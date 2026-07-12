PF అకౌంట్లో వడ్డీ జమ - మీ బ్యాలెన్స్ క్షణాల్లోనే తెలుసుకోండిలా!
- ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో వడ్డీ జమ చేస్తోన్న ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ - మీకు వచ్చాయో? రాలేదో? ఇలా చెక్ చేసుకోండి!
Published : July 12, 2026 at 9:27 AM IST
How to Check PF Interest Amount: ఉద్యోగం చేసే ప్రతి ఒక్కరికీ పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉంటుంది. దీనిని ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ నిర్వహిస్తోంది. తాజాగా ఉద్యోగులకు సంస్థ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న గత ఆర్థిక సంవత్సరం పీఎఫ్ వడ్డీ డబ్బులను ఉద్యోగుల అకౌంట్లలో జమ చేస్తోంది. ఇప్పటికే దాదాపు 80 శాతం ఖాతాల్లో వడ్డీ డబ్బులు జమ అయినట్లు EPFO వెల్లడించింది. జులై 15 నాటికి అందరి ఖాతాల్లో డబ్బులు క్రెడిట్ అవుతాయని స్పష్టం చేసింది. మరి, మీ అకౌంట్లో వడ్డీ ఎంత జమ అయిందో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ స్టోరీపై ఓ లుక్కేయండి.
పీఎఫ్ వడ్డీ డబ్బులు ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి? : ఉద్యోగుల అకౌంట్లో పడిన వడ్డీ డబ్బులను తెలుసుకునేందుకు యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబరు (UAN) యాక్టివ్లో ఉండాలి. ఇక ఇది యాక్టివ్లో ఉన్నవారు ఈపీఎఫ్ఓ మెంబర్ పోర్టల్తోపాటు ఉమాంగ్ యాప్, ఎస్ఎంఎస్ సర్వీస్ ద్వారా బ్యాలెన్స్ వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
ఈపీఎఫ్ఓ మెంబర్ పోర్టల్ :
- ముందుగా ఈపీఎఫ్ఓ మెంబర్ పోర్టల్ ఓపెన్ చేయాలి.
- ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కుడివైపు కాలమ్లో లాగిన్ ఉంటుంది. అక్కడ యూఏఎన్ నెంబర్, పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవ్వాలి.
- ఆధార్తో లింక్ అయిన మొబైల్ నంబర్కు ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి.
- వెబ్పేజీలో View పైన క్లిక్ చేస్తే కొన్ని సర్వీస్లు కనిపిస్తాయి.
- అందులో Passbook ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ వివరాలు కనిపిస్తాయి. ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్లో జమ అయిన వడ్డీ మొత్తాన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు.
ఈపీఎఫ్ఓ వెబ్సైట్:
- ఈపీఎఫ్ఓ అధికారిక వెబ్సైట్ epfindia.gov.in పోర్టల్ ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో Services సెక్షన్కి వెళ్లి For Employees అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత Services ఆప్షన్లో Member Passbookపై క్లిక్ చేస్తే కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
- అక్కడ యూఏఎన్, పాస్వర్డ్, క్యాప్చాకోడ్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే స్క్రీన్ మీద మీ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ కనిపిస్తాయి. అందులో జమ అయిన వడ్డీని చెక్ చేసుకోవచ్చు.
2. ఉమాంగ్ యాప్: ప్రభుత్వ సేవలన్నీ ఒకే చోట లభించే ఉమాంగ్ యాప్లో కూడా పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు.
- అయితే ఈ సేవలు పొందాలంటే యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత లాగిన్ అయి మీ యూఏఎన్ నంబరును యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి.
- ఒకసారి యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్, క్లెయిమ్ల వంటి సేవలను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఈ యాప్లో పొందవచ్చు.
- యాప్లో పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయగానే.. మూడు నెలల ట్రాన్సాక్షన్స్ కన్పిస్తాయి.
- అందులో వడ్డీ ఎంత పడిందో చెక్ చూసుకోవచ్చు. పూర్తి ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసం పీడీఎఫ్నూ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఉమాంగ్ వెబ్సైట్ : ఫోన్లో ఉమాంగ్ యాప్ లేని వారు వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ఈజీగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాగంటే
- ముందుగా మీ ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్లో ఉమాంగ్ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.
- రైట్ సైడ్ కాలమ్లో 'లాగిన్ ఆర్ రిజిస్టర్' ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- పీఎఫ్ అకౌంట్కు లింక్ అయిన మొబైల్ నెంబర్, MPIN ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి. మీకు MPIN తెలియకపోతే Login with OTPపై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి Send OTPపై క్లిక్ చేస్తే ఫోన్కు ఓటీపీ వస్తుంది.
- ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి Verify OTPపై క్లిక్ చేస్తే సక్సెస్ఫుల్గా లాగిన్ అవుతారు.
- ఇప్పుడు హోమ్పేజీలో ఎడమవైపు కాలమ్లో Services పై క్లిక్ చేసి EPFO పై క్లిక్ చేసి View Passbookపై క్లిక్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ వివరాలు కనిపిస్తాయి.
SMS రూపంలో: ఈపీఎఫ్ఓ పోర్టల్, ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోలేని వారు ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా కూడా ఈ సేవలు పొందవచ్చు. అందుకోసం పీఎఫ్ అకౌంట్కు లింక్ అయి ఉన్న మొబైల్ నెంబర్ నుంచి '7738299899' నంబరుకు మెసేజ్ చేయాలి.
- 'EPFOHO UAN' అని టైప్ చేసి దాని పక్కనే మీ యూఏఎన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి మెసేజ్ పంపిస్తే చివరిగా మీ ఖాతాలో జమ అయిన మొత్తం, ప్రస్తుత బ్యాలెన్స్ వంటి వివరాలను ఈపీఎఫ్ఓ అందిస్తుంది.
- మొత్తం 10 భాషాల్లో ఈ వివరాలను మీరు తెలుసుకోవచ్చు. అయితే తెలుగు కోసం.. మీరు పంపించే మెసేజ్ చివర TEL అని టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
మిస్డ్కాల్ ద్వారా: పైన చెప్పిన పద్ధతుల ద్వారా కష్టమనుకుంటే జస్ట్ మిస్డ్కాల్ ద్వారా కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం
- పీఎఫ్ అకౌంట్కు లింక్ అయిన మొబైల్ నెంబర్ నుంచి 9966044425 నెంబర్కి కాల్ చేయాలి.
- రెండు రింగ్స్ తర్వాత ఆటోమెటిక్గా కాల్ కట్ అవుతుంది. దీనికి ఎటువంటి ఛార్జీలూ పడవు.
- కాల్ కట్ అయినాక బ్యాలెన్స్ వివరాలు SMS రూపంలో ఫోన్కు వస్తాయి.
చివరగా, ప్రస్తుతం వడ్డీ జమ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్నందున చందాదారులకు వెంటనే ఆ మొత్తం పాస్బుక్లో కన్పించకపోవచ్చని, అందువల్ల కంగారు పడాల్సిందేమీ లేదని ఈపీఎఫ్ఓ చెబుతోంది. కచ్చితంగా ఉద్యోగుల అకౌంట్స్లో వడ్డీ జమ అవుతుందని వెల్లడించింది.
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