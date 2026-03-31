బ్యాంకులో "డబ్బులు" డిపాజిట్ చేసి మర్చిపోయారా? - ఇలా సింపుల్​గా క్లెయిమ్ చేసుకోండి!

రూ.వేల కోట్లలో పేరుకుపోయిన "అన్​క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్లు" - మీ పేరు మీద ఏమైనా ఉన్నాయో ఇలా తెలుసుకోండి!

Published : March 31, 2026 at 12:09 PM IST

How to Check Unclaimed Deposits : మనం చెమటోడ్చి సంపాదించిన ప్రతి రూపాయి విలువైనదే. అయితే, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ పథకాల్లో డిపాజిట్ చేసిన సొమ్మును క్లెయిమ్ చేసుకోవటం చాలా మంది మర్చిపోతుంటారు. అలాగే, బ్యాంకు ఖాతాదారులు అకస్మాత్తుగా మరణించినా వారి ఖాతాల్లోని డిపాజిట్ల వివరాలు కుటుంబ సభ్యులకు తెలియవు. కొన్నిసార్లు నామినీ వివరాలు సక్రమంగా ఉండవు. ఇలాంటి కారణాల వల్ల దేశంలోని బ్యాంకులు, ఇతర ఆర్థిక సంస్థల్లో రూ.వేల కోట్ల అన్​క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్లు పేరుకుపోయాయని ప్రభుత్వ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. మరి, మీరు ఏదైనా బ్యాంకులో డబ్బులు డిపాజిట్ చేసి మర్చిపోయారా? మీ పేరిట గడువు ముగిసిన బీమా పాలసీలు, క్లెయిం చేయని మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు ఏమైనా ఉన్నాయా? అయితే, ఇప్పుడే ఈ స్టోరీ చదివి మీ పేరిట ఉన్న అన్​క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్ల వివరాలు సింపుల్​గా తెలుసుకోండి.

మనలో చాలా మంది బ్యాంకులు, బీమా తదితర ఆర్థిక సంస్థల్లో పెట్టుబడి పెట్టి మర్చిపోతుంటారు. ఇలా ఖాతాలు లేదా పాలసీలు ఏళ్ల తరబడి లావాదేవీలు లేకుండా ఉన్నప్పుడు వాటిని క్లెయిం చేయని ఆస్తులుగా పరిగణిస్తారు. వీటినే "అన్​క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్లు"గా పేర్కొంటారు. దేశవ్యాప్తంగా అలా క్లెయిమ్ చేయకుండా బ్యాంకులు, బీమా కంపెనీలు, మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పేరుకుపోయిన మొత్తం ఏకంగా రూ.73 వేల కోట్లకు పైగా ఉన్నట్లు ప్రభుత్వ గణాంకాలు తెలియజేస్తున్నాయి.

బ్యాంకులు పేరుకుపోయిన అన్​క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్లను రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(ఆర్​బీఐ)కు చెందిన డిపాజిటర్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ అండ్‌ అవేర్‌నెస్‌(డీఈఏ) ఫండ్‌కు బదిలీ చేస్తాయి. అయితే, 2026 జనవరి నాటికి ప్రభుత్వ బ్యాంకులు మాత్రమే ఆర్​బీఐ.. డీఈఏ ఫండ్​కు రూ.60,518 కోట్ల అన్​క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్లను బదిలీ చేసినట్లు ఇటీవల కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ రాజ్యసభకు వివరించింది. దీనికితోడు, ఫిబ్రవరి నెలాఖరు నాటికి బీమా పాలసీల్లో రూ.8,973.89 కోట్లు, మ్యూచువల్‌ ఫండ్లలో రూ.3,749.34 కోట్ల చొప్పున క్లెయిం చేయని డబ్బులు ఉన్నట్లు తెలిపింది.

అన్​క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్ల వివరాలు తెలుసుకోండిలా..

బ్యాంకు డిపాజిట్లు :

  • బ్యాంకుల్లో మూలుగుతున్న అన్‌క్లెయిమ్డ్‌ డిపాజిట్ల వివరాలు తెలుసుకునేందుకు మీరు నేరుగా బ్యాంకును సంప్రదించవచ్చు. లేదంటే ఆర్​బీఐకి చెందిన "ఉద్గమ్" పోర్టల్​లో ఎక్కడికి వెళ్లకుండా మీ మొబైల్​లోనే ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
  • ఇందుకోసం ముందుగా మీ మొబైల్​లో గూగుల్ బ్రౌజర్​లోకి వెళ్లి ఉద్గమ్‌ పోర్టల్‌ https://udgam.rbi.org.in ను ఓపెన్​ చేయాలి.
  • అనంతరం అక్కడ మీ మొబైల్ నంబర్, స్క్రీన్​పై కనిపిస్తున్న క్యాప్చా కోడ్ ఎంటర్ చేసి Next పై క్లిక్ చేయాలి.
  • అప్పుడు మీ మొబైల్ నంబర్​కు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని అక్కడ ఎంటర్ చేసి లాగిన్​పై నొక్కాలి.
  • నెక్ట్స్ ఒక కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ ఖాతాదారుడి పేరు ఎంటర్ చేసి మీ బ్యాంకును ఎంచుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు కావాలంటే All Banks అనే ఆప్షన్‌ను కూడా సెలెక్ట్‌ చేసుకోవచ్చు.
  • ఆ తర్వాత ఖాతాదారుడి అడ్రస్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి. ఒకవేళ అడ్రస్ వివరాలు లేకపోతే Search with unique parameters అనే ఆప్షన్ పక్కన బాక్స్​లో క్లిక్ చేయాలి.
  • అప్పుడు ఖాతాదారుడి ఆధార్‌, పాన్‌, డ్రైవింగ్ లెసెన్స్, పాస్​పోర్ట్, పుట్టిన తేదీ వంటి వివరాల్లో ఏదో ఒక దాన్ని నమోదు చేసి, సెర్చ్​పై క్లిక్ చేయాలి.
  • అనంతరం ఖాతా వివరాలు సరిపోలితే సదరు బ్యాంకు పేరుతోపాటు, అన్‌క్లెయిమ్డ్‌ డిపాజిట్‌ రిఫరెన్స్‌ నంబరు సహా పూర్తి సమాచారం అక్కడ డిస్​ప్లే అవుతుంది.
  • ఆ నంబరు ఆధారంగా మీరు సంబంధిత బ్యాంకును సంప్రదించి, మీ డబ్బును క్లెయిం చేసుకోవచ్చు. ఇలా సింపుల్​గా ఉద్గమ్ పోర్టల్​లో బ్యాంకులో ఉన్న అన్​క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్ల వివరాలు తెలుసుకోవడమే కాకుండా మనీ క్లెయిం చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

మ్యూచువల్‌ ఫండ్‌ :

  • మీరు ఏదైనా మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడి మర్చిపోతే ఇలా సింపుల్​గా అందుకు సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
  • ముందుగా ఎంఎఫ్‌సెంట్రల్‌.కామ్‌లో మీ వివరాలతో లాగిన్‌ అవ్వాలి.
  • అనంతరం మీకు ఏమైనా క్లెయిం చేయని మొత్తాలు ఉన్నాయేమో మీ కన్సాలిడేటెడ్‌ అకౌంట్‌ స్టేట్‌మెంట్‌లో చూసుకోవాలి.
  • లేదంటే 'మిత్ర ప్లాట్‌ఫాం' ద్వారా కూడా క్లెయిం చేయని మ్యూచువల్ ఫండ్ వివరాలు తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు.

బీమా పాలసీలు :

  • మీరు ఏదైనా బీమా పాలసీ తీసుకుని మర్చిపోయినట్లయితే ఇలా ఈజీగా తెలుసుకోండి.
  • ముందుగా బీమా కంపెనీ వెబ్​సైట్​లోకి వెళ్లి పాలసీదారుడి పేరు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, పాలసీ నంబర్, పాన్ వంటి వివరాలను సమర్పించడం ద్వారా సింపుల్​గా బీమా పాలసీ వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
  • IRDAI బీమా భరోసా పోర్టల్‌ ద్వారా బీమా సంస్థల వెబ్‌సైట్‌ల లింకులను పొంది వాటి ద్వారా పాలసీ వివరాలు కనుగొనవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

