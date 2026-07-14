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డిజిటల్​ బ్యాంకింగ్​లో "సైబర్​ మోసాలు" - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అకౌంట్​ సేఫ్​!

-ఆర్థిక లావాదేవీల నిర్వహణను అత్యంత సులభతరం చేసేలా డిజిటల్​ బ్యాంకింగ్​ - అయితే సైబర్​ మోసాలా నుంచి బయటపడేందుకు ఈ జాగ్రత్తలు ముఖ్యమట!

How to Keep Digital Banking Secure
How to Keep Digital Banking Secure (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 14, 2026 at 7:03 PM IST

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How to Keep Digital Banking Secure: నేటి టెక్నాలజీ కాలంలో డిజిటల్​ బ్యాంకింగ్​ వాడకం ఎక్కువైంది. ఇది ఆర్థిక లావాదేవీల నిర్వహణను అత్యంత సులభతరం చేసింది. ఈ సౌలభ్యంతో పాటే భద్రతా ముప్పులూ పొంచి ఉన్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కేవలం స్ట్రాంగ్​ పాస్‌వర్డ్‌లను సెట్​ చేసుకోవడమే కాకుండా, బ్యాంకులు అందించే అంతర్గత రక్షణ ఏర్పాట్లనూ పటిష్ఠం చేసుకోవడం అత్యవసరం అంటున్నారు. అకౌంట్​ల సెట్టింగ్స్​ను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకోవడం ద్వారా అనధికారిక లావాదేవీలు, ఆర్థిక మోసాల బారిన పడకుండా మన కష్టార్జితాన్ని కాపాడుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

  • అకౌంట్​ సెక్యూరిటీని నిరంతరం పర్యవేక్షించడంలో ట్రాన్సాక్షన్స్​కు సంబంధించిన మెసేజ్​లు మొదటి రక్షణ వలయంగా పనిచేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఖాతా నుంచి జరిగే ప్రతి డెబిట్, క్రెడిట్‌ లావాదేవీలతోపాటు, లాగిన్‌ ప్రయత్నాలకు సంబంధించిన సమాచారం వెంటనే అందేలా ఎస్‌ఎంఎస్, ఇ-మెయిల్‌ నోటిఫికేషన్లను ఎల్లప్పుడూ "ఆన్‌" చేసి ఉంచుకోవాలంటున్నారు. ఏదైనా అనధికారిక లావాదేవీ జరిగినప్పుడు, ఈ సందేశం వల్ల వెంటనే బ్యాంకును సంప్రదించి ఖాతాను లేదా కార్డును నిలిపివేసే అవకాశం లభిస్తుందంటున్నారు.
  • యూపీఐ, ఇంటర్నెట్‌ బ్యాంకింగ్, డెబిట్‌ కార్డు వినియోగానికి సంబంధించి రోజువారీ ట్రాన్సాక్షన్స్​ గరిష్ఠ పరిమితులను స్వయంగా నిర్ణయించుకునే సదుపాయాన్ని బ్యాంకులు కల్పిస్తున్నాయంటున్నారు. అయితే బ్యాంకు ఇచ్చే పరిమితులు, మీ నెలవారీ సగటు ఆదాయం లేదా ఖర్చుల కంటే ఎక్కువగా ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, సొంతంగా తక్కువ పరిమితిని నిర్ణయించుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. ఏదైనా పెద్ద మొత్తంలో ట్రాన్సాక్షన్​ చేయాల్సి వస్తే, తాత్కాలికంగా ఈ పరిమితిని పెంచుకోవచ్చంటున్నారు.
  • విదేశీ ప్రయాణాలు చేయకపోయినా, అంతర్జాతీయ వెబ్‌సైట్లలో కొనుగోళ్లు చేయకపోయినా కార్డులపై ఉన్న ఇంటర్నేషనల్​ ట్రాన్సాక్షన్స్​ను నిలిపి వేయడం శ్రేయస్కరం అంటున్నారు. తద్వారా సైబర్‌ నేరగాళ్లు అంతర్జాతీయ చెల్లింపుల రూపంలో చేసే మోసాలను అడ్డుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు.
  • చాలా బ్యాంకింగ్‌ యాప్‌లు కార్డులపై పూర్తి కంట్రోల్​ అందిస్తున్నాయని, అవసరం లేనప్పుడు ఏటీఎం విత్​డ్రాలను, కాంటాక్ట్‌లెస్‌ చెల్లింపులు, ఆన్‌లైన్‌ లావాదేవీలను నిలిపివేయమంటున్నారు. అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే వీటిని ఉపయోగించుకోవడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు.
  • బ్యాంకింగ్‌ యాప్‌లో అకౌంట్​కు ఏయే మొబైల్‌ ఫోన్లు ఇతర పరికరాలు లింక్​ అయి ఉన్నాయో క్రమం తప్పకుండా పరిశీలించాలంటున్నారు. ప్రస్తుతం మీ వద్ద లేని లేదా మీకు తెలియని ఏ పరికరమైనా అందులో కనిపిస్తే వెంటనే దాన్ని ఖాతా నుంచి తొలగించాలని, ఆ తర్వాత పాస్‌వర్డ్‌ను మార్చేయాలంటున్నారు.
  • భద్రతతోపాటు ఆర్థిక క్రమశిక్షణ కోసం యూపీఐ ఆటోపేను క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేస్తుండాలని సూచిస్తున్నారు. చాలాసార్లు మనకు తెలియకుండానే అవసరం లేని సబ్‌స్క్రిప్షన్లు రెన్యులల్​ జరిగి అనవసరపు ఖర్చులకు దారి తీస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రస్తుతం మనం ఉపయోగిస్తున్న సేవలకు మాత్రమే చెల్లింపులు జరిగేలా చూసుకోవాలంటున్నారు.
  • బ్యాంకు అకౌంట్​లో కేవైసీ వివరాలు ఎప్పుడూ అప్​డేట్​ చేసుకుంటూ ఉండాలని, అప్పుడే బ్యాంకుకు సంబంధించిన సేవలు అంతరాయం లేకుండా అందుతాయంటున్నారు. అలాగే మొబైల్‌ నంబర్, ఇ-మెయిల్‌ ఐడీలను బ్యాంకులో ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్‌ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే అత్యంత కీలకమైన ఓటీపీలు, ట్రాన్సాక్షన్స్​ మెసేజ్​లు మొబైల్‌కు, ఇ-మెయిల్‌కే వస్తాయంటున్నారు.
  • ఖాతాదారులు ప్రతి మూడు నెలలకోసారి ఈ భద్రతా సెటింగులను తనిఖీ చేసుకోవడం అలవాటుగా మార్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. రోజురోజుకూ కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న డిజిటల్‌ ముప్పుల నుంచి డబ్బును రక్షించుకోవడానికి ఈ చిన్న అప్రమత్తత ఎంతో ముఖ్యమని సలహా ఇస్తున్నారు.

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