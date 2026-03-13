క్రెడిట్ కార్డుతో ఇన్ని కాంప్లిమెంటరీ బెనిఫిట్స్ పొందొచ్చా! - మీకు తెలుసా?
- కొత్త క్రెడిట్ కార్డ్ ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోండి - డిస్కౌంట్లు, క్రెడిట్ పాయింట్లతో వేల రూపాయలు ఆదా!
Credit Card Benefits : నేటి రోజుల్లో క్రెడిట్ కార్డులు వాడేవారి సంఖ్య ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతూనే ఉంది. చేతిలో డబ్బు లేకున్నా సరే అవసరాలు తీర్చుకోవడం, నచ్చిన వస్తువు కొనుగోలు చేసే వెసులుబాటు ఉండడంతో చాలా మంది క్రెడిట్ కార్డు తీసుకుంటున్నారు. అయితే, క్రెడిట్ కార్డు వాడితే అప్పుల్లో కూరుకుపోతారనే భయం కూడా కొందరిలో ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే క్రెడిట్ కార్డు ఎలా వాడాలో ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. సరిగా వాడితే చాలా ప్రయోజనాలు ఉంటాయంటున్నారు. ఇంతకీ, క్రెడిట్ కార్డులతో ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయో? ఖర్చులను ఆదా చేయడంలో ఎలా ఉపయోగపడతాయో? ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
క్రెడిట్ కార్డు సంస్థలు కొత్తగా కార్డు తీసుకునే వారికి అనేక రకాల బెనిఫిట్స్తోపాటు కాంప్లిమెంటరీ ప్రయోజనాలు కూడా కల్పిస్తుంటాయి. ఇవి క్యాష్బ్యాక్, రివార్డులు, భోజనం, వినోదం, ట్రావెల్ బెనిఫిట్స్ మొదలైన రూపాల్లో తగిన బెనిఫిట్స్ను అందిస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా మెజార్టీ పీపుల్ క్రెడిట్ కార్డులను ఎక్కువగా నెలవారీ కిరాణాసామాగ్రి, షాపింగ్, పెట్రోల్ బంకులు, ఫుడ్ ఆర్డర్లు, యుటిలిటీ బిల్లుల చెల్లింపు, ఆన్లైన్ షాపింగ్లకు వినియోగిస్తుంటారు. ఇదే క్రమంలో కస్టమర్లను ఆకర్షించేందుకు క్రెడిట్ కార్డు సంస్థలు ఆయా బిల్లులపై క్యాష్ బ్యాక్లు, రివార్డులను ఇస్తుంటాయి. ఉదాహరణకు, మీరు ఒక కార్డు ద్వారా నెలవారీగా రూ.10వేలు ఖర్చు చేస్తే, దానిపై 5% క్యాష్బ్యాక్ లభించినప్పుడు ప్రతి నెలా మీరు రూ.500 (సంవత్సరానికి రూ.6,000) వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు.
భోజనం, వినోదం :
ఈ మధ్యకాలంలో రెస్టారెంట్లలో భోజనం, వినోదానికి సంబంధించిన ఖర్చులు చేసేవారు చాలా ఎక్కువయ్యారు. మీరు క్రెడిట్ కార్డులను రెస్టారెంట్లు, సినిమా థియేటర్లలో ఎక్కువగా వాడుతుంటే డైనింగ్, ఎంటర్టైన్మెంట్ క్రెడిట్ కార్డులు తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే చాలా రెస్టారెంట్లు క్రెడిట్ కార్డు సంస్థలతో భాగస్వామ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. కాబట్టి, అలాంటి క్రెడిట్ కార్డులు ఉంటే కొన్ని రెస్టారెంట్లు, సినిమా థియేటర్లు 10 నుంచి 40 శాతం వరకు డిస్కౌంట్లు ఇస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా, కొన్ని కంపెనీలు ఫ్రీ మూవీ టికెట్స్ ఆఫర్లు కూడా ఇస్తుంటాయి. ఇందుకోసం క్రెడిట్ కార్డు కంపెనీలు స్విగ్గీ, PVR వంటి సంస్థలతో కలిసి ఈ ఆఫర్లను ఇస్తున్నాయి. ఇలాంటివి తీసుకోవడం ద్వారా మీ మొత్తం బిల్లులో కొంతమేర డబ్బును ఆదా చేసుకోవచ్చంటున్నారు.
ట్రావెల్ బెనిఫిట్స్ :
మీరు తరచూ ప్రయాణాలు చేస్తుంటే ట్రావెల్ క్రెడిట్ కార్డులను తీసుకోవడం బెటర్. ఎందుకంటే కొన్ని క్రెడిట్ కార్డులు అనేక ట్రావెల్ సంబంధిత ప్రోత్సాహకాలతో వస్తాయి. ఇలాంటి కార్డులను యూజ్ చేసి విమాన టిక్కెట్లపై మంచి తగ్గింపులను పొందొచ్చు. అంతేకాకుండా ప్రయాణాల విషయంలో బహుళ ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి
ఉదాహరణకు ఒకవేళ SBI ఐఆర్సీటీసీ క్రెడిట్ కార్డు తీసుకున్నట్లయితే ఆ కార్డుతో ట్రైన్ టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటే 5% నుంచి 10% డిస్కౌంట్ పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, HDFC, కోటక్ బ్యాంకులు అందించే 'కా-చింగ్ క్రెడిట్ కార్డు'తో ఇండిగో ఫ్లైట్స్ బుకింగ్కు స్పెషల్ డిస్కౌంట్తోపాటు రివార్డు పాయింట్లు కూడా లభిస్తాయి. ఎక్కువగా ట్రావెల్ చేసేవారికి ఇలాంటి క్రెడిట్ కార్డులు బెస్ట్ ఆప్షన్గా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
ఫ్రీ లాంజ్ యాక్సెస్ :
కొన్ని క్రెడిట్ కార్డులు ఎయిర్ పోర్టుల్లో లాంజ్ యాక్సెస్ను ఉచితంగా అందిస్తుంటాయి. వాటి ద్వారా దేశీయ, అంతర్జాతీయ కాంప్లిమెంటరీ విమానాశ్రయ లాంజ్ యాక్సెస్ పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, ఫ్రీ ఫుడ్, వైఫై యాక్సెస్లను ఇస్తాయి. అలాంటి కార్డులు మీతో ఉంటే వేల రూపాయల వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చంటున్నారు.
బీమా కవరేజ్ :
కొన్ని క్రెడిట్ కార్డులు ట్రావెల్ బీమా కవరేజ్, లగేజీ డ్యామేజ్ కవరేజ్, అత్యవసర సమయాల్లో వైద్య సదుపాయాన్ని కూడా కవర్ చేస్తుంటాయి. ఎక్కువగా వీసా కార్డులు ఇలాంటి ఆఫర్లు అందిస్తుంటాయి. అలాగే, కొన్ని కార్డులు ఇంధన ఖర్చులపై తగ్గింపునూ ఇస్తుంటాయి. SBI భారత్ పెట్రోలియం కార్డు, HDFC బ్యాంక్ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్డులు వంటివి ఇందుకు మంచి ఉదాహరణంగా చెప్పుకోవచ్చు. అలాంటి కార్డులు తీసుకుంటే మీ ఫ్యూయల్ ఖర్చులపై కొంతమేర డబ్బు ఆదా చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ బెనిఫిట్స్ :
ప్రీమియం క్రెడిట్ కార్డులు ఉచిత హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ ప్రయోజనాలను అందిస్తున్నాయి. వీటిలో ఉచిత హెల్త్ చెకప్లు, జిమ్ ఫీజులలో డిస్కౌంట్లు, వెల్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్కు యాక్సెస్ను కల్పిస్తాయి. వీటితో మీ వైద్య, ఫిట్నెస్ ఖర్చులపై కొంతమేర డబ్బును ఆదా చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అలాగే, ఈ కార్డులతో హాస్పిటల్, ఫార్మసీ బిల్లులపై కూడా డిస్కౌంట్లు ఉంటాయి. ఎస్బీఐ కార్డ్ప్లస్, యస్ బ్యాంక్ వెల్నెస్ కార్డు, అపోలో ఎస్బీఐ కార్డు లాంటివి ఇందుకు ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు.
చివరగా మీ అలవాట్లు, అవసరాలకు తగ్గట్లుగా ఎలాంటి క్రెడిట్ కార్డు అవసరమో దాన్నే ఎంచుకోవడం ద్వారా ఏటా వేల రూపాయలను సేవ్ చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. వీటితో పాటు మీరు క్రెడిట్ కార్డు తీసుకునే ముందే వివిధ బ్యాంకులు అందించే కో బ్రాండెడ్ క్రెడిట్ కార్డుల గురించి ఎంక్వైరీ చేయాలి. అప్పుడు మీకు అధిక ప్రయోజనాలు అందుతాయంటున్నారు నిపుణులు.
