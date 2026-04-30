"టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్" తీసుకుంటున్నారా? - మంచి కంపెనీని ఇలా సెలక్ట్ చేసుకోండి!

- సరైన బీమా సంస్థను ఎంచుకోవడంలో ఈ జాగ్రత్తలు అవసరమంటున్న నిపుణులు!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 30, 2026 at 4:53 PM IST

Term Insurance Guide for Beginners : కరోనా తర్వాత చాలా మందికి బీమాపై అవగాహన పెరిగింది. దాని ప్రాధాన్యాన్ని గుర్తించినవారు ఆర్థిక ప్రణాళికలో తప్పనిసరిగా భాగం చేసుకుంటున్నారు. దీంతో మార్కెట్లో బీమా పథకాలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. అందులోనూ టర్మ్‌ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు తీసుకునేవారి సంఖ్య మరింత ఎక్కువైంది. అందుకే, టర్మ్ పాలసీని ఎంచుకునే ముందు తమ అవసరాలకు సరిపోయే విధంగా ఉండే పాలసీని ఎంచుకోవడంతో పాటు సరైన బీమా కంపెనీని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. మరి, కొత్తగా టర్మ్ పాలసీ తీసుకునే ముందు మంచి కంపెనీని ఎలా ఎంపిక చేసుకోవాలి? ఏ ఏ విషయాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

చెల్లింపులు : పాలసీదారుడికి ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఆ కుటుంబానికి డబ్బు వచ్చేది కంపెనీ చెప్పిన మాటలతో కాదు. క్లెయిమ్ సకాలంలో సెటిల్ చేసినప్పుడే అనే విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. ఐఆర్​డీఏఐ వెబ్​సైట్​లో ప్రతీ సంవత్సరం క్లెయిమ్ చెల్లింపుల నిష్పత్తిని ప్రచురిస్తారు. ఇందులో 98 శాతం పైన క్లెయిమ్ చెల్లింపుల నిష్పత్తి ఉన్న కంపెనీలనే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ సురక్షితంగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

కంపెనీ ఆర్థిక బలం : మీరు కొత్త టర్మ్ పాలసీ తీసుకునేటప్పుడు కంపెనీ ఆర్థిక బలాన్ని అంచనా వేయాలి. ఎందుకంటే బీమా అనేది ఒక దీర్ఘకాలిక ఒప్పందంలాంటిది. ఈ వ్యవధిలో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దివాలా తీయకుండా ఉంటేనే మనకు భరోసా. అందుకే, పాలసీ తీసుకునేటప్పుడు తప్పనిసరిగా కంపెనీ స్వాల్వెన్సీ నిష్పత్తిని చెక్ చేయాలి. ఈ నిష్పత్తి కనీసం 1.5 కంటే ఎక్కువగా ఉండే దాన్ని ఎంచుకోవాలి. అలాంటి సంస్థలే బలంగా నిలదొక్కుకోగలుగుతాయని గమనించాలి.

ప్రీమియం తక్కువగా ఉంటే : కొన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఒకే వయసు, ఒకే పాలసీ విలువకు తక్కువ ప్రీమియం కట్టించుకోవచ్చు. ప్రీమియం చౌకగా ఉన్నంత మాత్రాన పాలసీ తీసుకోవడానికి అదే ప్రామాణికం కాదని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇలా తక్కువ ప్రీమియం ఉండే పాలసీలు క్లెయిం చెల్లింపుల్లో ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశాలు లేకపోలేదంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, టర్మ్ పాలసీ విషయంలో ప్రీమియం గురించి కాకుండా, వాస్తవంగా ఆ పాలసీ అందించే బెనిఫిట్స్ తెలుసుకుని తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.

కంప్లెయింట్స్ ఎక్కువగా ఉంటే : టర్మ్ పాలసీ తీసుకోవడానికి ముందుగా మీరు తీసుకోవాలనుకుంటున్న కంపెనీ గురించి ఐఆర్‌డీఏఐ వెబ్‌సైటులో కొన్ని అంశాలు చెక్ చేయాలి. అందులో ముఖ్యంగా ఆ బీమా సంస్థపై ఉన్న ఫిర్యాదులను (కంప్లెయింట్స్) ఒకసారి పరిశీలించాలి. 10 వేల పాలసీలకు ఐదు కంటే తక్కువ ఫిర్యాదులు వస్తే ఆ కంపెనినీ సాధారణంగా మంచి సంస్థ కింద పరిగణిస్తుంటారు. అంతకు మించితే ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి పాలసీ తీసుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు.

అనుబంధాలు : ఏదైనా బీమా సంస్థ ప్రాథమిక పాలసీతోపాటు కొన్ని అనుబంధాలనూ అందిస్తుంటే ఆ పాలసీని పరిశీలించొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఆ పాలసీలో ముఖ్యంగా ప్రమాదవశాత్తూ మరణం, తీవ్రవ్యాధులకు రక్షణ కల్పించేలా రైడర్లు ఉండేలా చూసుకోవాలి. అదేవిధంగా, పాలసీని దశల వారీగా పెంచుకునే వీలు కల్పిస్తుందా? అనే అంశాలనూ పరిశీలించి తీసుకోవాలి.

సేవల మాటేమిటి? : ప్రస్తుతం చాలా వరకు అన్ని బీమా సంస్థలూ డిజిటల్‌ విధానంలోనే పాలసీదారులకు సేవలను అందిస్తున్నాయి. టర్మ్ పాలసీ కొనుగోలు నుంచి క్లెయిం వరకూ అన్నీ సులభంగా ఉండాలి. అంతేకానీ, అనవసరమైన పత్రాలను అడుగుతూ కాలయాపన చేసే కంపెనీలకు దూరంగా ఉండటమే మంచిదంటున్నారు. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా మీరు కుటుంబానికి ఆర్థిక రక్షణ కల్పించేలా టర్మ్ పాలసీ తీసుకుంటున్నప్పుడు, అది కష్టకాలంలో ఆదుకునేలా ఉండాలి. కాబట్టి, టర్మ్​ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని తీసుకునేటప్పుడే జాగ్రత్తగా ఉండి అన్ని విషయాలను అర్థం చేసుకుని మంచి సంస్థను ఎంపిక చేసుకోవడం చాలా అవసరమని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

