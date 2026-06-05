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దివాలా తీసిన తర్వాతా క్రెడిట్​ స్కోరు పెంచుకోవచ్చు!

- భారీగా పడిపోయిన సిబిల్ స్కోరును పునర్నిర్మించుకోవచ్చు - కొన్ని టిప్స్ సూచిస్తున్న ఆర్థిక నిపుణులు

BANKRUPTCY
BANKRUPTCY (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 5, 2026 at 8:58 AM IST

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BANKRUPTCY : బ్యాంకులు లేదా రుణ సంస్థల నుంచి తీసుకున్న అప్పులను తిరిగి చెల్లించలేమంటూ.. ఒక వ్యక్తి లేదా సంస్థ చట్టపరంగా ప్రకటించడాన్నే 'దివాలా' అంటారు. బిజినెస్​లో భారీ నష్టాలు రావడం కావచ్చు. ఉద్యోగం కోల్పోవడం కావచ్చు. లేదంటే ప్రమాదాలు, తీవ్ర అనారోగ్యమూ కావచ్చు. ఈ కారణాలవల్ల ఆర్థికంగా చితికిపోయినప్పుడు కోర్టు ద్వారా దివాలా తీసినట్టు ప్రకటించుకుంటారు. ఇలా దివాలా తీసిన వ్యక్తి ఆ తర్వాత రుణాలు పొందడం చాలా కష్టమవుతుంది. కానీ, పూర్తిగా అసాధ్యం మాత్రం కాదు అంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు! లాంగ్​ టర్మ్​లో క్రెడిట్‌ స్కోరును తిరిగి పెంచుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. మరి, ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

భారీ పతనం :

దివాలా ప్రకటిస్తే క్రెడిట్ స్కోరు భారీగా పతనమైపోతుంది. ఈ రికార్డు మీ క్రెడిట్ రిపోర్టులో దాదాపు 10 సంవత్సరాల వరకు ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాతే తొలగిపోతుందట. ఎంత తగ్గుతుందనేది మీ స్కోరు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. 130 పాయింట్ల నుంచి 240 పాయింట్ల వరకు తగ్గే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. కొన్నిసార్లు 500 కంటే దిగువకు స్కోరు పడిపోవచ్చని అంటున్నారు.

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పునర్నిర్మాణం :

దివాలా రికార్డు ఉన్నప్పటికీ, వెంటనే సరైన పద్ధతి పాటిస్తే క్రెడిట్‌ను మెరుగుపరుచుకోవడం కాలక్రమేణా సాధ్యపడుతుందని చెబుతున్నారు. సెక్యూర్డ్‌ క్రెడిట్‌ కార్డ్ తీసుకోవచ్చు. ఇది బ్యాంక్ ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్‌ ఆధారంగా లభించే కార్డు. మీ ఎఫ్‌డీ మొత్తంలో కొంత శాతాన్ని క్రెడిట్ లిమిట్‌గా ఇస్తారు. ఈ కార్డును బాధ్యతాయుతంగా వాడుతూ, బిల్లులను సకాలంలో చెల్లించడం ద్వారా క్రెడిట్ స్కోరును నెమ్మదిగా పెంచుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

  • దివాలా తీసిన ఒకటి రెండేళ్ల తర్వాత, ఈజీగా తిరిగి చెల్లించగలిగే చిన్న రుణాలు తీసుకోండి. వీటి ఈఎంఐలను గడువులోగా కట్టడం వల్ల మీ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ మెరుగవుతుందని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
  • ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చాయని పాత కార్డులను రద్దు చేయవద్దని చెబుతున్నారు. వాటిని యాక్టివ్‌గా ఉంచి, బకాయిలను సకాలంలో చెల్లిస్తుంటే స్కోరు త్వరగా కోలుకుంటుందట.
  • ఒకవేళ మీకు రుణం ఇవ్వడానికి బ్యాంకులు సందేహిస్తే.. మంచి క్రెడిట్ స్కోర్ ఉన్న వ్యక్తిని సహ-సంతకందారుగా పెట్టుకోవడం ద్వారా లోన్ ఆమోదం పొందే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.
  • క్రెడిట్ స్కోరు వెంటనే పెంచుకోవాలనే ఆరాటంలో.. మోసాలకు గురి కావద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు. రాత్రికి రాత్రే స్కోరు పెంచడం సాధ్యం కాదని చెబుతున్నారు.
  • దివాలా తర్వాత 2 సంవత్సరాలలో మీ క్రెడిట్​ స్కోరును 650 పాయింట్ల పైకి చేర్చవచ్చని, నాలుగేళ్లలో 750+ కి తీసుకువెళ్లవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

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