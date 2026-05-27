ETV Bharat / business

పీఎఫ్​ అకౌంట్​లో వివరాలు తప్పుగా ఉన్నాయా? - కేవలం నిమిషాల్లో ఇలా మార్చుకోండి!

- మీరు ఈపీఎఫ్ చందాదారులా? - మీ పీఎఫ్‌ ఖాతాలోని వ్యక్తిగత వివరాలను సింపుల్​గా మార్చుకోండిలా!

How to Change PF Details in Online
How to Change PF Details in Online (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 27, 2026 at 12:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

How to Change PF Details in Online : ఉద్యోగం చేసే ప్రతి ఒక్కరికీ పీఎఫ్​ అకౌంట్​ ఉంటుంది. దీనిని ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్​ నిర్వహిస్తోంది. అయితే, కొన్ని కారణాల వల్ల పీఎఫ్​ అకౌంట్​లో వివరాలు తప్పుగా ప్రింట్​ అవుతుంటాయి. లేదంటే కంపెనీ మారినప్పుడు వివరాలు అప్​డేట్​ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలో తెలియక చాలా మంది ఉద్యోగులు ఆందోశన చెందుతుంటారు. కానీ, ఇకపై ఆ టెన్షన్​ లేకుండా కేవలం నిమిషాల వ్యవధిలో ఆన్​లైన్​లోనే మీ వివరాలను అప్​డేట్​ చేసుకోవచ్చు. మరి, అది ఎలానో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

గతంలో ఈపీఎఫ్ అకౌంట్​లోని వివరాలను మార్చుకునేందుకు, ఉద్యోగులు తమ యజమాని ఇచ్చిన జాయింట్ డిక్లరేషన్ ఫారంను ఫిల్​ చేసి.. దానిని ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ కార్యాలయంలో ఇచ్చేవారు. అయితే, ఇప్పుడు అలాంటి అవసరమేమీ లేకుండా, చాలా ఈజీగా ఆన్​లైన్​లోనే మీ పీఎఫ్ అకౌంట్​లోని వివరాలను మార్చుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈపీఎఫ్ చందాదారులు ఆన్​లైన్​లో తమకు చెందిన వ్యక్తిగత వివరాలను కొన్నింటిని మార్చుకోవచ్చు.

ఏఏ వివరాలు ఆన్​లైన్​లో మార్చుకోవచ్చు :

  • ఉద్యోగి పేరు
  • పుట్టిన తేదీ
  • జెండర్​
  • తండి లేదా భర్త పేరు
  • రిలేషన్​షిప్​
  • వైవాహిక స్థితి
  • జాతీయత
  • ఈపీఎఫ్​లో జాయిన్​ అయిన తేదీ
  • రీజన్ ఫర్ క్విట్టింగ్
  • డేట్ ఆఫ్ క్విట్టింగ్
  • ఈపీఎఫ్​​ నుంచి క్విట్​ అయిన డేట్​, కారణం
  • ఈపీఎస్​లో జాయిన్​ అయిన తేదీ
  • ఈపీఎస్​ నుంచి క్విట్​ అయిన డేట్​, కారణం

పీఎఫ్​ వివరాలు ఎలా మార్చుకోవాలి :

  • ముందుగా EPFO అధికారిక​ పోర్టల్​ ఓపెన్ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజ్​లో services ట్యాబ్​పై క్లిక్‌ చేసి For Employees అనే ఆప్షన్​ను సెలెక్ట్​ చేయాలి.
  • ఆ సెక్షన్​లో సర్వీసెస్​ కాలమ్​లో Member UAN/ online Service ఆప్షన్​పై క్లిక్‌ చేయాలి.
  • అప్పుడు కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో UAN, పాస్​వర్డ్‌ ఎంటర్‌ చేసి Sign in పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • మీ రిజిస్టర్​ మొబైల్​ నెంబర్​కు ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని ఎంటర్​ చేసి సబ్మిట్​ చేయాలి. అప్పుడు మీకు సంబంధించిన పీఎఫ్ అకౌంట్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది.
  • మీ అకౌంట్​ హోమ్​ పేజీలో కనిపించే Manage ఆప్షన్​లో joint Declaration పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఆ ఫారమ్​లో Select Member ID దగ్గర ప్రస్తుతం మీరు పని చేస్తున్న ఆఫీస్​ పేరును సెలెక్ట్​ చేసి Get Details పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • స్క్రీన్​ మీద మీకు సంబంధించిన వివరాలు కనిపిస్తాయి. అందులో మీరు ఏ వివరాలను అప్​డేట్​ చేయాలనుకుంటున్నారో దానిపై క్లిక్​ చేసి డిటైల్స్​ ఎంటర్​ చేయాలి.
  • అనంతరం అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు అన్నీ అప్​లోడ్‌ చేసి, సబ్మిట్ చేస్తే సరి.

వివరాలు అప్​డేట్​ చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది: పీఎఫ్​ అకౌంట్​లో తప్పులు సవరించాలని, వివరాలు అప్​డేట్​ చేయాలని పెట్టిన రిక్వెస్ట్​ మీ యజమానికి చేరుతుంది. అప్పుడు మీ కంపెనీ అధికారులు మీ అభ్యర్థనను స్వీకరించి డాక్యుమెంట్లను పరిశీలించి అప్రూవ్​ చేస్తారు. కంపెనీ ఆమోందించిన తర్వాత మీ అప్లికేషన్​ ఈపీఎఫ్​ ఆఫీస్​కు వెళ్తుంది. అక్కడ అధికారులు వెరిఫై చేసి సుమారు 15 రోజుల్లోపు మీ కొత్త వివరాలను అప్​డేట్​ చేస్తారు.

ఏ వివరాలు మార్చడానికి ఏ డాక్యుమెంట్లు కావాలి?

  • పేరు, లింగం వివరాలు మార్చడానికి ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్, పాస్‌పోర్ట్, ఓటర్ ఐడీ ఉండాలి. వీటిలో ఏవైనా రెండింటినీ కచ్చితంగా అప్​లోడ్​ చేయాలి.
  • పుట్టిన తేదీ మార్చడానికి బర్త్ సర్టిఫికెట్, 10వ తరగతి మార్క్స్ మెమో, పాస్‌పోర్ట్, ఆధార్ కార్డ్ కావాలి.
  • తండ్రి/భర్త పేరు మార్చడానికి రేషన్ కార్డ్, మ్యారేజ్​ సర్టిఫికెట్​, పాస్‌పోర్ట్, ప్రభుత్వ గుర్తింపు పత్రాలు
  • కంపెనీకి సంబంధించిన వివరాలు అయితే, కంపెనీ అపాయింట్‌మెంట్ లెటర్, రిలీవింగ్ లెటర్, లేదా ఈఎస్‌ఐసీ (ESIC) కార్డ్ వివరాలు అవసరం అవుతాయి.

పీఎఫ్​ ఖాతాదారులకు 7 రకాల పెన్షన్లు - అవేంటో మీకు తెలుసా?

జాబ్ ఛేంజ్ అయ్యారా? ఇకపై పీఎఫ్‌ అకౌంట్ ట్రాన్స్​ఫర్ చాలా ఈజీ!

TAGGED:

EPFO ACCOUNT DETAILS CORRECTION
HOW TO CHANGE PF DETAILS IN ONLINE
HOW TO CHANGE EPF ACCOUNT DETAILS
పీఎఫ్​ అకౌంట్​లో వివరాలు మార్చడం
HOW TO CHANGE PF DETAILS IN ONLINE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.