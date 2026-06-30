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ఇన్సూరెన్స్​ పాలసీ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? - సరైన సంస్థను ఎంచుకోండిలా!

-ఇన్సూరెన్స్​ పాలసీ కొనుగోలు చేసే ముందు సంస్థ గురించి ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలట! - తద్వారా భవిష్యత్తులో ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుందట!

How to Choose Right Insurance Company
How to Choose Right Insurance Company (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 30, 2026 at 12:43 PM IST

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How to Choose Right Insurance Company: ఎప్పుడు ఏ ప్రమాదం వస్తుందో చెప్పలేని పరిస్థితి. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది ఆయా అవసరాల దృష్ట్యా రకరకాల ఇన్సూరెన్స్​లు తీసుకుంటున్నారు. అయితే పాలసీ ఎంత ముఖ్యమో, దాన్ని అందించే కంపెనీ విశ్వసనీయత కూడా అంతే ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే సరైన బీమా సంస్థను ఎంచుకోవడం వల్ల పూర్తి బీమా మొత్తాన్ని పొందడంతో పాటు అదనపు ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తాయంటున్నారు. అయితే చాలా మంది పాలసీ కొనుగోలు సమయంలో పరిమిత దృష్టితో ఆలోచిస్తుంటారని చెబుతున్నారు. అంటే కొందరు పాలసీ వల్ల లభించే ప్రయోజనాలపై మాత్రమే దృష్టి పెడితే, మరికొందరు నిబంధనలను పూర్తిగా చదవకుండా కేవలం కంపెనీ పేరును మాత్రమే చూసి నిర్ణయం తీసుకుంటారని చెబుతున్నారు. ఈ రెండు పద్ధతులు కూడా అంత సురక్షితం కాదంటున్నారు. బీమా అనేది దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఉండి, మీ కుటుంబ సభ్యులకు విలువైన మెచ్యూరిటీ ప్రయోజనాలను అందించాలంటున్నారు. కాబట్టి, జీవిత బీమా సంస్థను ఎంచుకునే ముందు పరిగణించవలసిన అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయంటున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పర్సిస్టెన్సీ రేషియో: ఏదైనా బీమా పాలసీని కొనుగోలు చేసే ముందు వినియోగదారులు ఆ సంస్థకు సంబంధించిన పర్సిస్టెన్సీ రేషియోను తప్పనిసరిగా చూడాలంటున్నారు. ఇది వినడానికి కొంచెం సాంకేతికంగా, కష్టంగా అనిపించినా, ఈ రేషియో ఒక జీవిత బీమా సంస్థకు సంబంధించిన పటిష్టతను, విశ్వసనీయతను ప్రతిబింబిస్తుందని అంటున్నారు. ఒక బీమా సంస్థలో పాలసీలను రెన్యువల్​ చేసుకునే కస్టమర్ల సంఖ్య ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, ఆ కంపెనీ పర్సిస్టెన్సీ రేషియో అంత ఎక్కువగా ఉన్నట్లు చెప్పొచ్చంటున్నారు. పాలసీ పునరుద్ధరణకు పాలసీదారులు ఎంత ఆసక్తి చూపితే, బీమా సంస్థకు సంబంధించిన సేవలతో వారు అంత సంతృప్తిగా ఉన్నారని అర్ధమంటున్నారు. ఎందుకంటే, బీమా సంస్థ అందించే మెరుగైన సేవలకు అనుగుణంగానే పాలసీదారులు ప్రతి ఏడాది పాలసీని రెన్యువల్​ చేస్తారని.. కాబట్టి, ఎక్కువ మంది పాలసీదారులు పాలసీని పునరుద్ధరిస్తే ఆ సంస్థ పర్సిస్టెన్సీ రేషియో కూడా పెరుగుతుందంటున్నారు. దీంతో ఆ సంస్థ విశ్వసనీయమైందని చెప్పవచ్చని చెబుతున్నారు. కాబట్టి పర్సిస్టెన్సీ రేషియో ఎక్కువ ఉన్న సంస్థలో పాలసీ తీసుకోవడం మేలంటున్నారు.

ఆర్థిక స్థిరత్వం: కస్టమర్లు ఒక బీమా సంస్థను ఎంచుకునేటప్పుడు, ఆ సంస్థ కష్ట సమయాల్లో కూడా క్లెయిమ్​లను విజయవంతంగా చెల్లిస్తుందా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటున్నారు. ఉదాహరణకు, కరోనా సమయంలో లేదా ప్రకృతి వైపరీత్యాల్లో చాలా మంది ఒకేసారి క్లెయిమ్​లు దాఖలు చేయవచ్చు. బీమా సంస్థకు మంచి ఆర్థిక పరిపుష్టి ఉంటే, అది ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా అన్ని క్లెయిమ్​ బాధ్యతలను విజయవంతంగా నెరవేరుస్తుందంటున్నారు. ఇందుకుగానూ బీమా నియంత్రణ సంస్థ(IRDAI) అన్ని బీమా సంస్థల కనీస ద్రవ్యత నిష్పత్తిని నిర్వహించాలని నిర్దేశిస్తుంది. IRDAI నిర్దేశించిన కనీస ద్రవ్యత 1.50. ఒక బీమా సంస్థ ఈ ప్రమాణాన్ని అందుకుంటే భవిష్యత్తులో మెచ్యూరిటీ ముందు, తర్వాత కూడా తమ క్లెయిమ్​ను పరిష్కరించడానికి ఆ కంపెనీకి అవసరమైన ఆర్థిక బలం ఉందని పాలసీదారుడు నమ్మొచ్చంటున్నారు. భారత్‌లో కొన్ని సంస్థల ద్రవ్య నిష్పత్తి 1.60 నుంచి గరిష్ఠంగా 4.30 వరకు ఉంటోందని చెబుతున్నారు.

క్లెయిం సెటిల్‌మెంట్‌ రేషియో: ఒక నిర్దిష్ట కాలంలో బీమా సంస్థకు వచ్చిన మొత్తం క్లెయిమ్​లలో, ఆ సంస్థ ఆమోదించిన/చెల్లించిన క్లెయింల శాతాన్ని క్లెయిం సెటిల్‌మెంట్ నిష్పత్తి సూచిస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఉదాహరణకు, ఒక బీమా సంస్థ క్లెయిం సెటిల్‌మెంట్ నిష్పత్తి 95% అనుకుంటే, ఆ సంస్థకు ఒక నిర్దిష్ట కాలంలో వచ్చిన ప్రతి 100 క్లెయింలలో సగటున 95 క్లెయింలను నిర్ణీత గడువులోగా పరిష్కరించిందని అర్థమంటున్నారు. అయితే ఈ నిష్పత్తిని రెండు విధాలుగా అంచనా వేయాలని చెబుతున్నారు. పరిష్కరించిన క్లెయింల సంఖ్య ఆధారంగానే కాకుండా, మొత్తం క్లెయింల విలువలో వాస్తవానికి ఎంత చెల్లించిందో చూడాలంటున్నారు. ఉదాహరణకు, ఒక బీమా సంస్థ సంఖ్య పరంగా ఆకట్టుకునే 98-99%సెటిల్‌మెంట్ నిష్పత్తిని కలిగి ఉండవచ్చని.. కానీ, అది అనేక చిన్న క్లెయిమ్​లను చెల్లించి, పెద్ద క్లెయిమ్​లను తిరస్కరించవచ్చు లేదా తక్కువ మొత్తాన్ని చెల్లించవచ్చంటున్నారు. అలాంటప్పుడు, మొత్తం విలువ పరంగా దాని నిష్పత్తి చాలా తక్కువగా ఉండవచ్చని అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ విషయాలను క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలంటున్నారు.

వ్యయాలు: ప్రతి వ్యాపార సంస్థకు ప్రీమియం రూపంలో ఆదాయమే కాకుండా, నిర్వహణ ఖర్చులు కూడా ఉంటాయంటున్నారు. ఒక బీమా సంస్థ వసూలు చేసే ప్రీమియంలకు అనుగుణంగా తన మెయింటనెన్స్​ ఖర్చులను ఎంత సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తుందో అంచనా వేయాలంటున్నారు. బీమా సంస్థకు సంబంధించిన ప్రీమియం ఆదాయంలో ఎంత శాతం జీతాలు, మార్కెటింగ్, కమీషన్లు మొదలైన పరిపాలనా ఖర్చులకు, వ్యాపారాన్ని నడపడానికి సంబంధించిన ఇతర ఖర్చులకు వెచ్చిస్తున్నారో ఈ నిష్పత్తి తెలుపుతుందంచున్నారు. తక్కువ ఖర్చు పెట్టే సంస్థ, ప్రీమియం ఆదాయాన్ని మిగుల్చుకుంటుందని.. దీనివల్ల క్లెయిం పరిష్కారాలకు, పాలసీదారుల ప్రయోజనాల కోసం ఎక్కువ ఆర్థిక వనరులను కేటాయించడానికి వీలుంటుందంటున్నారు. కాబట్టి, నిర్వహణ వ్యయాలు తక్కువ చేసే బీమా సంస్థను ఎంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలంటున్నారు.

ఫిర్యాదుల పరిష్కారం: జీవిత బీమా కంపెనీని ఎంచుకునే ముందు వినియోగదారులు ఫిర్యాదుల పరిష్కార నిష్పత్తిని చూడాలంటున్నారు. ఈ నిష్పత్తి.. కస్టమర్లు ఎన్ని ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు? బీమా సంస్థ వాటిని ఎంత సమర్థవంతంగా పరిష్కరిస్తుంది? అనే వివరాలను తెలుపుతుందని చెబుతున్నారు. ఒక బీమా సంస్థపై అసాధారణంగా అధిక సంఖ్యలో ఫిర్యాదులు వస్తున్నట్లయితే, దాని పాలసీలు/సేవలతో చాలా మంది వినియోగదారులు సంతోషంగా లేరని అర్థమంటున్నారు. ఈ ఫిర్యాదులను పరిష్కరించడంలో బీమా సంస్థ ఎంత సమర్థవంతంగా ఉందనేది కూడా మరో అంశం అంటున్నారు. IRDAI వెబ్‌సైట్ ప్రతి సంవత్సరం ఫిర్యాదుల గణాంకాలను ప్రచురిస్తుందని.. బీమా సంస్థను ఎంచుకునే ముందు ఆ సైట్‌ను చెక్​ చేయడం మంచిదంటున్నారు.

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