40లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారా? - ఇలా ప్లాన్ చేస్తే వృద్ధాప్యంలో 'నో' ఫైనాన్షియల్ టెన్షన్స్!
ఇప్పటి వరకూ ఒక లెక్క.. ఇప్పటి నుంచీ మరో లెక్క - మీ "ఆర్థిక ప్రణాళిక" ఇలా సెట్ చేసుకోండి!
Published : April 15, 2026 at 5:28 PM IST
Financial Planning for Over 40s : ఎవరమైనా యుక్త వయసులో ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్యంగా, బలంగా ఉంటాం. ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా ఉద్యోగం, రోజువారీ పనులు చురుగ్గా చేసుకుంటుంటాం. అలాగే, జాబ్ చేసేవారికి టైమ్కు జీతం రావడం, ఉద్యోగం లేని వారికి వాళ్లు చేసే పనుల ద్వారా డబ్బు అందుతుంది. దాంతో రోజువారీ జీవనం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లేకుండా హ్యాపీగా గడిచిపోతుంది. కానీ, వయసు పెరిగేకొద్దీ ఆరోగ్యంతో పాటు ఆర్థికంగా సమస్యలు వచ్చిపడుతుంటాయి.
ఈ నేపథ్యంలో వృద్ధాప్యంలో ఎలాంటి ఫైనాన్షియల్ టెన్షన్స్ లేకుండా జీవనం సాగించాలంటే 40 ఏళ్లు దాటిన వారు ఇప్పటి నుంచే ఆర్థికంగా కొన్ని ప్రణాళికలు సెట్ చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, 40 ఏళ్ల వారి ఆర్థిక ప్రణాళిక ఎలా ఉంటే మంచిదో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఖర్చులు తగ్గించడం..
జీవితంలో నడి వయసుకు వచ్చాక స్థిరమైన ఆర్థిక భవిష్యత్తు కోసం మీకంటూ ఒక స్పష్టతను ఏర్పరుచుకోవాలి. ముఖ్యంగా 40 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత ఖర్చులను నియంత్రణలోకి తీసుకురావడం చాలా కీలకమంటున్నారు నిపుణులు. మీ ఆదాయం, ఖర్చులను బట్టి బడ్జెట్ను రూపొందించుకోవాలి. అనవసరమైన వాటికోసం డబ్బులు ఖర్చుపెట్టకూడదు. పొదుపు ఆలోచన పెంచుకోవాలి. అప్పుడే భవిష్యత్తుపై దృష్టి పెట్టేందుకు వీలవుతుందంటున్నారు.
పొదుపు స్టార్ట్ చేయడం..
మీరు ఎంతో కష్టపడి డబ్బు సంపాదిస్తుంటారు. మరి, ఆ డబ్బును ఆదా చేయడంతో పాటు సరైన స్కీమ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడే మెరుగైన ఆర్థిక వృద్ధిని సాధించగలరని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. స్టాక్ మార్కెట్స్, ఇతర వాటిల్లో డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు మీ నష్టభయ సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా మీ ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని తక్కువ నష్టభయం ఉండే స్కీమ్స్లో కొంతమేర ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటర్. అందులోనూ దీర్ఘకాలంలో మంచి రాబడిని అందించే వాటిల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందంటున్నారు.
పిల్లల అవసరాలు తీర్చేలా..
నలభై ఏళ్ల వయస్సులో పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఆర్థిక ప్రణాళికలు రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వారి చదువులు, పెళ్లికి సంబంధించిన ఖర్చులన్నీ లెక్క వేసుకోవాలి. వాటన్నింటికీ అవసరమైనప్పుడు, సరిపోయేంత నిధిని కూడబెట్టాలి. అలాగే, ఊహించని ఖర్చులకూ రెడీగా ఉండాలి. ప్రస్తుతం పిల్లలు భవిష్యత్తు రక్షణ కోసం ప్రత్యేకమైన ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిని ఒకసారి పరిశీలించి తగినది ఎంచుకోవడం మంచిది.
జీవిత బీమా తీసుకోవడం..
కొన్నిసార్లు అనుకోకుండా జరిగే సంఘటనలు కుటుంబానికి ఆర్థిక ఇబ్బందులను తెచ్చిపెడతాయి. దీన్ని నివారించేందుకు మీ పేరు మీద(సంపాదించే వ్యక్తి పేరు మీద) కచ్చితంగా బీమా పాలసీ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే, కుటుంబ పెద్ద లేని దురదృష్టకర సందర్భంలో ఆ జీవత బీమా పాలసీ కుటుంబానికి ఆర్థిక భరోసానిస్తుంది. అప్పులు తీర్చడం, పిల్లల చదువులు ఆగిపోకుండా సహాయపడుతుంది. అందుకే, వార్షికాదాయానికి కనీసం 12 రెట్ల వరకూ జీవిత బీమా పాలసీ ఉండేలా చూసుకోవడం అవసరమంటున్నారు నిపుణులు.
ఆరోగ్య బీమాతో..
మారిన జీవనశైలి కారణంగా రోజురోజుకు కొత్త కొత్త జబ్బులు పుట్టుకొస్తున్నాయి. దాంతో వైద్య ఖర్చులు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మీ ఆర్థిక శ్రేయస్సును దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక ఆరోగ్య బీమా పాలసీ తీసుకోవడం చాలా అవసరమంటున్నారు. సంస్థ అందించే బృంద బీమా ఉన్నప్పటికీ సొంతంగా ఒక పాలసీ తీసుకోవడం బెటర్. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఫ్యామిలీ అంతటికీ కలిసి రూ.10 లక్షల వరకూ ఆరోగ్య బీమా, దీనిపై మరో రూ.20 లక్షల వరకూ సూపర్ టాపప్ ఉండేవి ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
విశ్రాంత జీవితంలో..
మీకు 40 ఏళ్లు వచ్చి ఉంటే పదవీ విరమణకు ఇంకా 18-20 ఏళ్ల సమయం ఉంటుంది. కాబట్టి, అందుకోసం ఇప్పటినుంచే ఒక మంచి దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికతో సిద్ధం కావాలి. వృద్ధాప్య జీవితం ప్రశాంతంగా సాగించేందుకు ఇప్పటికైనా ఆలస్యం చేయకుండా ప్రత్యేకంగా పెట్టుబడులు స్టార్ట్ చేయాలి. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మీ పొదుపు, పెట్టుబడుల వ్యూహాన్ని రచించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అప్పుడే వృద్ధాప్యంలో ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లేకుండా హ్యాపీగా జీవనం సాగించేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు
