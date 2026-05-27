పీఎఫ్ అకౌంట్లో వివరాలు తప్పుగా ఉన్నాయా? - కేవలం నిమిషాల్లో ఇలా మార్చుకోండి!
- మీరు ఈపీఎఫ్ చందాదారులా? - మీ పీఎఫ్ ఖాతాలోని వ్యక్తిగత వివరాలను సింపుల్గా మార్చుకోండిలా!
Published : May 27, 2026 at 12:36 PM IST
How to Change PF Details in Online : ఉద్యోగం చేసే ప్రతి ఒక్కరికీ పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉంటుంది. దీనిని ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ నిర్వహిస్తోంది. అయితే, కొన్ని కారణాల వల్ల పీఎఫ్ అకౌంట్లో వివరాలు తప్పుగా ప్రింట్ అవుతుంటాయి. లేదంటే కంపెనీ మారినప్పుడు వివరాలు అప్డేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలో తెలియక చాలా మంది ఉద్యోగులు ఆందోశన చెందుతుంటారు. కానీ, ఇకపై ఆ టెన్షన్ లేకుండా కేవలం నిమిషాల వ్యవధిలో ఆన్లైన్లోనే మీ వివరాలను అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. మరి, అది ఎలానో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
గతంలో ఈపీఎఫ్ అకౌంట్లోని వివరాలను మార్చుకునేందుకు, ఉద్యోగులు తమ యజమాని ఇచ్చిన జాయింట్ డిక్లరేషన్ ఫారంను ఫిల్ చేసి.. దానిని ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ కార్యాలయంలో ఇచ్చేవారు. అయితే, ఇప్పుడు అలాంటి అవసరమేమీ లేకుండా, చాలా ఈజీగా ఆన్లైన్లోనే మీ పీఎఫ్ అకౌంట్లోని వివరాలను మార్చుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈపీఎఫ్ చందాదారులు ఆన్లైన్లో తమకు చెందిన వ్యక్తిగత వివరాలను కొన్నింటిని మార్చుకోవచ్చు.
ఏఏ వివరాలు ఆన్లైన్లో మార్చుకోవచ్చు :
- ఉద్యోగి పేరు
- పుట్టిన తేదీ
- జెండర్
- తండి లేదా భర్త పేరు
- రిలేషన్షిప్
- వైవాహిక స్థితి
- జాతీయత
- ఈపీఎఫ్లో జాయిన్ అయిన తేదీ
- రీజన్ ఫర్ క్విట్టింగ్
- డేట్ ఆఫ్ క్విట్టింగ్
- ఈపీఎఫ్ నుంచి క్విట్ అయిన డేట్, కారణం
- ఈపీఎస్లో జాయిన్ అయిన తేదీ
- ఈపీఎస్ నుంచి క్విట్ అయిన డేట్, కారణం
పీఎఫ్ వివరాలు ఎలా మార్చుకోవాలి :
- ముందుగా EPFO అధికారిక పోర్టల్ ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజ్లో services ట్యాబ్పై క్లిక్ చేసి For Employees అనే ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేయాలి.
- ఆ సెక్షన్లో సర్వీసెస్ కాలమ్లో Member UAN/ online Service ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అప్పుడు కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో UAN, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి Sign in పై క్లిక్ చేయాలి.
- మీ రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్కు ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి. అప్పుడు మీకు సంబంధించిన పీఎఫ్ అకౌంట్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది.
- మీ అకౌంట్ హోమ్ పేజీలో కనిపించే Manage ఆప్షన్లో joint Declaration పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ ఫారమ్లో Select Member ID దగ్గర ప్రస్తుతం మీరు పని చేస్తున్న ఆఫీస్ పేరును సెలెక్ట్ చేసి Get Details పై క్లిక్ చేయాలి.
- స్క్రీన్ మీద మీకు సంబంధించిన వివరాలు కనిపిస్తాయి. అందులో మీరు ఏ వివరాలను అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో దానిపై క్లిక్ చేసి డిటైల్స్ ఎంటర్ చేయాలి.
- అనంతరం అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు అన్నీ అప్లోడ్ చేసి, సబ్మిట్ చేస్తే సరి.
వివరాలు అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది: పీఎఫ్ అకౌంట్లో తప్పులు సవరించాలని, వివరాలు అప్డేట్ చేయాలని పెట్టిన రిక్వెస్ట్ మీ యజమానికి చేరుతుంది. అప్పుడు మీ కంపెనీ అధికారులు మీ అభ్యర్థనను స్వీకరించి డాక్యుమెంట్లను పరిశీలించి అప్రూవ్ చేస్తారు. కంపెనీ ఆమోందించిన తర్వాత మీ అప్లికేషన్ ఈపీఎఫ్ ఆఫీస్కు వెళ్తుంది. అక్కడ అధికారులు వెరిఫై చేసి సుమారు 15 రోజుల్లోపు మీ కొత్త వివరాలను అప్డేట్ చేస్తారు.
ఏ వివరాలు మార్చడానికి ఏ డాక్యుమెంట్లు కావాలి?
- పేరు, లింగం వివరాలు మార్చడానికి ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్, పాస్పోర్ట్, ఓటర్ ఐడీ ఉండాలి. వీటిలో ఏవైనా రెండింటినీ కచ్చితంగా అప్లోడ్ చేయాలి.
- పుట్టిన తేదీ మార్చడానికి బర్త్ సర్టిఫికెట్, 10వ తరగతి మార్క్స్ మెమో, పాస్పోర్ట్, ఆధార్ కార్డ్ కావాలి.
- తండ్రి/భర్త పేరు మార్చడానికి రేషన్ కార్డ్, మ్యారేజ్ సర్టిఫికెట్, పాస్పోర్ట్, ప్రభుత్వ గుర్తింపు పత్రాలు
- కంపెనీకి సంబంధించిన వివరాలు అయితే, కంపెనీ అపాయింట్మెంట్ లెటర్, రిలీవింగ్ లెటర్, లేదా ఈఎస్ఐసీ (ESIC) కార్డ్ వివరాలు అవసరం అవుతాయి.
