ఫోన్పే, గూగుల్ పే వాడుతున్నారా? - ఈ "ఆప్షన్" ఆఫ్ చేయకపోతే మీ ఖాతా ఖాళీ!
- యూపీఐ యాప్స్లో ఈ ఫీచర్ ఆన్లో ఉందా చెక్ చేసుకోండి - వెంటనే ఇలా చెక్ చేసి క్యాన్సిల్ చేయండి!
Published : March 26, 2026 at 11:15 AM IST
UPI AutoPay Feature : ఒకప్పుడు కరెంట్ బిల్లులు, ఫోన్ బిల్లు, బీమా ప్రీమియంతోపాటు ఇతర యుటిలిటీ బిల్లులు చెల్లించాలంటే టైమ్ ఎక్కువగా పట్టేది. అలాగే, సమయానికి చెల్లించకపోతే పెనాల్టీ కూడా కట్టాల్సి వచ్చేది. కానీ, ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. నేటి డిజిటల్ యుగంలో ఫోన్పే, గూగుల్ పే, పేటీఎం వంటి యూపీఐ యాప్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాక ఆ పని చాలా సులభతరం అయ్యిందని చెప్పుకోవచ్చు.
కరెంట్ బిల్లులు, రీఛార్జ్లు, బీమా ప్రీమియంతోపాటు ఇతరత్రా బిల్లుల చెల్లింపు కోసం ఎక్కడో ఉన్న కార్యాలయాలకు వెళ్లాల్సిన పని లేదు. ఫోన్లోనే యూపీఐ యాప్స్ ద్వారా ఈజీగా చెల్లింపులు చేసే వెసులుబాటు ఉంది. అయితే, ఇలా యూపీఐ యాప్స్లో చెల్లింపులు చేసేవారందరూ ఒక విషయం తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే మీ బ్యాంకు ఖాతా ఖాళీ అయ్యే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. ఇంతకీ, ఆ విషయం ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుత రోజుల్లో UPI యాప్స్ వాడుతున్న వారందరూ మొబైల్, ఇంటర్నెట్, విద్యుత్, వాటర్, గ్యాస్ వంటి నెలవారీ సర్వీస్ బిల్లుల చెల్లింపు కోసం ఫోన్లో "AutoPay" ఆప్షన్ను ఎనేబుల్ చేసుకుంటున్నారు. ఫలితంగా సమయం ఆదా అవ్వడంతోపాటు నెల నెలా పెనాల్టీ లేకుండా టైమ్కు బిల్లులు ఆటోమెటిక్గా పే అయిపోతాయి. అయితే, ఈ ఫీచర్ వల్ల ఎన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో, యూజ్ చేయడం ఆపేస్తే అంతకంటే ఎక్కువ నష్టమే వాటిల్లే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు.
ముఖ్యంగా యూపీఐ యాప్స్ అందిస్తున్న "AutoPay" ఫీచర్ ఎనేబుల్ చేసుకుని, వినియోగించడం ఆపేసినప్పుడు మీ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు కట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అలాంటి సమస్య రాకుండా ఉండాలంటే అవసరం లేని AutoPay ఆప్షన్లు క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. లేదంటే అనవసరంగా మీ ఖాతా నుంచి డబ్బును కోల్పోవాల్సి వస్తుందంటున్నారు.
UPI "AutoPay" ఆప్షన్ ఎలా క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలంటే?
- ఇందుకోసం ముందుగా మీ మొబైల్లో గూగుల్ బ్రౌజర్లోకి వెళ్లండి. అక్కడ సెర్చ్ బార్లో "upihelp.npci.org.in" అని టైప్ చేసి సెర్చ్ చేయండి.
- నెక్ట్స్ ఓపెన్ అయిన పేజీలో "UPI Help" అనే NPCI వెబ్సైట్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేస్తే ఒక న్యూ పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
- అక్కడ మీ మొబైల్ నంబర్ అడుగుతుంది. అప్పుడు మీరు యూపీఐ యాప్స్కు వాడుతున్న ఫోన్ నంబర్ను ఎంటర్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న క్యాప్చా కోడ్ను ఎంటర్ చేసి, కింద కనిపిస్తున్న చెక్ బాక్స్లో రైట్ టిక్ చేయాలి.
- అనంతరం "Continue" అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు మీరు ఎంటర్ చేసిన మొబైల్ నంబర్కు 6 డిజిట్ OTP వస్తుంది.
- అది అక్కడ ఎంటర్ చేసి 'Proceed' అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అప్పుడు మీ మొబైల్ నంబర్తో లింక్ ఉన్న యూపీఐ యాప్స్కు సంబంధించిన వివరాలు అక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి.
- ఆపై కింద కనిపిస్తున్న 'Show all my AUTOPAY Mandates' అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి.
- అనంతరం మీ మొబైల్ నంబర్ మీద అన్ని యూపీఐ యాప్స్లో మీరు సెట్ చేసుకున్న ఆటోపేస్ అన్నీ అక్కడ డిస్ ప్లే అవుతాయి.
- కొన్నిసార్లు మనం తెలిసో తెలియకో కొన్ని బిల్లులను AutoPayగా సెట్ చేసుకుంటుంటాం. అవసరంలేనప్పుడు వాటిని క్యాన్సిల్ చేయడం ఎలాగో తెలియక మర్చిపోతుంటాం.
- అలా మర్చిపోవడం వల్ల ప్రతి నెల లేదా సంవత్సరానికి ఒకసారి అనవసరంగా అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు కట్ అవుతుంటాయి. అనవసరమైన ఆటోపేస్ అన్నీ యాక్టివ్లో ఉండడం ద్వారా మీ ఖాతా ఖాళీ అవుతుంది.
- అందుకే, ఇలా చెక్ చేసుకుని స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అయిన AutoPayలలో మీకు ఏవైతే అవసరం లేనివి ఉంటాయో, అవి వద్దనుకుంటే "Pause" అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు అవి ఆగిపోతాయి.
- ఒకవేళ అసలు వద్దనుకుంటే "Cancel/Revoke" అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేస్తే క్యాన్సిల్ అవుతాయి.
- అప్పుడు మీ అకౌంట్ నుంచి అనవసరమైన వాటికి యూపీఐ యాప్స్లో ఉండే "AutoPay" ఫీచర్ ద్వారా డబ్బులు కట్ అవ్వవు. దాంతో చాలా వరకు మనీ సేవ్ చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
