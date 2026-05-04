నకిలీ జీఎస్టీ బిల్లులతో జేబులకు చిల్లు - ఇలా గుర్తిస్తే డబ్బులు సేఫ్​!

- మోసాలకు పాల్పడుతున్న వ్యాపారులు - గుర్తించకపోతే మోసపోతారని నిపుణుల హెచ్చరికలు!

How to Find Fake GST Bills (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 4, 2026 at 1:33 PM IST

How to Find Fake GST Bills: హోటల్స్​, మాల్స్​ సహా ఇతర ప్లేస్​లకు వెళ్లి ఏదైనా తిన్నా, లేదా కొనుగోలు చేసినా.. బిల్ ఇస్తారు. అందులో మన ఖర్చుతోపాటు జీఎస్టీని కూడా చూపిస్తారు. చాలా మంది బిల్ ఇవ్వగానే మరో ఆలోచన లేకుండా డబ్బు చెల్లిస్తారు. కానీ మీకు తెలుసా? కొన్నిసార్లు మీకు చూపించేది ఫేక్​ జీఎస్టీకి అని! అవును.. మీరు విన్నది నిజమే. ప్రస్తుతం చాలా మంది ఫేక్​ జీఎస్టీ బిల్లులు చూపించి వినియోగదారుల నుంచి అదనంగా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. మరి, ఈ మోసాన్ని ఎలా గుర్తించాలి? ఒకవేళ ఫేక్ జీఎస్టీ అని తెలిస్తే నిందితులపై ఎలా ఫిర్యాదు చేయాలి? అన్నది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

పన్ను ఎగవేతలను అరికట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 2017 జులైలో జీఎస్​టీ(GST) విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. అయితే, దీన్ని కొందరు దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. నకిలీ జీఎస్టీ బిల్లులతో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. పన్ను ఎగవేస్తూ ప్రభుత్వ ఖజానాకు నష్టం చేయడమేకాకుండా.. జనాలను దోచుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జీఎస్టీపై ప్రజలకు కనీస అవగాహన ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పలు జాగ్రత్తలు కూడా సూచిస్తున్నారు.

  • మనం బిల్లును చేతిలోకి తీసుకుని జీఎస్టీ నెంబర్​ గమనించాలి. అది 15 అంకెలలో ఉంటుంది. ప్రతి నెంబర్​కు ఒక నిర్దిష్టమైన అర్థం ఉంటుంది. ఉదాహరణకు 36AAAAA0000A1Z5 చూస్తే..
  • మొదటి 2 నెంబర్లు (రాష్ట్ర కోడ్): ఇది వ్యాపారం ఏ రాష్ట్రంలో ఉందో తెలియజేస్తుంది. (ఉదాహరణకు: తెలంగాణకు 36, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు 37)
  • 10 నెంబర్లు (PAN నంబర్): వ్యాపార యజమాని లేదా సంస్థ పర్మనెంట్ అకౌంట్ నంబర్ ఉంటుంది.
  • 13వ సంఖ్య (ఎంటిటీ నెంబర్​): ఒకే రాష్ట్రంలో ఒకే పాన్ నంబర్‌పై ఎన్ని రిజిస్ట్రేషన్లు ఉన్నాయో ఇది సూచిస్తుంది. 1 నుంచి 9 లేదా A నుంచి Z వరకు ఉంటుంది.
  • 14వ నెంబర్​(డిఫాల్ట్): ఇది అందరికీ 'Z' అక్షరంగానే ఉంటుంది.
  • 15వ అంకె (చెక్ కోడ్): దీనిని చెక్ కోడ్ అంటారు. ఇది సాఫ్ట్‌వేర్ ద్వారా GST నెంబర్‌లో ఏవైనా తప్పులు ఉన్నాయో లేదో సరిచూడటానికి ఉపయోగపడుతుంది.

నకిలీ GST నెంబర్‌ను ఎలా గుర్తించాలి?: మీ బిల్లుపై ఉన్న GST నెంబర్ నిజమైనదా కాదా అని చాలా సింపుల్​గా వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం..

  • ముందుగా మీ ఫోన్​ లేదా కంప్యూటర్​లో జీఎస్టీ పోర్టల్‌ అధికారిక వెబ్​సైట్ gst.gov.in​ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో Search Tax Payer ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేస్తే నాలుగు ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి. అందులో Search by GSTIN/UIN ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • సెర్చ్ బార్‌లో 15 అంకెల GST నంబర్‌ను ఎంటర్​ చేయాలి. అనంతరం క్యాప్చా కోడ్​ని నమోదు చేసి Searchపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అప్పుడు GST నెంబర్‌తో నమోదు చేసుకున్న వ్యాపార సంస్థ వివరాలు స్క్రీన్​ మీద కనిపిస్తాయి. వ్యాపారం రిజిస్టర్డ్ పేరు, అది పనిచేసే రంగాలు, ఎప్పుడు, ఎక్కడ నమోదు అయిందో మొదలైన వివరాలు చూడవచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఎంటర్​ చేసిన జీఎస్టీ నెంబర్​పై ఎటువంటి వ్యాపారం వివరాలు లేకపోతే ఇన్​వ్యాలిడ్​ అని చూపిస్తుంది. అంటే అది రాంగ్​ అని అర్థం.

నకిలీదైతే ఏం చేయాలి: జీఎస్టీ నెంబర్ నకిలీదని గుర్తిస్తే ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. దీనికీ కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి.

  • CBIC మిత్ర హెల్ప్‌డెస్క్: cbic-gst@icegate.gov.in కు ఈమెయిల్ చేయవచ్చు.
  • GST గ్రీవెన్స్ పోర్టల్: selfservice.gstsystem.in వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి మీ ఫిర్యాదును నమోదు చేయవచ్చు.
  • GST హెల్ప్‌లైన్: 1800 103 4786 కి కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
  • అయితే ఫిర్యాదు చేసేటప్పుడు షాప్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, బిల్​ ఫొటో, ఆన్​లైన్​లో చెక్​ చేసినప్పుడు వచ్చిన Invalid GSTIN స్క్రీన్​షాట్​ వివరాలు కచ్చితంగా ఉండాలి.

