ధంగా కేవైసీ చేయలేరు. మీకు తెలియకుండా మీ వివరాలతో ఎవరూ ఫేక్ సిమ్ కార్డు, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయలేరు. సైబర్ నేరగాళ్లు మీ ఆధార్ కార్డు వివరాలు లేకుండా ఎలాంటి పేమెంట్స్ కూడా చేయలేరు. అన్నింటి కంటే ముఖ్యంగా మీ డేటా ప్రైవసీకి ఎలాంటి భంగం కలగదు. కనుక ఇతరులు మీ వ్యక్తిగత వివరాలను చోరీ చేయలేరు, ఒకవేళ చేసినా వాటిని దుర్వినియోగం చేయలేరు.
ఆధార్ను ఎలా లాక్ చేయాలి?
- మీ ఆధార్ కార్డును చాలా సులువుగా మీ స్మార్ట్ఫోన్ ఉపయోగించి లాక్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- ముందుగా మీరు UIDAI వెబ్సైట్ https://uidai.gov.in/ ఓపెన్ చేయాలి.
- పోర్టల్లో Aadhaar Services విభాగంలోకి వెళ్లాలి.
- తరువాత My Aadhaar ట్యాబ్పై క్లిక్ చేయాలి.
- కిందకు స్క్రోల్ చేసి Lock/ Unlock Biometrics ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- మీ 12 అంకెల ఆధార్ నంబర్ను, తరువాత క్యాప్చాను ఎంటర్ చేయాలి.
- Send OTPపై క్లిక్ చేసి, మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు వచ్చిన దాన్ని ఎంటర్ చేయాలి. దీనితో మీ వెరిఫికేషన్ పూర్తి అయిపోతుంది.
- తరువాత 'Enable Biometric Locking' పక్కనున్న చెక్ బాక్స్పై టిక్ చేసి, సబ్మిట్ చేయాలి. అంతే సింపుల్!
- ఇలా చేస్తే మీ ఆధార్ బయోమెట్రిక్స్ లాక్ అయిపోతాయి. మీరు సేఫ్గా ఉంటారు.
- ఒక వేళ ఎప్పుడైనా మీ బయోమెట్రిక్స్ను అన్లాక్ చేయాలంటే, మీరు ఇదే ప్రాసెస్ను ఫాలో అయ్యి కొన్ని నిమిషాల పాటు దాన్ని అన్లాక్ చేసుకోవచ్చు.
ఆధార్-పాన్ లింక్ తప్పనిసరి. కానీ!
సాంకేతికత ఎంత సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందో, అంతే ప్రమాదకరమైంది కూడా! నేడు పాన్ కార్డుతో, ఆధార్ను లింక్ చేయడం తప్పనిసరి. అయితే దీని వల్ల మోసాల ప్రమాదం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అందుకే వినియోగదారులు తమ ఆధార్ ఎప్పకప్పుడు తమ ఆధార్ అథంటికేషన్ హిస్టరీని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలని బ్యాంక్ అధికారులు చెబుతున్నారు.
సైబర్ క్రిమినల్స్ టార్గెట్ చేసేది వారినే!
"ఎవరైతే డిజిటల్ సెక్యూరిటీ విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారో, వారినే సైబర్ క్రిమినల్స్ లక్ష్యంగా చేసుకుంటారు. అందుకే మీరు కష్టపడి సంపాదించిన సొమ్ము సురక్షితంగా ఉండాలంటే, మీరు కచ్చితంగా ఆధార్ బయోమెట్రిక్స్ను లాక్ చేసుకోవాలి. ఇతరులకు కూడా ఈ విషయం పట్ల అవగాహన కల్పించాలి" అని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ఈ డిజిటల్ యుగంలో సైబర్ సెక్యూరిటీ కల్పించడం అనేది కేవలం బ్యాంకులు, ప్రభుత్వాల బాధ్యత మాత్రమే కాదు. ప్రతి ఒక్కరూ దానిపై అవగాహన కలిగి ఉండాలి. లేకుంటే నష్టపోవడం ఖాయం. అందుకే గుర్తుంచుకోండి మీరు జాగ్రత్తగా ఉంటే, మీ డబ్బు కూడా సురక్షితంగా ఉంటుందని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
