ETV Bharat / business

క్రెడిట్ కార్డుతో ఇన్ని కాంప్లిమెంటరీ బెనిఫిట్స్ పొందొచ్చా! - మీకు తెలుసా?

- కొత్త క్రెడిట్ కార్డ్ ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోండి - డిస్కౌంట్లు, క్రెడిట్ పాయింట్లతో వేల రూపాయలు ఆదా!

Credit Card Benefits
Credit Card Benefits (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 13, 2026 at 5:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Credit Card Benefits : నేటి రోజుల్లో క్రెడిట్ కార్డులు వాడేవారి సంఖ్య ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతూనే ఉంది. చేతిలో డబ్బు లేకున్నా సరే అవసరాలు తీర్చుకోవడం, నచ్చిన వస్తువు కొనుగోలు చేసే వెసులుబాటు ఉండడంతో చాలా మంది క్రెడిట్ కార్డు తీసుకుంటున్నారు. అయితే, క్రెడిట్‌ కార్డు వాడితే అప్పుల్లో కూరుకుపోతారనే భయం కూడా కొందరిలో ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే క్రెడిట్​ కార్డు ఎలా వాడాలో ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. సరిగా వాడితే చాలా ప్రయోజనాలు ఉంటాయంటున్నారు. ఇంతకీ, క్రెడిట్ కార్డులతో ఎలాంటి బెనిఫిట్స్​ ఉంటాయో? ఖర్చులను ఆదా చేయడంలో ఎలా ఉపయోగపడతాయో? ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

క్రెడిట్‌ కార్డు సంస్థలు కొత్తగా కార్డు తీసుకునే వారికి అనేక రకాల బెనిఫిట్స్​తోపాటు కాంప్లిమెంటరీ ప్రయోజనాలు కూడా కల్పిస్తుంటాయి. ఇవి క్యాష్‌బ్యాక్‌, రివార్డులు, భోజనం, వినోదం, ట్రావెల్‌ బెనిఫిట్స్‌ మొదలైన రూపాల్లో తగిన బెనిఫిట్స్​ను అందిస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా మెజార్టీ పీపుల్ క్రెడిట్ కార్డులను ఎక్కువగా నెలవారీ కిరాణాసామాగ్రి, షాపింగ్, పెట్రోల్ బంకులు, ఫుడ్ ఆర్డర్లు, యుటిలిటీ బిల్లుల చెల్లింపు, ఆన్​లైన్​ షాపింగ్​లకు వినియోగిస్తుంటారు. ఇదే క్రమంలో కస్టమర్లను ఆకర్షించేందుకు క్రెడిట్ కార్డు సంస్థలు ఆయా బిల్లులపై క్యాష్ బ్యాక్​లు, రివార్డులను ఇస్తుంటాయి. ఉదాహరణకు, మీరు ఒక కార్డు ద్వారా నెలవారీగా రూ.10వేలు ఖర్చు చేస్తే, దానిపై 5% క్యాష్‌బ్యాక్‌ లభించినప్పుడు ప్రతి నెలా మీరు రూ.500 (సంవత్సరానికి రూ.6,000) వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు.

భోజనం, వినోదం :

ఈ మధ్యకాలంలో రెస్టారెంట్లలో భోజనం, వినోదానికి సంబంధించిన ఖర్చులు చేసేవారు చాలా ఎక్కువయ్యారు. మీరు క్రెడిట్ కార్డులను రెస్టారెంట్లు, సినిమా థియేటర్లలో ఎక్కువగా వాడుతుంటే డైనింగ్, ఎంటర్​టైన్​మెంట్ క్రెడిట్ కార్డులు తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే చాలా రెస్టారెంట్లు క్రెడిట్ కార్డు సంస్థలతో భాగస్వామ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. కాబట్టి, అలాంటి క్రెడిట్ కార్డులు ఉంటే కొన్ని రెస్టారెంట్లు, సినిమా థియేటర్లు 10 నుంచి 40 శాతం వరకు డిస్కౌంట్లు ఇస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా, కొన్ని కంపెనీలు ఫ్రీ మూవీ టికెట్స్​ ఆఫర్లు కూడా ఇస్తుంటాయి. ఇందుకోసం క్రెడిట్ కార్డు కంపెనీలు స్విగ్గీ, PVR వంటి సంస్థలతో కలిసి ఈ ఆఫర్లను ఇస్తున్నాయి. ఇలాంటివి తీసుకోవడం ద్వారా మీ మొత్తం బిల్లులో కొంతమేర డబ్బును ఆదా చేసుకోవచ్చంటున్నారు.

ట్రావెల్ బెనిఫిట్స్ :

మీరు తరచూ ప్రయాణాలు చేస్తుంటే ట్రావెల్ క్రెడిట్ కార్డులను తీసుకోవడం బెటర్. ఎందుకంటే కొన్ని క్రెడిట్ కార్డులు అనేక ట్రావెల్ సంబంధిత ప్రోత్సాహకాలతో వస్తాయి. ఇలాంటి కార్డులను యూజ్ చేసి విమాన టిక్కెట్లపై మంచి తగ్గింపులను పొందొచ్చు. అంతేకాకుండా ప్రయాణాల విషయంలో బహుళ ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి

ఉదాహరణకు ఒకవేళ SBI ఐఆర్​సీటీసీ క్రెడిట్ కార్డు తీసుకున్నట్లయితే ఆ కార్డుతో ట్రైన్​ టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటే 5% నుంచి 10% డిస్కౌంట్ పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, HDFC, కోటక్ బ్యాంకులు అందించే 'కా-చింగ్ క్రెడిట్ కార్డు'తో ఇండిగో ఫ్లైట్స్ బుకింగ్​కు స్పెషల్ డిస్కౌంట్​తోపాటు రివార్డు పాయింట్లు కూడా లభిస్తాయి. ఎక్కువగా ట్రావెల్ చేసేవారికి ఇలాంటి క్రెడిట్ కార్డులు బెస్ట్ ఆప్షన్​గా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

"క్రెడిట్ కార్డు" వాడుతున్న వ్యక్తి చనిపోతే - దానిపై ఉన్న బిల్లు ఎవరు కట్టాలి?

ఫ్రీ లాంజ్ యాక్సెస్ :

కొన్ని క్రెడిట్ కార్డులు ఎయిర్ పోర్టుల్లో లాంజ్ యాక్సెస్​ను ఉచితంగా అందిస్తుంటాయి. వాటి ద్వారా దేశీయ, అంతర్జాతీయ కాంప్లిమెంటరీ విమానాశ్రయ లాంజ్‌ యాక్సెస్‌ పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, ఫ్రీ ఫుడ్, వైఫై యాక్సెస్​లను ఇస్తాయి. అలాంటి కార్డులు మీతో ఉంటే వేల రూపాయల వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చంటున్నారు.

బీమా కవరేజ్ :

కొన్ని క్రెడిట్ కార్డులు ట్రావెల్ బీమా కవరేజ్, లగేజీ డ్యామేజ్ కవరేజ్, అత్యవసర సమయాల్లో వైద్య సదుపాయాన్ని కూడా కవర్ చేస్తుంటాయి. ఎక్కువగా వీసా కార్డులు ఇలాంటి ఆఫర్లు అందిస్తుంటాయి. అలాగే, కొన్ని కార్డులు ఇంధన ఖర్చులపై తగ్గింపునూ ఇస్తుంటాయి. SBI భారత్ పెట్రోలియం కార్డు, HDFC బ్యాంక్ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్డులు వంటివి ఇందుకు మంచి ఉదాహరణంగా చెప్పుకోవచ్చు. అలాంటి కార్డులు తీసుకుంటే మీ ఫ్యూయల్ ఖర్చులపై కొంతమేర డబ్బు ఆదా చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

హెల్త్ అండ్ వెల్​నెస్ బెనిఫిట్స్ :

ప్రీమియం క్రెడిట్ కార్డులు ఉచిత హెల్త్ అండ్ వెల్​నెస్ ప్రయోజనాలను అందిస్తున్నాయి. వీటిలో ఉచిత హెల్త్ చెకప్​లు, జిమ్ ఫీజులలో డిస్కౌంట్​లు, వెల్​నెస్ ప్రోగ్రామ్స్​కు యాక్సెస్​ను కల్పిస్తాయి. వీటితో మీ వైద్య, ఫిట్​నెస్ ఖర్చులపై కొంతమేర డబ్బును ఆదా చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అలాగే, ఈ కార్డులతో హాస్పిటల్, ఫార్మసీ బిల్లులపై కూడా డిస్కౌంట్లు ఉంటాయి. ఎస్​బీఐ కార్డ్​ప్లస్, యస్ బ్యాంక్ వెల్​నెస్ కార్డు, అపోలో ఎస్​బీఐ కార్డు లాంటివి ఇందుకు ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు.

చివరగా మీ అలవాట్లు, అవసరాలకు తగ్గట్లుగా ఎలాంటి క్రెడిట్ కార్డు అవసరమో దాన్నే ఎంచుకోవడం ద్వారా ఏటా వేల రూపాయలను సేవ్ చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. వీటితో పాటు మీరు క్రెడిట్ కార్డు తీసుకునే ముందే వివిధ బ్యాంకులు అందించే కో బ్రాండెడ్ క్రెడిట్ కార్డుల గురించి ఎంక్వైరీ చేయాలి. అప్పుడు మీకు అధిక ప్రయోజనాలు అందుతాయంటున్నారు నిపుణులు.

మీకు వచ్చే SMS చివర "ఈ అక్షరాలు" ఉంటున్నాయా? - సైబర్ స్కామ్​కు ఆస్కారం!

మీ క్రెడిట్​ స్కోర్​ సరిగ్గా లేదా? - అయినా, ఈ పద్ధతుల్లో "లోన్స్​"​ పొందవచ్చు!

TAGGED:

CREDIT CARD USES
HOW TO PICK A RIGHT CREDIT CARD
CREDIT CARD OFFERS
క్రెడిట్​ కార్డు బెనిఫిట్స్
CREDIT CARD COMPLIMENTARY BENEFITS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.