మీ దగ్గర ఉన్న ₹500, ₹200, ₹100 నోట్స్ ఒరిజినలా? నకిలీవా? - సింపుల్గా ఇలా కనిపెట్టేయండి!
నకిలీ కరెన్సీని గుర్తించడం ఎలా? - RBI సూచిస్తున్న ఈ ట్రిక్స్తో ఈజీగా తెలుసుకోండిలా!
Published : February 13, 2026 at 12:21 PM IST
How to Identify Fake Currency Notes : ప్రస్తుతం టెక్నాలజీ పెరగడంతో మార్కెట్లో ఫేక్ కరెన్సీ చలామణి విపరీతంగా పెరిగింది. నిపుణులే ఏవి నిజమైనో, ఏవి నకిలీవో గుర్తించలేనంత ప్రతిభతో ఫేక్ కరెన్సీని ముద్రిస్తున్నారు. ముద్రణా నాణ్యత నుంచి సిరా వరకు అన్నీ అసలైన నోట్లలా కనిపిస్తూ ప్రజలను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(RBI) నకిలీ కరెన్సీ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని.. ప్రజలు వీటిని ఎలా గుర్తించాలో తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలని సూచిస్తోంది. ఆర్బీఐ నిబంధనల ప్రకారం, మీకు కొన్ని సింపుల్ ట్రిక్స్ తెలిసి ఉంటే సులువుగా నకిలీ రూ.500, రూ.200, రూ.100 నోట్స్ కనిపెట్టేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆర్బీఐ సూచిస్తున్న ఆ ట్రిక్స్ ఏంటి? అసలైన కరెన్సీని ఎలా గుర్తించాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఒరిజినల్ 500 నోటు ఎలా ఉంటుందంటే?
- ఆర్బీఐ నిబంధనల ప్రకారం, ఒరిజినల్ రూ.500 నోట్ కొన్ని సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ కలిగి ఉంటాయి. వాటిని బట్టి అసలైన రూ.500 నోట్లను సింపుల్గా కనిపెట్టవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. వాటిల్లో కొన్ని సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ను ఇప్పుడు చూద్దాం.
- ఒరిజినల్ రూ.500 నోటు మధ్యభాగంలో మహాత్మాగాంధీ ఫొటో ఉంటుంది.
- నోటును వంచి చూస్తే ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండే భద్రతా తీగ అనేది నీలం రంగులోకి ఛేంజ్ అవుతుంది.
- అలాగే, భద్రతా తీగ కుడివైపు RBI గవర్నర్ సంతకం, దానికింద ఆర్బీఐ చిహ్నం ఉంటాయి. దాని పక్కనే 500 సంఖ్య ఎలక్ట్రోటైప్ వాటర్మార్క్ కనిపిస్తుంది.
- నోటుని 45 డిగ్రీల కోణంలో వంచి చూసినట్లయితే నోటు కిందిభాగంలో ఉన్న ఆకుపచ్చ స్ట్రిప్లో 500 సంఖ్యను మీరు చూడొచ్చు. ఆ స్ట్రిప్ పైన 500 సంఖ్య దేవనాగరి లిపిలో రాసి ఉండడం గమనించొచ్చు.
- అలాగే, నోట్ల సిరీస్ను తెలియజేసే సంఖ్యలు కుడివైపు కిందిభాగంలో ఎడమ నుంచి కుడికి సైజు పెరుగుతూ కనిపిస్తాయి.
- కరెన్సీ కుడివైపు కిందిభాగం చివరన భారత జాతీయ చిహ్నం "మూడు సింహాల బొమ్మ" కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా, స్వచ్ఛభారత్ నినాదంతో కూడిన లోగో ఉంటుంది.
- అసలైన కరెన్సీ నోటు పైన దేశంలోని 15 భాషల్లో నోటు విలువను పేర్కొంటూ లాంగ్వేజ్ ప్యానెల్ ఉంటుంది.
- ఒరిజినల్ రూ.500 నోట్ మీద లాంగ్వేజ్ ప్యానెల్ పక్కనే దిల్లీలోని ఎర్రకోట చిత్రం ఉంటుంది.
- ఈ మధ్యకాలంలో నకిలీ కరెన్సీ విషయంలో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అదేంటంటే, అంటే, అసలైన 500 నోట్ పైన భాగంలో "RESERVE BANK OF INDIA" అని ఉంటుంది. కానీ, ఇటీవల ఫేక్ 500 కరెన్సీలో "RESERVE" అనే పదంలో "E"కి బదులు "A" ముద్రిస్తున్నారట. కాబట్టి, 500 నోటు తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి రెండు సార్లు RBI స్పెల్లింగ్ను చెక్ చేసుకోవాలంటున్నారు. ఈ చిన్న అక్షరాన్ని గమనించడం ద్వారా నకిలీ నోట్ల నుంచి తప్పించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
- ఇవే కాకుండా మరో చిన్న సీక్రెట్ ట్రిక్ ద్వారా కూడా నకిలీ రూ.500ను కనిపెట్టవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అదేంటంటే, అసలైన "రూ.500 నోట్ ముందు వైపు కుడి, ఎడమ పైభాగంలో చివర్లో ఐదు గీతలు(బ్లీడ్ లైన్స్)" కనిపిస్తాయి. వేళ్లతో టచ్ చేసినట్లయితే అవి తగులుతాయి. దృష్టి లోపం ఉన్న వ్యక్తులు ఈ ట్రిక్తో ఫేక్ కరెన్సీ ఈజీగా గుర్తించవచ్చంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు.
ఒరిజినల్ 200 నోట్ ఎలా గుర్తించాలంటే?
ఆర్బీఐ నిబంధనల ప్రకారం, ఒరిజినల్ రూ.200 నోట్ తీసుకునేటప్పుడు సెక్యూరిటీ త్రెడ్, నోటు ముద్రణ నాణ్యత, డిజైన్ చక్కగా ఉండడం, నోటు రంగు చేతికి అంటుతుందా వంటివి పరిశీలించాలి. తద్వారా ఆ నోటు అసలైందో కాదో తెలుస్తుందంటున్నారు. అలాగే, ఇంగ్లీషు పదాల్లో కూడా అక్షర దోషాలున్నా కూడా అది ఫేక్ కరెన్సీగా గుర్తించాలంటున్నారు నిపుణులు.
అలాగే, ఆర్బీఐ సూచిస్తున్న ఈ ట్రిక్ కూడా ఫేక్ కరెన్సీని కనిపెట్టడంలో చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. అదేంటంటే, ఒరిజినల్ రూ.200 నోట్ ముందు వైపు కుడి, ఎడమ పైభాగంలో చివర్లో నాలుగు గీతలు(బ్లీడ్ లైన్స్) వాటి మధ్యలో రెండు జీరోలు(సున్నాలు) కనిపిస్తాయి. వేళ్లతో టచ్ చేసినట్లయితే అవి తగులుతాయి. దృష్టి లోపం ఉన్న వ్యక్తులకు ఇది చాలా బాగా సహాయపడుతుంది.
అసలైన 100 నోట్ కనిపెట్టండిలా?
ఇక రూ.100 నోట్ విషయానికొస్తే.. అసలైన కరెన్సీ 3Dలో ప్రింట్ అయి ఆర్బీఐ సూచిస్తున్న ఈ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే, ఈ చిన్న ట్రిక్ కూడా నకిలీ 100 నోట్లను గుర్తించడంలో హెల్ప్ అవుతుంది. అదేంటంటే, ఒరిజినల్ రూ.100 నోట్ ముందు వైపు కుడి, ఎడమ పైభాగంలో చివర్లో నాలుగు గీతలు(బ్లీడ్ లైన్స్) ఉంటాయి. అవి చేతితో టచ్ చేస్తే తగులుతాయి. దృష్టి లోపం ఉన్నవారికి ఈ ట్రిక్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
