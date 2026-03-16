ఆధార్​ కార్డులో "అడ్రస్" తప్పు ఉందా? - మొబైల్​లోనే నిమిషాల్లో ఇలా మార్చుకోండి!

- ఆధార్ అడ్రస్ అప్​డేట్ కోసం ఎక్కడికో వెళ్లాల్సిన పనిలేదు - మీ ఫోన్​లోనే ఈజీగా ఛేంజెస్ చేసుకోండిలా!

How to Update Aadhaar Address
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 16, 2026 at 11:27 AM IST

How to Update Aadhaar Address : మన దేశంలో అత్యంత కీలకమైన డాక్యుమెంట్లలో ఒకటి "ఆధార్ కార్డు". దీని ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే ఎలాంటి సంక్షేమ పథకాలు పొందాలన్నా, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు.. ఇలా ఎక్కడ ఏ పని జరగాలన్నా ఆధార్ తప్పనిసరి. అయితే, చాలా మంది ఉద్యోగరీత్యా లేదా ఇతర కారణాలతో తరచుగా ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి బదిలీ అవుతుంటారు. అలాంటి సందర్భాల్లో ఆధార్​లో అడ్రస్ మార్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.

ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఆధార్ అడ్రస్​ అప్​డేట్ కోసం మీ సేవ కేంద్రాలు లేదా ఆధార్ నమోదు కేంద్రాలకు వెళ్లి అక్కడ క్యూలైన్లలో గంటల తరబడి వెయిట్ చేస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? ఇప్పుడు ఆధార్ అడ్రస్ అప్​డేట్ కోసం బయట కేంద్రాలకు వెళ్లాల్సిన పని లేదు. ఇంట్లోనే మీ మొబైల్​లో ఈజీగా ఆధార్​లో కొత్త చిరునామాను అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ వివరంగా తెలుసుకుందాం.

భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ ఉడాయ్ (UIDAI) ఆధార్ అడ్రస్ అప్‌డేట్ ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసింది. కొత్తగా తీసుకొచ్చిన "mAadhaar యాప్"​ ద్వారా మొబైల్​లో నిమిషాల్లోనే అడ్రస్​ ఛేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అడ్రస్ అప్​డేట్ కోసం చెల్లుబాటు అయ్యే ఏదైనా ఒక అడ్రస్ ప్రూఫ్ స్కాన్ కాపీ తప్పనిసరి అని గుర్తుంచుకోవాలి. ఓటర్ ఐడీ, పాస్​పోర్ట్, పోస్టాఫీస్ సేవింగ్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్, కరెంట్ బిల్లు, గ్యాస్ కనెక్షన్ వంటివి వాటిల్లో ఏ ఒక్కటి ఉన్నా సరిపోతుంది.

ఫోన్​లోనే ఆధార్ అడ్రస్​ ఈజీగా మార్చుకోండిలా :

  • ఇందుకోసం ముందుగా మీ మొబైల్​లో గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా యాపిల్ యాప్ స్టోర్ నుంచి "mAadhaar" అనే యాప్​ను ఇన్​స్టాల్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మీ మొబైల్ నంబర్, ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి ఎంఆధార్ యాప్​లోకి లాగిన్ అవ్వాలి.
  • అప్పుడు ఓపెన్ అయిన పేజీ​ పైభాగంలో 'Register My Aadhar' అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
  • దానిపై క్లిక్ చేస్తే నాలుగు అంకెల సీక్రెట్ పాస్​వర్డ్ సెట్ చేసుకోమని సూచిస్తుంది. అప్పుడు మీకు నచ్చిన ఒక పాస్​వర్డ్​ను క్రియేట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మీ 12 అంకెల ఆధార్ నంబర్, అలాగే స్క్రీన్​పై కనిపించే క్యాప్చా కోడ్ ఎంటర్ చేయాలి. తర్వాత 'Request OTP' అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి
  • అప్పుడు మీ ఆధార్​తో లింక్ చేసిన మొబైల్ నంబర్​కు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని ఎంటర్ చేసి "Verify" అనే ఆప్షన్​పై నొక్కాలి.
  • దాంతో లాగిన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యి మీ ఆధార్ డిస్​ప్లే అవుతుంది. అప్పుడు కాస్త కిందకు స్క్రోల్ చేస్తే "Aadhaar Update(update your Address)" అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
  • ఆ ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేస్తే అల్రెడీ ఆధార్ నంబర్ కనిపిస్తుంది. అప్పుడు కింద స్క్రీన్​పై కనిపిస్తున్న 'Captcha Code' ఎంటర్ చేస్తే మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్​ నంబర్​కు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది.
  • ఫోన్​కు వచ్చిన ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి "Verify" మీద క్లిక్ చేస్తే ఒక కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. అప్పుడు అక్కడ "Address" అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
  • అది సెలెక్ట్ చేసుకుని Next పై క్లిక్ చేయాలి. నెక్ట్స్ ఓపెన్ అయిన పేజీలో మీ ప్రస్తుత చిరునామా డిస్​ప్లే అవుతుంది. .
  • తర్వాత Confirmation దగ్గర చెక్ బాక్స్​లో క్లిక్ చేసి "Proceed" అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.

  • అనంతరం ఓపెన్ అయిన పేజీలో మీరు మార్చాలనుకుంటున్న కొత్త అడ్రస్ వివరాలను అక్కడ స్పష్టంగా ఎంటర్ చేయాలి.
  • ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, మీరు అప్​లోడ్ చేసే అడ్రస్ ప్రూఫ్​లో ఉన్న వివరాల ప్రకారం కొత్త అడ్రస్ వివరాలను సరిగ్గా నమోదు చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మీరు దేని ప్రకారం అడ్రస్ వివరాలు ఇచ్చారో ఆ డాక్యుమెంట్​ను అప్​లోడ్ చేయాలి.
  • అంటే మీ కొత్త అడ్రస్ వెరిఫై చేయడానికి వాలిడిటీ ఉన్న ప్రూఫ్ ఉదాహరణకు ఓటర్ ఐడీ, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వంటివి ఫొటో తీసి అప్​లోడ్ చేయాలి.
  • అనంతరం ఫేస్ అథెంటికేషన్ పూర్తి చేయాలి. ఆ తర్వాత ఆన్​లైన్​లో నిర్ణీత రుసుము రూ.75 చెల్లించాలి.
  • ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యాక మీకు ఒక అప్లికేషన్ నంబర్ వస్తుంది. దాన్నే SRN నంబర్ అంటారు.
  • ఈ ఎస్​ఆర్​ఎన్ నంబర్​తో వెబ్​సైట్​లోకి వెళ్లి అప్​డేట్ స్టేటస్ ఎప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు.
  • నార్మల్​గా ఆధార్ అప్​డేట్ ప్రక్రియకు కొన్ని రోజుల సమయం పడుతుంది. అత్యధికంగా 30 రోజుల వరకు టైమ్ పట్టవచ్చు.
  • వెరిఫికేషన్ అనంతరం మీ ఆధార్ వివరాలు అప్‌డేట్‌ అయినట్లు మొబైల్‌కు మెసేజ్‌ వస్తుంది.
  • అలా మెసేజ్ వచ్చాక ఎంఆధార్ అధికారిక యాప్​లోకి వెళ్లి మీ ఆధార్‌ను డౌన్‌లోడ్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • మరి, మీరూ మీ ఆధార్​ అడ్రస్​లో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే ఇలా సింపుల్​గా మొబైల్​లోనే అప్డేట్ చేసుకోండి.

