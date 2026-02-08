షాపు ఓనర్ వస్తువును రిటర్న్ తీసుకోవట్లేదా? - ఈ ఆయుధాన్ని బయటకు తీయండి!
- "No Return - No Exchange" బోర్డ్ మూతపడాల్సిందే! - మేలుకో వినియోగదారుడా మేలుకో!
Published : February 8, 2026 at 5:22 PM IST
Damaged Product Return Advice : ఒక వస్తువు మనకు చాలా ఇష్టం కావచ్చు. లేదంటే అనివార్యం కావచ్చు. అవసరం ఎలాంటిదైనా ఒకటికి నాలుగైదు షాప్స్ తిరిగి చివరగా ఓ చోట కొనుగోలు చేస్తాం. అయితే, షాపింగ్ చేసేటప్పుడు దుకాణాల్లో "No Return - No Exchange" అనే బోర్డులు దర్శనమిస్తుంటాయి. ఇలాంటి షాపుల్లో ఒకసారి కొన్న వస్తువును మళ్లీ వెనక్కి తీసుకోరు. రిటర్న్ కాకపోయినా రీప్లేస్ చేయాలని కోరినా కూడా అంగీకరించరు. కానీ, మీకు తెలుసా? కొన్న వస్తువులో ఏదైనా డ్యామేజ్ వచ్చినా, నచ్చకపోతే షాపు వాళ్లు తప్పనిసరిగా దాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాల్సిందే! సాక్షాత్తూ ప్రభుత్వ నిబంధనలే ఈ విషయం చెబుతున్నాయి. ఇంతకీ, ఆ రూల్స్ ఏంటి? వాటిని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి? అన్నది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఫోన్, వాచ్, ల్యాప్టాప్, ఇయర్బర్డ్స్ వంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు కావచ్చు. లేదంటే చీరలు, రెడీమేడ్ డ్రెస్సులు కావచ్చు. ఇంకేదైనా వస్తువులు కావచ్చు. వాటిలో చాలా వరకు దుకాణంలోనే ఓపెన్ చేసి సరిచూసుకుంటాం. మంచిగానే ఉన్నాయా? డ్యామేజ్ ఏమైనా ఉందా? అని చెక్ చేస్తాం. కానీ, ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ లాంటివి కొన్ని ఓపెన్ చేయలేం. లేదంటే.. ఓపెన్ చేసినా కూడా షాపులో బాగానే ఉండి, ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత సరిగా పనిచేయకపోవచ్చు.
అలాంటి టైమ్లో వెంటనే నీట్గా బాక్సింగ్ చేసి, తీసుకున్న షాప్కి పరిగెడుతాం. మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లమ్ షాప్ ఓనర్కి చెప్పి ఎక్స్ఛేంజ్ చేయమని అడుగుతాం. కానీ, కొందరు షాప్ ఓనర్లు మాత్రం "No Exchange - No Return" బోర్డ్ చూడలేదా అంటూ వాదనకు దిగుతారు. అలాంటి టైమ్లో చాలా మంది చేసేదేమీ లేక డ్యామేజ్డ్ ఐటమ్తోనే వెనుదిరుగుతుంటారు. అయితే, ఇప్పుడు చెప్పబోయే విషయం మీకు తెలిసి ఉంటే వెనక్కి వెళ్లాల్సిన పని లేదు. మీకు నచ్చని వస్తువును రిటర్న్ ఇచ్చి మరో ప్రొడక్ట్నుతీసుకెళ్లవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
ఇలా చేస్తే రిటర్న్ తీసుకోవాల్సిందే!
ప్రభుత్వం "కన్స్యూమర్ గూడ్స్ బిల్ - 2015, చాప్టర్ 3"లో "No Exchange - No Return" గురించి ఒక విషయం స్పష్టంగా పేర్కొంది. అదేంటంటే.. కస్టమర్స్కు ఏమైనా డ్యామేజ్డ్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చినా లేదా కొన్న ప్రొడక్ట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఉన్నా దాన్ని కొనుగోలు చేసిన రోజు నుంచి 15 రోజుల్లో వినియోగదారులు రిటర్న్ ఇవ్వొచ్చు. అంటే, మీరు కొన్న వస్తువు ఏదైనా డ్యామేజ్ వస్తే తీసుకున్న 15 డేస్లో కొన్న షాపు దగ్గరకు వెళ్లి రిటర్న్ ఇవ్వొచ్చన్నమాట.
ఈ విషయం చెప్పినా కొంతమంది రిటర్న్ తీసుకోవడానికి ససేమీరా అంటుంటారు. "ఏం చేస్తారో చేసుకోండి" అని నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం ఇస్తుంటారు. అలాంటి సందర్భాల్లో "నేషనల్ కన్స్యూమర్ హెల్ప్లైన్(NCH)" నంబర్ "1800-11-400 లేదా 1915" కి కాల్ చేసి ఆ షాప్ పైన కంప్లైంట్ ఇవ్వొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ చర్య వల్ల తప్పకుండా వినియోగదారులకు న్యాయం జరుగుతుందని చెబుతున్నారు. సో, తెలుసుకున్నారు కదా? ఇకమీద ఎప్పుడైనా షాపింగ్ లో సమస్య వచ్చి, కొన్న వస్తువు రిటర్న్ చేయాల్సి వస్తే ఈ కన్స్యూమర్ ఆయుధాన్ని ఉపయోగించండి. మేలుకో వినియోగదారుడా మేలుకో!
