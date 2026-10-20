ఫ్యామిలీ 'హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్' ఎంత ఉండాలి? - సరైన బీమా కవరేజీ ఎంచుకోండిలా!
హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటున్నారా? - ఎంత కవరేజీ ఉంటే మీ ఫ్యామిలీకి సేఫ్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 7:55 AM IST
Health Insurance Coverage : నేటి రోజుల్లో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అవసరం గురించి చాలా మందికి తెలిసిందే. అలాగని, మీకు మీ ఫ్యామిలీకి ఏదో ఒక మొత్తానికి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే సరిపోదు. మీ కుటుంబ వైద్య అవసరాలను బట్టి మీరు బీమా మొత్తాన్ని నిర్ణయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, నిరంతరం పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా, ఈ రోజు సరిపోతుందని అనిపించే బీమా మొత్తం ఫ్యూచర్లో మీ చిన్న వైద్య చికిత్స అవసరాలకు కూడా సరిపోకపోవచ్చంటున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ను తీసుకునేటప్పుడు సరైన బీమా హామి మొత్తాన్ని ఎంచుకోవాలని చెబుతున్నారు. మరి, పూర్తి ఆరోగ్య రక్షణ కోసం ఆదాయం, వయసు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆధారంగా సరైన హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఎంత ఉంటే సరిపోతుందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ప్రాథమిక లిమిట్ :
ప్రస్తుతం దేశంలోని ఒక సగటు ఫ్యామిలీకి రూ.10 లక్షల బీమా కవరేజీ సరిపోతుందని ప్రాథమిక అంచనాగా చెబుతున్నారు బీమాకు సంబంధించిన మార్కెటింగ్ ప్రతినిధులు. కానీ, పెరుగుతున్న వైద్య ద్రవ్యోల్బణం తీరును బట్టి చూస్తే ఈ మొత్తం సరిపోకవచ్చంటున్నారు. ఎందుకంటే, ఇండియాలో వైద్య ద్రవ్యోల్బణం ఏడాదికి 12 నుంచి 13 శాతంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఏళ్ల తరబడి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఖర్చులు నిరంతరం పెరుగుతున్నందున, మెట్రో నగరాల్లో కొద్దికాలం ICUలో ఉండడానికి లేదా ఒక సాధారణ సర్జరీకి కూడా రూ.6 నుంచి 8 లక్షల వరకు ఖర్చు అవ్వొచ్చంటున్నారు.
అధునాతన ట్రీట్మెంట్స్ వల్ల హాస్పిటల్ బిల్లులు పెరుగుతున్నందున, చాలా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఇప్పుడు రూ.10 లక్షల హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ను ఒక ప్రాథమిక పరిమితిగా పరిగణిస్తున్నారు. కాబట్టి, కొనుగోలుదారులు ముందుగానే తమ పాలసీలో సూపర్ టాప్-అప్లను చేర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. వయసు, నగరం, జీవనశైలి మొదలగువాటిని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు బీమా మార్కెటింగ్ నిపుణులు. వీటన్నింటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్కు సంబంధించిన ప్రాథమిక భావన, ఆధునిక కాలంలో దాని ఇంపార్టెన్స్, ఒక నిర్దిష్ట పాలసీని ఎంచుకునే ముందు పరిగణించవలసిన అనేక కీలక అంశాలను తప్పక తెలుసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
వయసు :
హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజీ ఎంత ఉండాలో అనే నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు పాలసీదారుల వయసు చాలా ముఖ్యం. యువకుల్లో చాలా మంది పెద్దగా ఆరోగ్య సమస్యలు లేకుండా ఉంటారు. మీరు యువకులై ఉండి, గ్రూప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అందించే కంపెనీల్లో వర్క్ చేస్తున్నట్లయితే, తక్కువ బీమా మొత్తాన్ని ఎంచుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, మీ వయసు 40 ఏళ్లు దాటిన ఉంటే, ఇన్సూరెన్స్ మొత్తం మీ వార్షిక ఇన్కమ్కు కనీసం 3 రెట్లు ఉండడం మంచిదంటున్నారు. అంటే, మీకు సంవత్సరానికి రూ.6 లక్షల వరకు వస్తున్నట్లయితే, రూ.18 లక్షల నుంచి రూ.20 లక్షల వరకు కవరేజీ ఉండడం సరైన నిర్ణయమంటున్నారు.
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బీమా మొత్తం ఎక్కువ ఎందుకు?
వృద్ధుల(75 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఏజ్ ఉన్న వ్యక్తులు)కు ముఖ్యంగా మెట్రో నగరాల్లో రూ.10 లక్షల హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ సరిపోకపోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అలాంటి వారు ఆరోగ్య నిపుణులతో చర్చించి రూ.15 నుంచి 25 లక్షల కవరేజ్ పరిధిని లేదా బేస్ + సూపర్ టాప్-అప్ను పరిగణించడం మేలు అంటున్నారు. భారత్ అంతటా ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చులు ఒకేలా లేవని గుర్తుంచుకోవాలి. చిన్న పట్టణాలతో పోల్చితే మెట్రో నగరాల్లో వైద్య ఖర్చులు అధికంగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
పెద్ద పట్టణంలోనూ చికిత్స ఖర్చులను భరించడానికి మీ బీమా కవరేజ్ సరిపోయేలా చూసుకోవాలి. రోబోటిక్ సర్జరీలు, హాస్పిటల్ రూమ్ ఛార్జీలు, అధునాతన స్కానర్లు వంటి వాటికి విలేజెస్తో పోల్చితే మెట్రో నగరాల్లో ఖర్చు చాలా ఎక్కువ. అందుకే, ఆరోగ్య బీమా కవరేజీని నిర్ణయించేటప్పుడు ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్, కుటుంబ కవరేజ్తో పాటు నగర వైద్య ఖర్చులనూ తప్పక గమనించాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
పరిగణించాల్సినవి :
సంపాదించే వ్యక్తిపై భార్య, పిల్లలు ఆధారపడి ఉంటే, ప్రాథమికంగా రూ.10 నుంచి 20 లక్షల ఫ్యామిలీ ఫ్లోటర్ ప్లాన్ ఉంటే సరిపోవచ్చంటున్నారు. అయితే, అదే ఫ్యామిలీలో సీనియర్ సిటిజన్లు ఉంటే వారికి రూ.20 నుంచి 25 లక్షల(క్రిటికల్ ఇల్నెస్ కవరేజ్తో సహా) హామీ మొత్తం ఉండేలా చూసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. విస్తృతమైన క్యాష్లెస్ హాస్పిటల్ నెట్వర్క్ ఉన్న ప్లాన్ను ఎంచుకోవాలంటున్నారు. ప్లాన్లో క్లెయింలపై లిమిట్స్ లేదా కో-పేమెంట్ నిబంధనలు ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయాలి. తక్కువ వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉన్న ప్లాన్ కోసం చూడాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
వృద్ధాప్యంలో ఉన్నోళ్లు త్వరగా అనారోగ్యానికి గురయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ. కాబట్టి, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లో వృద్ధుల కోసం కవరేజీ మొత్తాన్ని నిర్ణయించేటప్పుడు వారి వైద్య చరిత్ర, ప్రస్తుత జీవనశైలి, వ్యక్తిగత ఆదాయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. సీనియర్ సిటిజన్లకు యువతతో పోలిస్తే ప్రీమియం ఎక్కువే ఉండొచ్చు. అది కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలంటున్నారు.
చివరిగా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ప్రతి ఒక్కరి వైద్య అవసరాలు ఒకేవిధంగా ఉండవు. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు చాలా సంవత్సరాలుగా ఈ విషయాన్ని గమనిస్తూ వస్తున్నాయి. వ్యక్తుల ప్రత్యేక వైద్య అవసరాలను తీర్చడం కోసం, వారు 'రైడర్స్'(riders) రూపంలో అదనపు ఫెసిలిటీలను అందిస్తున్నారు. అవసరాన్ని బట్టి, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని మరింత సమర్థవంతంగా, సమగ్రంగా మార్చుకోవడానికి ఎవరైనా ఈ రైడర్లను ఎంచుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
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