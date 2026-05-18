ETV Bharat / business

"టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్"​ - అలా తీసుకుంటే రూ.కోటి నష్టమట!

- మంచి కాలపరిమితిపై నిపుణుల సూచన - 75 ఏళ్లకు వద్దంటున్న ఎక్స్​పర్ట్స్

Term Insurance Tenure
Term Insurance Policy (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 18, 2026 at 10:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Right Term Insurance Tenure : కుటుంబ ఆర్థిక భద్రత కోసం ఆ ఫ్యామిలీలో సంపాదించే వ్యక్తి జీవిత బీమా పాలసీ తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ప్రస్తుతం చాలా మంది వ్యక్తులు జీవిత బీమా ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి తమ కుటుంబాలను ఆర్థికంగా రక్షించుకోవడానికి బీమా పాలసీలను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, మొన్నటి వరకు ఎక్కువగా పెట్టుబడులతో కూడిన జీవిత బీమా(ఎండోమెంట్) పాలసీలను తీసుకునేవారు. కానీ, ప్రస్తుతం తక్కువ ప్రీమియంతో ఎక్కువ ప్రయోజనాలను అందించే టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇంతకీ, టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏమిటి? ఎన్నేళ్ల వరకు ఈ పాలసీ తీసుకుంటే మంచిది? దీనిపై నిపుణులు ఏమంటున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏమిటి?

సంపాదించే వ్య‌క్తి లేదా కుటుంబానికి మూలాధార‌మైన వ్య‌క్తి అనుకోని సంఘ‌ట‌న వ‌ల్ల దూరమైతే.. ఆ ఫ్యామిలీకి "టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్" అనేది ఆర్థికంగా అండ‌గా నిలుస్తుంది. ఇది ఒక నిర్దిష్ట కాలానికి కొనుగోలు చేసే జీవిత బీమా పాలసీ. అంటే.. పాలసీ కాల వ్యవధిలో పాల‌సీదారు మ‌ర‌ణిస్తే హామీ మొత్తం నామినీకి అందిస్తారు. ఒక‌వేళ పాల‌సీ కాల‌వ్య‌వ‌ధిలో పాలసీ చేసిన వ్యక్తి జీవించి ఉంటే ఎటువంటి మొత్తం చెల్లించ‌రు. ఈ కార‌ణంగానే మిగతా పాల‌సీల‌తో పోల్చి చూస్తే ట‌ర్మ్ బీమా ప్రీమియం కూడా త‌క్కువ‌గానే ఉంటుంది. చిన్న వ‌య‌సులో ఈ పాలసీని కొనుగోలు చేసినట్లయితే ప్రీమియం మరింత తక్కువగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా తక్కువ ప్రీమియంతో, ఎక్కువ రిస్క్ కవరేజీని అందించడం ఈ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీల ప్రత్యేకత అని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

ఎన్నేళ్లకు తీసుకుంటే మంచిది?

కుటుంబానికి ఆర్థిక భరోసా ఇచ్చే టర్మ్‌ ఇన్సూరెన్స్ ఎన్నేళ్ల వరకు ఉండాలి? ఈ విషయంలో చాలా మంది పొరపాట్లు చేస్తుంటారు. ప్రీమియం తక్కువే కదా అని వందేళ్లు వచ్చే వరకు పాలసీ తీసుకుంటారు. కానీ, ఇది ఆర్థికంగా సరైన నిర్ణయం కాదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. సాధారణంగా 60 నుంచి 65 ఏళ్లు వచ్చేసరికి బాధ్యతలు తీరిపోతాయి. అప్పటికే పిల్లలు సెటిల్ అయిపోతారు. మీ సంపాదనపై ఎవరూ ఆధారపడని స్థితిలో టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ పెద్దగా అవసరం ఉండదు. అందుకే, పిల్లలు సెటిల్ అయ్యేవరకు అంటే గరిష్ఠంగా 65 ఏళ్ల వరకు టర్మ్ ప్లాన్ తీసుకోవడం ఉత్తమమని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

"టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్" తీసుకుంటున్నారా? - మంచి కంపెనీని ఇలా సెలక్ట్ చేసుకోండి!

ఉదాహరణకు 25 ఏళ్ల వ్యక్తి కోటి రూపాయల పాలసీ తీసుకున్నాడనుకుందాం. అప్పుడు అతనికి 65 ఏళ్లు వచ్చే వరకు మొత్తం 40 ఏళ్ల పాటు ఏటా 15 వేల రూపాయల వార్షిక ప్రీమియం చెల్లించాలి.

ఒకవేళ సేమ్ పాలసీని ఆ వ్యక్తి 75 ఏళ్లకు తీసుకుంటే ప్రీమియం 21 వేల రూపాయలుగా ఉంటుంది. ఈ మొత్తాన్ని 50 సంవత్సరాల పాటు చెల్లించాలి. ఇక్కడ ప్రీమియం పెరగడానికి ముఖ్య కారణం ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలను పరిగణించి ప్రీమియం పెంచుతాయి.

  • ఈ లెక్కన 65 ఏళ్ల పాలసీతో పోల్చితే 75 ఏళ్ల పాలసీకి ప్రతి ఏటా రూ.6 వేలు ఎక్కువ ప్రీమియం చెల్లించాలి.
  • 75 ఏళ్ల వరకు పాలసీ తీసుకున్న వ్యక్తి మొదటి 40 ఏళ్లలోనే అదనంగా రూ.2,40,000(6000X40=2,40,000) చెల్లిస్తారు.
  • ఆ తర్వాత 65 ఏళ్ల నుంచి 75 ఏళ్ల మధ్య చెల్లించే మొత్తం ప్రీమియం విలువ రూ.2,10,000(21,000x10=2,10,000) అవుతుంది.
  • మొత్తంగా 75 ఏళ్లు వచ్చేసరికి రూ.4,50,000 అదనంగా చెల్లిస్తారు.
  • అవసరం లేకున్నా టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్​కు చెల్లించే అదనపు ప్రీమియాన్ని రిటైర్మెంట్ కోసం పెట్టుబడిగా పెట్టడం మంచిదని చెబుతున్నారు.

ఉదాహరణకు 25 ఏళ్ల వయసు నుంచి ప్రతి ఏటా రూ.6 వేలను ఏదైనా మ్యూచువల్ ఫండ్​లో పెట్టుబడి పెడితే 75 ఏళ్లు వచ్చేసరికి 12శాతం రిటర్న్ వచ్చినా మీ పెట్టుబడి కాంపౌండింగ్ ఇంట్రెస్ట్​తో కలిపి రూ.1,44,00,000కు పైగా ఒకేసారి చేతికి అందుతుందని ఆర్థిక నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.

ఎండలు ముదిరితే.. అకౌంట్లో డబ్బులు వేస్తారు!

రూ.20లకే రూ.2 లక్షల ప్రమాద బీమా - ఎవరు అర్హులు, ఎలా చేరాలంటే?

TAGGED:

HOW LONG SHOULD TAKE TERM INSURANCE
GUIDE TO BUY BEST TERM INSURANCE
HOW TO CHOOSE RIGHT TERM INSURANCE
టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంపిక సూచనలు
BEST TERM INSURANCE PLAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.