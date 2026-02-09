ETV Bharat / business

కొత్త రూల్ తీసుకొచ్చిన "TRAI" - ఇలా ఈజీగా "స్కామ్ కాల్స్"​ గుర్తించండి!

సైబర్ నేరాలను తగ్గించడానికి TRAI కీలక నిర్ణయం - ఈ నంబర్ గుర్తుంటే స్కామ్ కాల్స్​ సింపుల్​గా కనిపెట్టేయొచ్చు!

How to Identify Scam Calls
How to Identify Scam Calls (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 9, 2026 at 12:23 PM IST

3 Min Read
How to Identify Scam Calls : నేటి డిజిటల్ యుగంలో ప్రజలను సైబర్ నేరాలు ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త పంథాను ఎంచుకుంటున్న సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రస్తుతం బ్యాంకింగ్ సేవలను ఆసరాగా తీసుకుని భారీ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. మనందరికీ బ్యాంక్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాం లోన్‌ కావాలా?, క్రెడిట్‌ కార్డ్‌ ఇస్తామంటూ కాల్స్ వస్తుంటాయి. అంతేకాదు, మీకు లక్కీ డిప్​లో భారీ మొత్తంలో బోనస్ అలాట్ అయ్యిందని, కేవైసీ అప్డేట్ చేయాలని చెబుతుంటారు. అలాగే, కేవైసీ అప్డేట్ కోసం మీరు బ్యాంక్​కు కూడా రావాల్సిన పని లేదు. జస్ట్ మీ ఫోన్​కు వచ్చే చిన్న ఓటీపీ చెప్తే చాలు అని నమ్మబలుకుతుంటారు.

ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది నిజంగా బ్యాంకు వాళ్లే చేశారేమోనని నమ్మి ఓటీపీ చెప్పేస్తుంటారు. తర్వాత కాసేపటికే అకౌంట్ నుంచి మనీ కట్ అయినట్లు ఫోన్​కు మెస్సేజ్ వస్తుంది. దాంతో మోసపోయామని లబోదిబోమంటూ ఏడ్చేస్తుంటారు. అయితే, ఇకపై ఇలాంటి మోసాలు, ఫేక్ కాల్స్‌కి చెక్ పెట్టేందుకు టెలికాం రెగ్యులేటరీ సంస్థ "ట్రాయ్" ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. TRAI కొత్తగా తీసుకొచ్చిన ఈ రూల్స్ గురించి తెలిసి ఉంటే చాలు. ​సింపుల్​గా స్కామ్ కాల్స్​ను గుర్తించి సైబర్ నేరాల నుంచి తప్పించుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ రూల్స్ ఏంటి? స్కామ్​ కాల్స్​ను ఎలా గుర్తించాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

బ్యాంక్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నామంటూ ఖాతాదారులను మోసగిస్తూ ఓటీపీ/నెట్ బ్యాంకింగ్ వివరాలు తీసుకుని, అకౌంట్స్​లో ఉన్న అమౌంట్ దోచేస్తున్న వారికి చెక్ పెట్టేందుకు TRAI కొత్త రూల్స్ తీసుకొచ్చింది. జనవరి 1,2026 నుంచి అమలులోకి వచ్చిన ఈ రూల్స్ ప్రకారం బ్యాంకులన్నీ తమ వినియోగదారులకు చేసే ఫోన్‌కాల్స్‌ "1600 సిరీస్‌" నంబరు నుంచే రావాలని నిర్ణయించింది. అదేవిధంగా, బ్యాంకింగేతర ఆర్థిక సంస్థ(ఎన్‌బీఎఫ్‌సీ)లు, మ్యూచువల్‌ ఫండ్లు కూడా '1600' నంబర్‌ సిరీస్‌నే వినియోగించడానికి దశలవారీ గడువులను నిర్దేశించింది ట్రాయ్.

ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న ఆర్థిక నేరాలను తగ్గించాలనే లక్ష్యంతో 1600 సిరీస్ తీసుకొచ్చింది ట్రాయ్. బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు తమ ఖాతాదారులను సంప్రదించేందుకు ఈ 1600 సిరీస్ నుంచి ఫోన్ చేయడం ద్వారా వినియోగదారుల్లో ఆర్థిక సేవలకు సంబంధించిన కాల్స్​పై ఒక అవగాహన ఏర్పడుతుంది. అందులో భాగంగానే 1600 సిరీస్ నంబర్లను బ్యాంకింగ్, బీమా, ఫైనాన్షియల్ రంగాలకు కేటాయించింది టెలికాం విభాగం డాట్. తద్వారా కస్టమర్లు ఆర్థిక మోసాల బారినపడే అవకాశాలు తగ్గుతాయని తెలిపింది ట్రాయ్.

స్కామ్ కాల్స్ ఈజీగా కనిపెట్టేయండిలా!

ట్రాయ్ తీసుకొచ్చిన నిబంధనల ప్రకారం ఇకపై బ్యాంక్స్, ఇన్సూరెన్స్​లకు సంబంధించిన సర్వీస్ కాల్స్ "1600" సిరీస్ నెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. అంటే, "+91-1600"తో మొదలయ్యే నెంబర్ నుంచి మీకు కాల్ వస్తే అది నిజమైన, చట్టబద్ధమైన కాల్ అని నిర్ధారించుకోవాలని చెబుతోంది ట్రాయ్. సో మీరు ఈ చిన్న విషయం తెలుసుకుని ఉన్నారంటే ఏది నమ్మదగినది, ఏది మోసపూరిత ఫోన్‌ కాలో ఈజీగా కనిపెట్టేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. స్కామ్ కాల్స్ ద్వారా జరిగే సైబర్ మోసాల నుంచి బయటపడవచ్చంటున్నారు.

ఆర్థిక రంగంలోని బ్యాంకులు, ఎన్‌బీఎఫ్‌సీలు, అన్ని మ్యూచువల్‌ ఫండ్లు, అసెట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ కంపెనీలు మాత్రమే కాకుండా బీమా రంగంలోని సంస్థలూ ఈ సిరీస్‌ను అమలు చేసేందుకు నిర్ణయం తీసుకుంది ట్రాయ్. అందులో భాగంగానే గడువును నిర్ణయించేందుకు ఐఆర్‌డీఏఐతో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. త్వరలోనే ఆ అంశంపై టెలికాం రెగ్యులేటరీ సంస్థ ట్రాయ్ ప్రకటన విడుదల చేయనుంది.

