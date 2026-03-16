ఆధార్ కార్డులో "అడ్రస్" తప్పు ఉందా? - మొబైల్లోనే నిమిషాల్లో ఇలా మార్చుకోండి!
- ఆధార్ అడ్రస్ అప్డేట్ కోసం ఎక్కడికో వెళ్లాల్సిన పనిలేదు - మీ ఫోన్లోనే ఈజీగా ఛేంజెస్ చేసుకోండిలా!
Published : March 16, 2026 at 11:27 AM IST
How to Update Aadhaar Address : మన దేశంలో అత్యంత కీలకమైన డాక్యుమెంట్లలో ఒకటి "ఆధార్ కార్డు". దీని ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే ఎలాంటి సంక్షేమ పథకాలు పొందాలన్నా, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు.. ఇలా ఎక్కడ ఏ పని జరగాలన్నా ఆధార్ తప్పనిసరి. అయితే, చాలా మంది ఉద్యోగరీత్యా లేదా ఇతర కారణాలతో తరచుగా ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి బదిలీ అవుతుంటారు. అలాంటి సందర్భాల్లో ఆధార్లో అడ్రస్ మార్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.
ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఆధార్ అడ్రస్ అప్డేట్ కోసం మీ సేవ కేంద్రాలు లేదా ఆధార్ నమోదు కేంద్రాలకు వెళ్లి అక్కడ క్యూలైన్లలో గంటల తరబడి వెయిట్ చేస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? ఇప్పుడు ఆధార్ అడ్రస్ అప్డేట్ కోసం బయట కేంద్రాలకు వెళ్లాల్సిన పని లేదు. ఇంట్లోనే మీ మొబైల్లో ఈజీగా ఆధార్లో కొత్త చిరునామాను అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ ఉడాయ్ (UIDAI) ఆధార్ అడ్రస్ అప్డేట్ ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసింది. కొత్తగా తీసుకొచ్చిన "mAadhaar యాప్" ద్వారా మొబైల్లో నిమిషాల్లోనే అడ్రస్ ఛేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అడ్రస్ అప్డేట్ కోసం చెల్లుబాటు అయ్యే ఏదైనా ఒక అడ్రస్ ప్రూఫ్ స్కాన్ కాపీ తప్పనిసరి అని గుర్తుంచుకోవాలి. ఓటర్ ఐడీ, పాస్పోర్ట్, పోస్టాఫీస్ సేవింగ్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్, కరెంట్ బిల్లు, గ్యాస్ కనెక్షన్ వంటివి వాటిల్లో ఏ ఒక్కటి ఉన్నా సరిపోతుంది.
ఫోన్లోనే ఆధార్ అడ్రస్ ఈజీగా మార్చుకోండిలా :
- ఇందుకోసం ముందుగా మీ మొబైల్లో గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా యాపిల్ యాప్ స్టోర్ నుంచి "mAadhaar" అనే యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మీ మొబైల్ నంబర్, ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి ఎంఆధార్ యాప్లోకి లాగిన్ అవ్వాలి.
- అప్పుడు ఓపెన్ అయిన పేజీ పైభాగంలో 'Register My Aadhar' అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
- దానిపై క్లిక్ చేస్తే నాలుగు అంకెల సీక్రెట్ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోమని సూచిస్తుంది. అప్పుడు మీకు నచ్చిన ఒక పాస్వర్డ్ను క్రియేట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మీ 12 అంకెల ఆధార్ నంబర్, అలాగే స్క్రీన్పై కనిపించే క్యాప్చా కోడ్ ఎంటర్ చేయాలి. తర్వాత 'Request OTP' అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి
- అప్పుడు మీ ఆధార్తో లింక్ చేసిన మొబైల్ నంబర్కు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని ఎంటర్ చేసి "Verify" అనే ఆప్షన్పై నొక్కాలి.
- దాంతో లాగిన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యి మీ ఆధార్ డిస్ప్లే అవుతుంది. అప్పుడు కాస్త కిందకు స్క్రోల్ చేస్తే "Aadhaar Update(update your Address)" అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
- ఆ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేస్తే అల్రెడీ ఆధార్ నంబర్ కనిపిస్తుంది. అప్పుడు కింద స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న 'Captcha Code' ఎంటర్ చేస్తే మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది.
- ఫోన్కు వచ్చిన ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి "Verify" మీద క్లిక్ చేస్తే ఒక కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. అప్పుడు అక్కడ "Address" అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
- అది సెలెక్ట్ చేసుకుని Next పై క్లిక్ చేయాలి. నెక్ట్స్ ఓపెన్ అయిన పేజీలో మీ ప్రస్తుత చిరునామా డిస్ప్లే అవుతుంది. .
- తర్వాత Confirmation దగ్గర చెక్ బాక్స్లో క్లిక్ చేసి "Proceed" అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరం ఓపెన్ అయిన పేజీలో మీరు మార్చాలనుకుంటున్న కొత్త అడ్రస్ వివరాలను అక్కడ స్పష్టంగా ఎంటర్ చేయాలి.
- ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, మీరు అప్లోడ్ చేసే అడ్రస్ ప్రూఫ్లో ఉన్న వివరాల ప్రకారం కొత్త అడ్రస్ వివరాలను సరిగ్గా నమోదు చేయాలి.
- ఆ తర్వాత మీరు దేని ప్రకారం అడ్రస్ వివరాలు ఇచ్చారో ఆ డాక్యుమెంట్ను అప్లోడ్ చేయాలి.
- అంటే మీ కొత్త అడ్రస్ వెరిఫై చేయడానికి వాలిడిటీ ఉన్న ప్రూఫ్ ఉదాహరణకు ఓటర్ ఐడీ, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వంటివి ఫొటో తీసి అప్లోడ్ చేయాలి.
- అనంతరం ఫేస్ అథెంటికేషన్ పూర్తి చేయాలి. ఆ తర్వాత ఆన్లైన్లో నిర్ణీత రుసుము రూ.75 చెల్లించాలి.
- ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యాక మీకు ఒక అప్లికేషన్ నంబర్ వస్తుంది. దాన్నే SRN నంబర్ అంటారు.
- ఈ ఎస్ఆర్ఎన్ నంబర్తో వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి అప్డేట్ స్టేటస్ ఎప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు.
- నార్మల్గా ఆధార్ అప్డేట్ ప్రక్రియకు కొన్ని రోజుల సమయం పడుతుంది. అత్యధికంగా 30 రోజుల వరకు టైమ్ పట్టవచ్చు.
- వెరిఫికేషన్ అనంతరం మీ ఆధార్ వివరాలు అప్డేట్ అయినట్లు మొబైల్కు మెసేజ్ వస్తుంది.
- అలా మెసేజ్ వచ్చాక ఎంఆధార్ అధికారిక యాప్లోకి వెళ్లి మీ ఆధార్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- మరి, మీరూ మీ ఆధార్ అడ్రస్లో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే ఇలా సింపుల్గా మొబైల్లోనే అప్డేట్ చేసుకోండి.
