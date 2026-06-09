"క్రెడిట్ స్కోర్" తక్కువగా ఉందా? - అయినా ఇలా ఈజీగా "పర్సనల్ లోన్" పొందొచ్చు!
అత్యవసరంగా డబ్బులు అవసరమయ్యాయా? - క్రెడిట్ స్కోర్ లేకున్నా ఇలా లోన్ తీసుకోవచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 5:21 PM IST
Personal Loan with Low Credit Score : అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డబ్బులు అవసరమైనప్పుడు చాలా మంది పర్సనల్ లోన్ మంచి ఫైనాన్సింగ్ ఎంపికగా భావిస్తారు. అయితే, ప్రస్తుతం బ్యాంకులు, రుణ సంస్థలు ఎలాంటి లోన్ మంజూరు చేయాలన్నా ముందుగా క్రెడిట్ స్కోర్ చూస్తున్నాయి. క్రెడిట్ హిస్టరీ బాగుంటేనే రుణాలు ఇస్తుంటాయి. దాంతో తక్కువ క్రెడిట్ స్కోర్ ఉన్నవారిలో చాలా మంది ఎలాగూ తమకు లోన్ రాదని ముందే డిసైడ్ అయిపోతారు. బ్యాంకులను సంప్రదించడమే మర్చిపోతుంటారు.
కానీ, మీకు తెలుసా? క్రెడిట్ స్కోర్ తక్కువగా ఉన్నా కూడా "పర్సనల్ లోన్" పొందవచ్చని చెబుతున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. అదెలాగంటే, బ్యాంకులు లోన్ ఇచ్చేటప్పుడు క్రెడిట్ స్కోర్తో పాటు మరికొన్ని ఇతర విషయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయి. వాటిని పరిశీలించడం ద్వారా కూడా బ్యాంకులు మీకు వ్యక్తిగత రుణాలు మంజూరు చేస్తాయని చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
స్థిరమైన ఆదాయం :
మీరు ఉద్యోగం చేసేవారై ఉండి ఆదాయపరంగా పర్వాలేని స్థితిలో ఉంటే వచ్చే ఆదాయాన్ని రుణ సంస్థకు తెలియజేయాలి. మీ నెలవారీ ఆదాయం కేవలం సంఖ్య మాత్రమే కాదు. ఇది మీ రీ-పేమెంట్ సామర్థ్యాన్ని కూడా సూచిస్తుంది. రుణ మంజూరుకు బ్యాంకులు దరఖాస్తుదారుడి క్రెడిట్ స్కోరును మాత్రమే కాకుండా, అతని స్థిరమైన ఆదాయాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుని రుణ మంజూరుకు సుముఖతను వ్యక్తం చేయొచ్చు.
పెద్ద సంస్థలో జాబ్ :
లోన్ తీసుకోవాలనుకునే వ్యక్తి ఎక్కడ, ఎలాంటి సంస్థలో పనిచేస్తున్నారనేది కూడా బ్యాంకులు/రుణ సంస్థలు చూస్తాయి. కొన్ని సంస్థల మనుగడ, జీతభత్యాలు, అత్యంత క్రమశిక్షణ లాంటి విషయాలు సంస్థకు పేరు ప్రఖ్యాతలను తీసుకొస్తాయి. కాబట్టి, క్రెడిట్ స్కోరు తక్కువ ఉన్నా సరే ఇలాంటి సంస్థల్లో పనిచేసే వారి రుణ అభ్యర్థనలనూ బ్యాంకులు పరిగణనలోకి తీసుకుని లోన్ మంజూరు చేసే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు.
సహ-దరఖాస్తుదారుడు :
రుణ దరఖాస్తుదారులు తక్కువ క్రెడిట్ స్కోరు, తక్కువ ఆదాయం, నిలకడలేని ఉపాధి, సరిపోని రీపేమెంట్ సామర్థ్యం కారణంగా బ్యాంకులు వ్యక్తిగత రుణాన్ని ఇవ్వవని నిరాశ పడనక్కర్లేదు. వీరు మెరుగైన క్రెడిట్ ప్రొఫైల్తో ఉన్న సహ-దరఖాస్తుదారుని జోడించడం ద్వారా వారి రుణ అర్హతను మెరుగుపరచుకోవచ్చు. ఇంకా, సహ-దరఖాస్తుదారుని కలుపుకోవడం వల్ల వ్యక్తిగత రుణాన్ని అధిక మొత్తంలో పొందే అవకాశం కూడా ఉండొచ్చు.
క్రెడిట్ స్కోర్ బాగున్నా "పర్సనల్ లోన్ రిజెక్ట్" అవుతుందా? - కారణాలు ఇవే కావొచ్చు!
ఇతర ఆదాయాలు :
లోన్ తీసుకోవాలనుకునే వ్యక్తి రెగ్యులర్ ఉద్యోగం ద్వారానే కాకుండా, ఇతర ఏవైనా అద్దెల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం, విద్యార్థులకు కోచింగ్ ఇవ్వడం, ఫ్రీలాన్స్ ఆదాయాలు ఉంటే వాటిని రుణ సంస్థకు మీ ఆదాయ వనరులుగా చూపెట్టొచ్చు. విభిన్న ఆదాయ మార్గాలున్న మిమ్మల్ని రుణసంస్థలు మెరుగైన సంపాదనపరుడిగా పరిగణిస్తాయి. క్రెడిట్ స్కోరు తక్కువ ఉన్నప్పుడు వీటి వల్ల కూడా మీరు ఆదాయపరంగా విశ్వసనీయ వ్యక్తిగా బ్యాంకు రుణాన్ని ఆశించొచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
బ్యాంకు ఖాతాదారుడు :
క్రెడిట్ స్కోరు తక్కువ ఉన్న టైమ్లో పర్సనల్ లోన్ పొందడానికి ఇప్పటికే శాలరీ అకౌంట్, క్రెడిట్ కార్డు కలిగి ఉన్న బ్యాంకును సంప్రదించడం బెటర్. మీ అకౌంట్ ఉన్న బ్యాంకులో మంచి సంబంధాలు, మెరుగైన ఆర్థిక లావాదేవీలు కలిగి ఉన్నట్లయితే అవసరమైనప్పుడు పర్సనల్ లోన్ పొందడం ఈజీ అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే బ్యాంకులు తమ ఆర్థిక రికార్డుల ఫైల్లో ఉన్న ఖాతాదారులను, రుణగ్రహీతలను ముందుగా విశ్వసిస్తాయి. మంచి ఖాతాదారులను నిలుపుకోవాలని బ్యాంకులు కోరుకుంటాయి. ఇలా క్రెడిట్ స్కోర్ తక్కువ ఉన్న సందర్భాల్లో కూడా బ్యాంకులు లేదా ఆర్థిక సంస్థల నుంచి సులభంగా వ్యక్తిగత రుణాన్ని పొందడానికి అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు.
మీ అకౌంట్లోకి డబ్బులు వచ్చాయా? - జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న "SBI"
"హోమ్ లోన్" తీసుకున్న వ్యక్తి మరణిస్తే? - రుణం మాఫీ అవుతుందా? వారసులు చెల్లించాలా?