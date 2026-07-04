"మ్యూచువల్ ఫండ్" ఇన్వెస్టర్ చనిపోతే - ఆ డబ్బులు ఎవరు క్లెయిం చేసుకోవచ్చు?
మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 11:25 AM IST
Mutual Fund Death Claim Process : ప్రస్తుతం మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెడుతున్నవారి సంఖ్య రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది. భవిష్యత్తులో వివిధ ఆర్థిక అవసరాలు తీర్చడమే లక్ష్యంగా చాలా మంది మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులను ఎంచుకుంటున్నారు. అయితే, దురదృష్టవశాత్తు పెట్టుబడి కాలవ్యవధిలోనే ఇన్వెస్టర్ ఆకస్మాత్తుగా చనిపోయినప్పుడు అందుకు సంబంధించిన క్లెయిమ్ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది? ఉమ్మడి ఖాతాదారులు, నామినీలు, వారసులలో ఎవరు ఎలా పొందుతారు? అసలు క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. మరి, అందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం
క్లెయిం ఎవరు చేయవచ్చు?
మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ మరణం తర్వాత పెట్టుబడి మొత్తాన్ని క్లెయిం చేయడానికి అర్హులైన వ్యక్తులు ఎవరు అనేది ముందు తెలుసుకోవాలి. వారిలో ఉమ్మడి ఖాతాదారులు, నామినీ, చట్టపరమైన వారసులు ఇలా ఎవరైనా ఉండొచ్చు.
ఉమ్మడి ఖాతాదారుడు : మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్పై ముగ్గురు జాయింట్ హోల్డర్లు ఉండొచ్చు. మొదటి ఖాతాదారుడు చనిపోతే, ఆ పెట్టుబడిని మిగిలిన వారికి బదిలీ చేస్తారు. సాధారణంగా, ఈ ప్రాసెస్ సరళంగానే ఉంటుంది. ఒకవేళ పెట్టుబడిదారులు అందరూ మరణిస్తే, నామినీ ఆ పెట్టుబడిని క్లెయిం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
నామినీ : పెట్టుబడిదారుడు తన మరణం తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ స్వీకరించడానికి నియమించిన వ్యక్తిని "నామినీ"గా పిలుస్తారు. పెట్టుబడులను క్లెయిం చేయడానికి నామినీలు స్పష్టమైన హక్కును కలిగి ఉంటారు. ఈ బదిలీ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
చట్టపరమైన వారసులు : ఒకవేళ పెట్టుబడిదారులు, నామినీలు కూడా చనిపోయినట్లయతే పెట్టుబడిని చట్టపరమైన వారసుడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. సాధారణంగా చట్టపరమైన వారసులను వీలునామా ద్వారా లేదా అది లేనప్పుడు, వారసత్వ చట్టాల ద్వారా నిర్ణయిస్తుంటారు. చట్టపరమైన వారసుల ప్రక్రియలో కీలక డాక్యుమెంటేషన్, చట్టపరమైన లాంఛనాలుంటాయి. ఇలాంటి క్లెయిం సందర్భంలో క్లెయిందారుడిని గుర్తించడానికి టైమ్తో పాటు అదనంగా డాక్యుమెంటేషన్ పని కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
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క్లెయిం ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుందంటే?
ఇన్వెస్టర్ మరణం తర్వాత నామినీ, ఉమ్మడి ఖాతాదారుడు లేదా చట్టపరమైన వారసుడు ఇలా ఎవరైనా సరే మొదటగా సంబంధిత ఫండ్ హౌస్ను కాంటాక్ట్ అవ్వాలి. ఈ క్లెయిం ప్రాసెస్లో క్లెయిందారుడు నామినీ, జాయింట్ హోల్డర్ లేదా చట్టపరమైన వారసుడు అనే దాని ఆధారంగా మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌస్కు కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ను సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎవరు ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
జాయింట్ హోల్డర్/నామినీ : మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ మరణం తర్వాత చేసే క్లెయిం ప్రాసెస్లో క్లెయిమ్ చేసే వ్యక్తి జాయింట్ హోల్డర్ లేదా నామినీ అయినట్లయితే మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్ల బదిలీని అభ్యర్థించే లేఖ లేదా ఫారం, మరణించిన పెట్టుబడిదారుడి మరణ ధ్రువీకరణ పత్రానికి సంబంధించిన నోటరీ చేసిన కాపీ సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే, క్లెయిందారుడి ఆధార్, పాన్ కార్డు, చెల్లుబాటు అయ్యే కేవైసీ పత్రాలు, రద్దు చేసిన చెక్ లేదా బ్యాంకు స్టేట్మెంట్ అవసరమవుతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- ఒకవేళ నామినీ మైనర్ అయినట్లయితే, నామినీ జనన ధృవీకరణ పత్రం, సంరక్షకుడి KYC పత్రాలు కూడా అవసరమవుతాయి.
- అదే, చట్టపరమైన వారసులయితే పైన పేర్కొన్న డాక్యుమెంట్స్తో పాటు Indemnity Bond, వారసుడి వ్యక్తిగత అఫిడవిట్, కేవైసీ వివరాలు, వారసత్వ ధ్రువీకరణ పత్రాలను కూడా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
వేర్వురు ఫండ్లు : ఇన్వెస్టర్స్ ఒకే మ్యూచువల్ ఫండ్లో గాక అనేక ఫండ్లలో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో పెట్టుబడిదారుడికి సంబంధించిన అన్ని ఫండ్ హౌస్లలోను పైన పేర్కొన్న డాక్యుమెంట్స్ సమర్పించి క్లెయిం చేయవలసి ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
బహుళ క్లెయిందారులు : కొంతమంది మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడిదారులు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు బహుళ క్లెయిందారులను నామినీలుగా సూచిస్తుంటారు. అలా, ఏవరైనా మరణించిన పెట్టుబడిదారు విషయంలో బహుళ నామినీలు లేదా వారసులు ఉన్నట్లయితే చనిపోయిన ఇన్వెస్టర్ వీలునామాలోని సూచనల ప్రకారం నామినేషన్ పత్రాల్లో పేర్కొన్న వాటా శాతం ఆధారంగా ఫండ్ల యూనిట్లను డివైడ్ చేస్తారు.
ఒకవేళ వీలునామా లేనట్లయితే మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లు.. అర్హత గల కలిగిన అందరూ హక్కుదారులకు ఈక్వల్గా పంపణీ చేస్తారు. అలాగే, ఎంఎఫ్ యూనిట్లను హాక్కుదారులకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు మూలధన లాభాల పన్ను ఉండదని గుర్తుంచుకోవాలి. అయితే, వాటి నుంచి లాభాలు/డివిడెండ్లు పొందినప్పుడు మాత్రం ప్రస్తుత పన్ను చట్టాలకు లోబడి ట్యాక్స్ విధిస్తారని చెబుతున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు.
పెట్టుబడిదారులు చేయాల్సినవి :
- ఎవరైనా సరే మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే లబ్ధిదారుడు ఎవరనే విషయాన్ని స్పష్టంగా పేర్కొనాలి. అలా పేర్కొనడం ద్వారా అతని తర్వాత యూనిట్లు/ఆస్తుల బదిలీ ఈజీగా జరగుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ఇది మీ వారసులు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ క్లెయిం చేసేటప్పుడు ఎదురయ్యే చట్టపరమైన సమస్యలను నివారిస్తుంది.
- ముఖ్యంగా పెళ్లి, పిల్లల జననం లేదా కుటుంబంలో మరణం వంటి ముఖ్యమైన జీవిత సంఘటనల తర్వాత నామినీ వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయడం చాలా అవసరమంటున్నారు నిపుణులు.
- మ్యూచువల్ ఫండ్ స్టేట్మెంట్స్, అకౌంట్ నంబర్లు, సంబంధిత ఆర్థిక పత్రాలతో సహా మీ అన్ని పెట్టుబడుల వివరణాత్మక రికార్డులను ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ముఖ్యులకు అందుబాటులో ఉంచడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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