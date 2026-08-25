ETV Bharat / business

పే స్లిప్‌ లేకున్నా 'పర్సనల్ లోన్' - ఈ మార్గాల్లో ఈజీగా పొందవచ్చు!

స్వయం ఉపాధి పొందుతున్నవారికీ పర్సనల్ లోన్స్ - ఈ ప్రూఫ్స్ చూపిస్తే సరిపోతుందంటున్న నిపుణులు!

Personal Loan
పర్సనల్ లోన్ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 2:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Personal Loan without Pay Slip : అత్యవసరంగా డబ్బులు అవసరమైనప్పుడు మనలో చాలా మందికి ముందుగా గుర్తొచ్చేవి పర్సనల్ లోన్స్(వ్యక్తిగత రుణాలు). అయితే, ఈ రుణాలు పొందడానికి మంచి క్రెడిట్ హిస్టరీ, క్రెడిట్ స్కోరు, ఆదాయ రుజువు, పాన్ కార్డు, పే స్లిప్‌లను చూపించాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే, రుణ సంస్థకు లోన్​ తిరిగి చెల్లించగలరని హామీ ఇవ్వడానికి ఇవన్నీ తప్పనిసరి. కానీ, ఇప్పుడు రుణ సంస్థలు ప్రత్యామ్నాయ క్రెడిట్ సాధనాలను ఉపయోగిస్తున్నాయి. దానివల్ల అసంఘటిత ఆదాయ మార్గాలు ఉన్న లేదా స్వయం ఉపాధి పొందుతున్నవారూ పర్సనల్​ లోన్స్ తీసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. రుణం పొందడానికి పే స్లిప్ లేకపోయినా లోన్ తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యానికి సంబంధించిన కొన్ని విశ్వసనీయమైన రుజువులను సమర్పిస్తే సరిపోతుందంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఉద్యోగం లేకున్నా లోన్ :

ప్రస్తుతం పర్సనల్ లోన్ పొందేవారికి జాబ్ ద్వారానే ఆదాయం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆధునిక కార్యకలాపాలు వేగంగా ఛేంజ్ అవుతున్నాయి. వ్యాపారులు, కాంట్రాక్టర్లు, ఫ్రీలాన్సర్లు, గిగ్‌ వర్కర్లు గణనీయమైన ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తున్నారు. బ్యాంకులు నార్మల్​గా అడిగే ఆదాయానికి సంబంధించిన పే స్లిప్‌ వీరి వద్ద ఉండదు. ఇది మీ విషయంలో కూడా వర్తిస్తే, మీ లోన్ అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అవుతుందనే ఆందోళన అవసరం లేదు. మీకు మంచి క్రెడిట్ స్కోరు, బలమైన క్రెడిట్ హిస్టరీ లేదా ఇతర ఆమోదయోగ్యమైన ఆదాయ రుజువులు ఉంటే సింపుల్​గా పర్సనల్​ లోన్ పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

ITR :

మీరు పే స్లిప్ చూపించలేకపోతే, మీరు డబ్బు సంపాదిస్తున్నారని నిరూపించే మరేదైనా ప్రూఫ్​ను రుణ సంస్థకు చూపించాలి. ఇందుకు ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌లు (ITR) ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోవచ్చు. మీ గత రెండేళ్ల ITR పత్రాలను సమర్పించడం ఆదాయానికి పక్కా ప్రూఫ్​గా పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

'క్రెడిట్ స్కోర్' తక్కువగా ఉందా? - ఇలాంటి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో ఈజీగా "లోన్స్"!

క్రెడిట్‌ స్కోరు :

మీకు పేస్లిప్‌లు లేనప్పుడు, బ్యాంకు లోన్ ఇవ్వాలా? లేదా అనే నిర్ణయం తీసుకోవడంలో మీ సిబిల్‌ స్కోరు ముఖ్యమైన అంశంగా మారుతుంది. అప్పుడు మీ సిబిల్ 750 కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, పే స్లిప్ లేకుండా లోన్ పొందే మీ అవకాశాలను గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఎక్కువ సిబిల్ స్కోర్ కలిగి ఉండడం మీరు క్రమశిక్షణతో క్రెడిట్‌ను వినియోగిస్తున్నారని, మీ బకాయిలన్నింటినీ సకాలంలో కడుతారని అర్థం. అందుకే, బ్యాంకులు పే స్లిప్ లేకపోవడాన్ని అంతగా పట్టించుకోకుండా ఉండడానికి మీ క్రెడిట్ నివేదికలో డిఫాల్ట్స్‌ లేదా ఆలస్య చెల్లింపులు లేకుండా చూసుకోవాలంటున్నారు.

బ్యాంకు స్టేట్‌మెంట్లు :

బ్యాంకులు పర్సనల్ లోన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మీకు సంబంధించిన గత 6 నుంచి 12 నెలల బ్యాంకు స్టేట్‌మెంట్లనూ చెక్ చేయొచ్చు. ఇందుకుగానూ రుణసంస్థలు మీ బ్యాంకు అకౌంట్​లో సగటు నెలవారీ నిల్వలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయి. మీరు ఏదైనా బిజినెస్ చేస్తున్నట్లయితే, అది కనీసం 3 సంవత్సరాలుగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోందనడానికి ప్రూఫ్​గా జీఎస్‌టీ, రిజిస్ట్రేషన్‌ లేదా షాప్‌ అండ్‌ ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్‌ సర్టిఫికెట్‌ను చూపించవచ్చని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా బ్యాంకు స్టేట్‌మెంట్‌లో మెరుగైన ఆర్థిక కార్యకలాపాలను చూపిస్తే, అది పే స్లిప్‌కు బలమైన ప్రత్యామ్నాయంగా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. మీరు ఫ్రీలాన్సర్ అయినా, వ్యాపార సంస్థకు యజమాని లేదా కన్సల్టెంట్ అయినా మీ బ్యాంకు స్టేట్‌మెంట్లు, ఆదాయ పత్రాలు పర్సనల్ లోన్స్ పొందడానికి శక్తిమంతమైన ఆర్థిక సాధనాలుగా పనిచేస్తాయని సూచిస్తున్నారు.

బ్యాంకుతో మంచి సంబంధాలు :

మీ బ్యాంకుతో బలమైన సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం వల్ల పే స్లిప్ లేకుండా లోన్ పొందడం ఈజీ అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇప్పటికే మీకు బ్యాంకులో పొదుపు లేదా కరెంట్ అకౌంట్ ఉండి, మంచి క్రెడిట్ హిస్టరీని (ఉదాహరణకు రుణం లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ బకాయిలను సకాలంలో చెల్లించడం) కొనసాగించి ఉంటే, మీకు పే స్లిప్ లేకపోయినా సరే మీ పర్సనల్ లోన్ అప్లికేషన్​ను ఆమోదించవచ్చంటున్నారు.

"గోల్డ్ లోన్" బంగారం విలువలో ఎంత రుణం ఇస్తారు? - అర్హత, ఏ ఏ పత్రాలు అవసరమో తెలుసా?

సొంతింటి కోసం 'PF డబ్బులు' - లాభమా? నష్టమా?

TAGGED:

PERSONAL LOAN
PERSONAL LOAN TIPS
PERSONAL LOAN WITHOUT SALARY SLIP
పర్సనల్ లోన్ పొందడానికి మార్గాలు
PERSONAL LOAN WITHOUT PAY SLIP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.