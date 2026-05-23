క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయా? - ఇలా ఫిర్యాదు చేస్తే మీ డబ్బులు వెనక్కి!
-టెక్నాలజీ యుగంలో భారీగా పెరుగుతోన్న క్రెడిట్ మోసాలు - ఇలా జాగ్రత్తపడాలంటున్న నిపుణులు!
Published : May 23, 2026 at 7:22 PM IST
How to Complaint Against Credit Card Frauds: క్రెడిట్ కార్డు.. దీని గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయాల్సిన పనిలేదు. షాపింగ్, గ్రోసరిస్ సహా ఇతర అవసరాల కోసం చాలా మంది ఈ కార్డులు తెగవాడుతుంటారు. అయితే క్రెడిట్ కార్డ్ల వాడకాలు పెరుగుతున్న ఈ రోజుల్లో మోసాలు కూడా భారీగా పెరుగుతున్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇక మోసపోయినప్పుడు ఎలా స్పందించాలో తెలియక చాలా మంది తీవ్ర ఆందోళనలకు గురవుతుంటారని.. అలాంటి వారు వెంటనే అప్రమత్తమై సంబంధిత వర్గాలకు ఫిర్యాదు చేయడం ద్వారా నష్టాన్ని నివారించవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కార్డు మోసం జరిగినప్పుడు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా ఏదైనా ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినట్లు అనుమానిస్తే, వెంటనే టెన్షన్ పడకుండా తక్షణమే ఆ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఆర్థిక నష్టం జరిగినప్పుడు ప్రశాంతంగా ఆలోచించడం వల్ల నష్టాలను గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చంటున్నారు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) నిబంధనల ప్రకారం కస్టమర్ ప్రమేయం లేకుండా జరిగే అనధికార లావాదేవీలకు క్రెడిట్ కార్డుదారుడిపై ఎలాంటి బాధ్యత ఉండదంటున్నారు. బ్యాంకు లేదా వ్యవస్థ నిర్లక్ష్యం కారణంగా జరిగిన మోసాలను కచ్చితమైన సమయంతో సహా వెంటనే నివేదించడం ద్వారా సమస్య త్వరగా పరిష్కారం అవుతుందని అంటున్నారు.
క్రెడిట్ కార్డ్ ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా గుర్తించాలి?: బాధ్యతాయుతమైన క్రెడిట్కార్డు వినియోగదారులుగా ఫోన్కు వచ్చే అనుమానాస్పద లావాదేవీల అలర్ట్లను (ఎస్ఎంఎస్, ఈమెయిల్ లేదా నెలవారీ స్టేట్మెంట్లు) ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా బ్యాంకుకు లేదా ఆర్థిక సంస్థకు నివేదించడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని గమనించాలంటున్నారు.
- ముందుగా ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ని కుటుంబ సభ్యులు లేదా తెలిసిన వ్యాపారులు ఎవరైనా చేశారేమో నిర్ధారించుకోవాలనుకుంటున్నారు.
- ఆటో-పే ఆప్షన్ ద్వారా ఏవైనా డబ్బులు డెబిట్ అయ్యాయా అనే వివరాలు చెక్ చేసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
- ట్రాన్సాక్షన్స్కు సంబంధించిన మెసేజ్లో విక్రేత వివరాలను తనిఖీ చేయాలని, లావాదేవీ ఆన్లైన్లో జరిగిందా లేదా ఆఫ్లైన్లో జరిగిందా? దేశీయంగా లేదా అంతర్జాతీయంగా జరిగిందా? అనేది చూసుకోవాలనుకుంటున్నారు.
- చట్టబద్ధమైన మినహాయింపులు ఏవీ లేవని, ఆ లావాదేవీ కచ్చితంగా మోసపూరితమైనదేనని నిర్ధారించుకుని.. తర్వాత వెంటనే సంబంధిత అధికారులకు అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేయమంటున్నారు.
ఫిర్యాదు ఎలా చేయాలి?:
- ఫేక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినప్పుడు క్రెడిట్ కార్డును బ్లాక్ చేయడం మందుగా చేయాలంటున్నారు. మొబైల్ బ్యాంకింగ్, బ్యాంక్ యాప్, కస్టమర్ కేర్ హెల్ప్లైన్ నంబరు ద్వారా బ్లాక్ చేయొచ్చని చెబుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల తదుపరి ఆర్థిక నష్టం జరగకుండా నివారించవచ్చని.. సమస్యను పరిష్కరించేందుకు కొంత సమయం దొరుకుతుందని అంటున్నారు.
- క్రెడిట్ కార్డ్ మంజూరు చేసిన బ్యాంకు లేదా ఆర్థిక సంస్థకు అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేయమంటున్నారు. అంటే మోసం జరిగిన సమయం, లావాదేవీ ఐడీ, ఎంత మొత్తం డెబిట్ అయ్యింది వంటి వివరాలను అందిస్తూ, అది మీకు తెలియకుండా జరిగిన అనధికార లావాదేవీ అని స్పష్టంగా పేర్కొనమంటున్నారు.
- బ్యాంకుతోపాటు, ఆర్బీఐకి కూడా ఇలాంటి సమగ్రమైన ఫిర్యాదును ఇవ్వడం కూడా మంచిదే అంటున్నారు.
- అలాగే సమస్య పరిష్కారం కోసం పోలీసులను ఆశ్రయించి, ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసే అవకాశమూ ఉందంటున్నారు.
- నష్టపరిహారం కోరే సమయంలో ఆధారాల కోసం.. ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్లు, ఈమెయిల్లు, ఎఫ్ఐఆర్ కాపీలు, లావాదేవీకి సంబంధించిన స్క్రీన్షాట్లు, చేసిన ఫిర్యాదుల రికార్డులను సేవ్ చేసుకోవాలంటున్నారు.
- మీ ఖాతాలోకి తిరిగి డబ్బు జమ అయ్యే వరకు, సంబంధిత అధికారుల నుంచి అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉండాలంటున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి:
- ఆన్లైన్ చెల్లింపులు చేసేప్పుడు సురక్షితమైన నెట్వర్క్లను మాత్రమే వినియోగించాలంటున్నారు.
- భద్రంగా ఉండేందుకు మీ ఏటీఎం పిన్, క్రెడిట్ కార్డు లాగిన్ పాస్వర్డ్లను క్రమం తప్పకుండా మారుస్తూ ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
- అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా అంతర్జాతీయ, ఆన్లైన్ లావాదేవీలకు అనుమతి ఇవ్వాలంటున్నారు.
