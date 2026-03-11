"కూలర్" కొంటున్నారా? - ఇవి చూసి తీసుకోకపోతే మీ డబ్బులు వృథా!
-మంచి కూలర్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? - కొనే ముందు ఇవి చూడాలంటున్న నిపుణులు!
Published : March 11, 2026 at 12:50 PM IST
Tips to Buy Best Air Cooler : మార్చిలో భానుడి భగభగలు మొదలయ్యాయి. పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా ఇంట్లో ఉక్కపోతతో జనాలు ఇబ్బందిపడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఇళ్లలో చల్లదనం కోసం రకరకాల మార్గాలు అనుసరిస్తుంటారు. అందులో మెజార్టీ పీపుల్ ఎయిర్ కూలర్లు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఏసీతో పోల్చితే తక్కువ ధరకు లభించడం, మెయింటెనెన్స్ కూడా సులభంగా ఉంటుంది కాబట్టి. అయితే, కూలర్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు చాలా మంది తక్కువ ధరకు వస్తుందని, ఫీచర్లు చూడకుండా ఏది పడితే అది కొనేస్తుంటారు. తర్వాత ఇబ్బంది పడుతుంటారు. మరి, ఈ సమ్మర్లో మీరూ కొత్త కూలర్ కొనుగోలు చేసే ఆలోచనలో ఉన్నారా? ఎలాంటి ఫీచర్స్ ఉన్న కూలర్ తీసుకుంటే మంచిది? సరైనది ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఎయిర్ కూలర్ కొనే ముందు కొన్ని ఫీచర్లు తప్పక పరిశీలించాలంటున్నారు నిపుణులు. అప్పుడే మీ డబ్బులు వేస్ట్ అవ్వకుండా ఒక మంచి కూలర్ తీసుకోగలుగుతారని సూచిస్తున్నారు. మీరు కూలర్ కొనేటప్పుడు ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాల్లో ఒకటి కూలర్ రకం. ఎందుకంటే మార్కెట్లో అనేక రకాల కూలర్లు ఉంటాయి. వాటిల్లో మీ ఫ్యామిలీ అవసరాలకు సరిపోయినదని ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు.
కూలర్ టైప్ :
మీ ఇంట్లో చిన్న చిన్న గదులు ఉండి, ఒక ప్లేస్ నుంచి మరో ప్రాంతానికి ఈజీగా తీసుకెళ్లేందుకు అనువుగా ఉండాలంటే పర్సనల్ లేదా టవర్ కూలర్లు ఎంచుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు. అయితే, ఇవి ఒకరిద్దరికి మాత్రమే సరిపోతాయని గుర్తుంచుకోవాలి. అలాకాకుండా గదిలో స్థిరంగా ఒకచోట పెట్టాలనుకుంటే మాత్రం విండో కూలర్లు మంచి ఆప్షన్. బాడీ భాగం బయట ఉండి కేవలం ఫ్యాన్ భాగం మాత్రమే లోపల ఉండి విశాలంగా గాలిని అందిస్తుంది. అదే, పెద్ద పెద్ద గదులు ఉండి, ఇంట్లో ఐదారుగురు ఉన్నట్లయితే మాత్రం డిజర్ట్ కూలర్లు ఎంచుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు.
కెపాసిటీ :
ఎయిర్ కూలర్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు తప్పక చూడాల్సిన మరో ముఖ్యమైన ఫీచర్ 'వాటర్ కెపాసిటీ'. వీలైనంత వరకు ఎక్కువ వాటర్ కెపాసిటీ ఉన్న వాటిని తీసుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే ప్రతిసారీ నీటిని నింపే ఇబ్బంది ఉండదు. అయితే, చిన్న రూమ్స్ ఉండి చిన్నపాటి కూలర్ కావాలనుకునే వాళ్లకు 20 నుంచి 30 లీటర్ల కెపాసిటీ ఉన్న కూలర్ సరిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. అదే, పెద్ద రూమ్స్ ఉంటే 30 నుంచి 40 లీటర్ల కెపాసిటీ ఉండేవి ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
కూలర్ ప్యాడ్ ఎంపిక :
మంచి కూలర్ ఎంపికలో కూలింగ్ ప్యాడ్లు కూడా కీలకం. మార్కెట్లో యాస్పెన్ ప్యాడ్, హనీ ప్యాడ్ అనే రెండు రకాల కూలింగ్ ప్యాడ్లతో కూలర్లు ఎక్కువగా అందుబాటులో ఉంటుంటాయి. యాస్పెన్ ప్యాడ్ అంటే గడ్డి తరహాలో ఉండే కూలింగ్ ప్యాడ్లు. తక్కువ ధరకు లభించే వాటిల్లో ఈ తరహావే ఉంటాయి. వీటి మన్నిక కూడా తక్కువని గుర్తించుకోవాలి. హనీ ప్యాడ్ అంటే తేనె తుట్టెను పోలిన కూలింగ్ ప్యాడ్లు. వీటి ధర కాస్త ఎక్కువైనప్పటికీ ఎక్కువ మన్నికనిస్తాయి. గదిని కూల్గా ఉంచడంలోనూ ఇవి మెరుగ్గా పని చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, కాస్త అధిక ధర పెట్టగలిగే వారు ఈ రకం కూలింగ్ ప్యాడ్లు కలిగిన కూలర్లు ఎంచుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు.
ఈ ఫీచర్లూ ఉంటే ఇంకా బెటర్!
- కూలర్ తీసుకునేటప్పుడు చప్పుడు తక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే చప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటే రాత్రి వేళల్లో నిద్రకు డిస్టర్బ్ కలిగించవచ్చు. అందుకే, కొనే ముందే ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి.
- సాధారణ కూలర్లలో డస్ట్ ఫిల్టర్ వంటి ఆప్షన్లు ఉండకపోవచ్చు. అదే, మీరు కాస్త ఎక్కువ ధర కొంటున్నట్లయితే తప్పసరిగా డస్ట్ ఫిల్టర్ ఉండేలా చూసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
- ముఖ్యంగా మీ అవసరాలను బట్టి ఒక ప్లేస్ నుంచి మరో ప్లేస్కు తీసుకెళ్లడానికి వీలుగా వీల్స్ ఉండే కూలర్లు ఎంచుకోవాలి. లేదంటే సెపరేట్గా మళ్లీ స్టాండ్ కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
- ప్రస్తుత మార్కెట్లో రకరకాల ఫీచర్లు కలిగిన కూలర్లు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. సో కూలర్ కొనేటప్పుడు మీ ధరను బట్టి రిమోట్ కంట్రోల్ ఆప్షన్ ఉండేది తీసుకుంటే ఇంకా మంచిది. ఎందుకంటే రాత్రి వేళ్లలో స్వింగ్, కూల్, స్లీప్ టైమర్ వంటి ఆప్షన్లు ఎంచుకోవడం ఇది చాలా బాగా సహాయపడుతుందంటున్నారు.
- కొన్నిసార్లు చాలా రోజులు కూలర్ను వాడకుండా అందులో నీటిని అలానే వదిలేస్తుంటాం. ఆ టైమ్లో అందులో ఉండే వాటర్ దోమలకు ఆవాసమవుతుంది. కాబట్టి, కూలర్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు దోమలు చొరబడకుండా అడ్డుకునే వ్యవస్థ ఉందేమో చూసుకోవడం ఇంకా మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
